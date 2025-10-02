Publicidad

Espectáculos

Laura Dern debuta como modelo en Paris Fashion Week a los 58 años y deja claro que nunca es tarde

La actriz de 'Big Little Lies' sorprendió al abrir el desfile primavera/verano 2026 de Gabriela Hearst durante el Paris Fashion Week.
jue 02 octubre 2025 01:43 PM
laura-dern-paris-fashion-week.jpg
Laura Dern debuta como modelo en Paris Fashion Week. (Getty Images)

En el marco de Paris Fashion Week, la actriz Laura Dern fue la encargada de abrir el desfile de Gabriela Hearst para la colección Primavera/Verano 2025. Sin duda, su debut en las pasarelas resultó ser un giro inesperado para muchos.

Laura Dern debuta en Paris Fashion Week

Cuando se anunció que Laura Dern abriría el desfile de Gabriela Hearst en Paris Fashion Week, muchos pensaron que solo se trataba de una simple aparición en el show. Lo que nadie imaginó que la actriz de 58 años, reconocida por su carrera cinematográfica, protagonizara un momento único: su entrada a la pasarela como modelo.

Para su primera aparición como modelo en un desfile Hearst, Dern llevó un vestido blanco largo y sin mangas, con corte de cintura baja y cubierto de aplicaciones florales tridimensionales que aportaban textura y volumen al diseño. Completó el look con unas sandalias blancas a juego, en un estilo sobrio que permitió que el vestido fuera el principal protagonista.

Gabriela Hearst: Runway - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026
Laura Dern debuta como modelo en Paris Fashion Week. (Kiran Ridley/Getty Images)

Aunque esta fue su primera vez sobre una pasarela, Dern no es ajena al mundo de la moda. Solo unas semanas antes, asistió como invitada al desfile de Ralph Lauren durante el New York Fashion Week, reafirmando su presencia activa en los eventos clave del calendario de la moda internacional.

Gabriela Hearst: Runway - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026
A sus 58, la actriz Laura Dern debutó en Paris Fashion Week. (Kiran Ridley/Getty Images)

La relación entre Dern y la diseñadora Gabriela Hearst

El vínculo entre Laura Dern y Gabriela Hearst no es nuevo: en el pasado, la actriz ha escogido diseños de esta firma en momentos clave, entre ellos el Met Gala de 2017, así como en distintas red carpets.

La colección de Hearst este año también enfatiza el aspecto sustentable: gran parte de sus piezas están confeccionadas con telas de deadstock, una apuesta por la reducción de residuos en moda. Que Dern encabezara ese desfile añade una capa de coincidencia simbólica: una voz reconocida en el cine que abraza un ideal estético con propósito ambiental.

"Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art Of The In-Between" Costume Institute Gala - Arrivals
Laura Dern en el Met Gala 2017. (Dia Dipasupil)

¿Quién es Laura Dern?

Laura Dern es una actriz, productora y directora estadounidense con reconocida trayectoria en cine y televisión. Nacida el 10 de febrero de 1967 en Los Ángeles, California, es hija de los también actores Bruce Dern y Diane Ladd, quienes la introdujeron desde temprana edad al mundo del entretenimiento.

Comenzó su carrera como actriz en los años 80, y rápidamente se destacó por su talento y versatilidad, participando en películas como Mask (1985) y Blue Velvet (1986), de David Lynch, con quien ha mantenido una colaboración constante a lo largo de los años. Su consagración llegó en 1991 con la cinta Rambling Rose, que le valió su primera nominación al Oscar.

HBO's Official 2019 Golden Globe Awards After Party - Inside
Jaya Harper, Laura Dern y Willem Dafoe. (Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO)

Uno de sus papeles más icónicos fue el de la doctora Ellie Sattler en Jurassic Park (1993), de Steven Spielberg, que la convirtió en una figura popular a nivel internacional. Sin embargo, años después ha estado presente entre el cine independiente y los grandes estudios, trabajando en proyectos como Wild (2014), Marriage Story (2019) y Little Women (2019). Por su actuación en Marriage Story, ganó el Premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 2020.

Jurassic Park 25th Anniversary Celebration at Universal Studios Hollywood - Day 2
Laura Dern (Jesse Grant/Getty Images for Universal Studi)

En televisión, también ha tenido papeles destacados, incluyendo la serie Enlightened y, más recientemente, su participación en Big Little Lies, donde interpreta a Renata Klein, un rol aclamado por la crítica y por el público, que le valió un Emmy.

