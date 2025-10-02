Laura Dern debuta como modelo en Paris Fashion Week a los 58 años y deja claro que nunca es tarde

En el marco de Paris Fashion Week, la actriz Laura Dern fue la encargada de abrir el desfile de Gabriela Hearst para la colección Primavera/Verano 2025. Sin duda, su debut en las pasarelas resultó ser un giro inesperado para muchos.
Cuando se anunció que Laura Dern abriría el desfile de Gabriela Hearst en Paris Fashion Week, muchos pensaron que solo se trataba de una simple aparición en el show. Lo que nadie imaginó que la actriz de 58 años, reconocida por su carrera cinematográfica, protagonizara un momento único: su entrada a la pasarela como modelo.
Para su primera aparición como modelo en un desfile Hearst, Dern llevó un vestido blanco largo y sin mangas, con corte de cintura baja y cubierto de aplicaciones florales tridimensionales que aportaban textura y volumen al diseño. Completó el look con unas sandalias blancas a juego, en un estilo sobrio que permitió que el vestido fuera el principal protagonista.
Aunque esta fue su primera vez sobre una pasarela, Dern no es ajena al mundo de la moda. Solo unas semanas antes, asistió como invitada al desfile de Ralph Lauren durante el New York Fashion Week, reafirmando su presencia activa en los eventos clave del calendario de la moda internacional.
La relación entre Dern y la diseñadora Gabriela Hearst
El vínculo entre Laura Dern y Gabriela Hearst no es nuevo: en el pasado, la actriz ha escogido diseños de esta firma en momentos clave, entre ellos el Met Gala de 2017, así como en distintas red carpets.
La colección de Hearst este año también enfatiza el aspecto sustentable: gran parte de sus piezas están confeccionadas con telas de deadstock, una apuesta por la reducción de residuos en moda. Que Dern encabezara ese desfile añade una capa de coincidencia simbólica: una voz reconocida en el cine que abraza un ideal estético con propósito ambiental.
¿Quién es Laura Dern?
Laura Dern es una actriz, productora y directora estadounidense con reconocida trayectoria en cine y televisión. Nacida el 10 de febrero de 1967 en Los Ángeles, California, es hija de los también actores Bruce Dern y Diane Ladd, quienes la introdujeron desde temprana edad al mundo del entretenimiento.
Comenzó su carrera como actriz en los años 80, y rápidamente se destacó por su talento y versatilidad, participando en películas como Mask (1985) y Blue Velvet (1986), de David Lynch, con quien ha mantenido una colaboración constante a lo largo de los años. Su consagración llegó en 1991 con la cinta Rambling Rose, que le valió su primera nominación al Oscar.
Uno de sus papeles más icónicos fue el de la doctora Ellie Sattler en Jurassic Park (1993), de Steven Spielberg, que la convirtió en una figura popular a nivel internacional. Sin embargo, años después ha estado presente entre el cine independiente y los grandes estudios, trabajando en proyectos como Wild (2014), Marriage Story (2019) y Little Women (2019). Por su actuación en Marriage Story, ganó el Premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 2020.
En televisión, también ha tenido papeles destacados, incluyendo la serie Enlightened y, más recientemente, su participación en Big Little Lies, donde interpreta a Renata Klein, un rol aclamado por la crítica y por el público, que le valió un Emmy.