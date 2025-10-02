Laura Dern debuta como modelo en Paris Fashion Week a los 58 años y deja claro que nunca es tarde

Laura Dern debuta en Paris Fashion Week

Cuando se anunció que Laura Dern abriría el desfile de Gabriela Hearst en Paris Fashion Week, muchos pensaron que solo se trataba de una simple aparición en el show. Lo que nadie imaginó que la actriz de 58 años, reconocida por su carrera cinematográfica, protagonizara un momento único: su entrada a la pasarela como modelo.

Para su primera aparición como modelo en un desfile Hearst, Dern llevó un vestido blanco largo y sin mangas, con corte de cintura baja y cubierto de aplicaciones florales tridimensionales que aportaban textura y volumen al diseño. Completó el look con unas sandalias blancas a juego, en un estilo sobrio que permitió que el vestido fuera el principal protagonista.

Laura Dern debuta como modelo en Paris Fashion Week. (Kiran Ridley/Getty Images)

Aunque esta fue su primera vez sobre una pasarela, Dern no es ajena al mundo de la moda. Solo unas semanas antes, asistió como invitada al desfile de Ralph Lauren durante el New York Fashion Week, reafirmando su presencia activa en los eventos clave del calendario de la moda internacional.

A sus 58, la actriz Laura Dern debutó en Paris Fashion Week. (Kiran Ridley/Getty Images)

La relación entre Dern y la diseñadora Gabriela Hearst

El vínculo entre Laura Dern y Gabriela Hearst no es nuevo: en el pasado, la actriz ha escogido diseños de esta firma en momentos clave, entre ellos el Met Gala de 2017, así como en distintas red carpets.

La colección de Hearst este año también enfatiza el aspecto sustentable: gran parte de sus piezas están confeccionadas con telas de deadstock, una apuesta por la reducción de residuos en moda. Que Dern encabezara ese desfile añade una capa de coincidencia simbólica: una voz reconocida en el cine que abraza un ideal estético con propósito ambiental.