Minnie West fue diagnosticada con problemas de salud mental tras la muerte de su mamá

Minnie West fue diagnosticada con estrés postraumático y ansiedad

Tras más de tres años conviviendo con estos padecimientos, Minnie West publicó en Instagram un video en el que habló sobre su experiencia y la manera en que enfrenta todos los días el estrés postraumático y la ansiedad.

Minnie West (Instagram)

"Es sentirte atrapada en todos lados, no importa lo grande que esté el espacio, te sientes atrapada en ti misma, es sentir que hasta mi cama me traga, porque ya ni siquiera el lugar más seguro, es seguro", narró en la primera parte de este video.

La joven actriz abrió su corazón al hablar sobre cómo ha sido lidiar con estos diagnósticos y el impacto que ha tenido en su vida.

"Es llorar hasta que las lágrimas digan lo que la voz ya no pude, porque te da ansiedad todo, no sólo lo malo que pasó, sino lo bueno que nunca va a pasar, es el pánico de estar en un lugar increíble y que una palabra, recuerdo, olor o cosa detone la bomba. Nunca sabes qué pueda detonar tu trauma", comentó.

Incluso comparó su experiencia con una película de terror: "Es vivir con monstruos que sólo tú ves, como en esas películas en las que nadie más los ve y creen que el protagonista está loco, esa soy yo, solo que no hay director que diga corte y la escena jamás termina y lo peor es que no hay cómo controlar, ni saber cuándo se te van a aparecer".