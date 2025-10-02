Nina Dobrev niega los rumores de romance con Zac Efron

Nina Dobrev aclaró los rumores de un romance con Zac Efron luego de que fue vista de vacaciones en Italia junto a un grupo de amigos, entre ellos el protagonista de la cinta Cuando te encuentre.
Esta salida ocurrió semanas después de que se diera a conocer la ruptura de la actriz con el snowboarder olímpico, Shaun White, con quien estuvo comprometida por 11 meses tras cinco años de relación.
Publicidad
Nina Dobrev niega romance con Zac Efron
TMZ entrevistó a Nina Dobrev en Los Ángeles, donde la actriz aprovechó para descartar cualquier especulación sobre un posible romance con Zac Efron.
El entrevistador le dijo: "Debe ser duro vivir las cosas en público", refiriéndose a que ella y White cancelaron su compromiso después de cinco años juntos.
"¿Sabes qué? Estoy entusiasmada con el futuro y lo único que está garantizado es el cambio", expresó la actriz deThe Vampire Diaries.
Finalmente se le preguntó si había algo de cierto en ese rumor sobre sobre un posible romance con Zac Efron. “Vi fotos tuyas", le dijo el reportero.
Dobrev sonrió y lo negó con la cabeza. Cuando el entrevistador lanzó la pregunta directa: "¿Solo son amigos?", la actriz miró a la cámara y dijo un rotundo: "Sí".
Publicidad
Nina Dobrev y Zac Efron despiertan rumores de romance
Los rumores de un posible romance entre Nina Dobrev y Zac Efron comenzaron después de que fueron vistos juntos en un barco junto a algunos amigos, entre ellos, Keleigh Teller, su esposo, Miles Teller y Chace Crawford, quien está saliendo con la modelo de Victoria's Secret, Kelsey Merritt.
Las fotos publicadas por Keleigh mostraban a Dobrev descansando en el bote con un traje de baño negro con escote en el abdomen, mientras que en otra foto aparece con un bikini multicolor. En una imagen, se ve a Zac Efron sentado detrás de ellas.
La revista People confirmó que Niva y Shaun terminaron su compromiso el mes pasado después de cinco años juntos.
"Fue una decisión mutua y no fue fácil, pero se tomó con amor y un profundo respeto mutuo", dijo una fuente cercana a la pareja.
Posteriormente, otra fuente informó a la revista que Dobrev quería casarse y formar una familia, pero White no estaba en la misma sintonía, por lo que la actriz supuestamente estaba "devastada".