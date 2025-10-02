La investigación sobre el asesinato de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar, apunta a un sospechoso

El sospechoso en el caso del asesinato de 'Micky Hair'

Asimismo, se informó que la Fiscalía da seguimiento a una amenaza que recibió el empresario. En septiembre de 2024, Miguel Ángel de la Mora presentó una denuncia penal contra Eduardo Ederly González Martínez por amenazas y fraude. Como medida preventiva, el Ministerio Público impuso a González una restricción para mantener distancia tanto de De la Mora como de su familia, por lo que se considera el principal sospechoso del crimen.

Miguel de la Mora (Instagram)

En entrevista para MVS Noticias, el periodista de investigación Antonio Nieto señaló que De la Mora y González Martínez eran muy cercanos y que se habrían distanciado y peleado a causa de un trabajo que no se cumplió.

“Las investigaciones han avanzado, se descubrió que había un pleito entre Miguel Ángel de Mora y otro identificado como Eduardo Ederly, era una disputa por un trabajo que no se concluyó. Desde ahí empezó una serie de disputas, amenazas. Incluso quedó documentado que este sujeto Eduardo con el que Miguel Ángel tenía una relación de amistad desde hace muchos años se quebró, incluso este muchacho lo llegó a amenazar de muerte, dijo que le iba a quemar el salón de la Ciudad de México o de Guadalajara no importando la gente que estuviera adentro, textual. Entonces, esta es la primera línea de investigación”, informó Nieto .

“Al consultar fuentes de de inteligencia de la Fiscalía General dela República pues estaban en la mira no solo la víctima, sino toda esta red de amistades que fue labrando a través de los años que tenían que ver con familiares del narcotráfico, con familiares de capos y que presumen de viajes en el país, viajes en el extranjero a Tokio a París y que no pasó desapercibido por las agencias de inteligencia y que estaban tratando de averiguar si había algún delito que perseguir y que se manifestaba en redes sociales”, agregó el periodista.