Nina Dobrev niega los rumores de romance con Zac Efron

Nina Dobrev niega romance con Zac Efron

TMZ entrevistó a Nina Dobrev en Los Ángeles, donde la actriz aprovechó para descartar cualquier especulación sobre un posible romance con Zac Efron .

Nina Dobrev (Getty Images)

El entrevistador le dijo: "Debe ser duro vivir las cosas en público", refiriéndose a que ella y White cancelaron su compromiso después de cinco años juntos.

"¿Sabes qué? Estoy entusiasmada con el futuro y lo único que está garantizado es el cambio", expresó la actriz de The Vampire Diaries.

Finalmente se le preguntó si había algo de cierto en ese rumor sobre sobre un posible romance con Zac Efron. “Vi fotos tuyas", le dijo el reportero.

Dobrev sonrió y lo negó con la cabeza. Cuando el entrevistador lanzó la pregunta directa: "¿Solo son amigos?", la actriz miró a la cámara y dijo un rotundo: "Sí".