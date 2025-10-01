¿Jennifer Lopez revive el apodo “Bennifer”? La cantante usa un collar que divide opiniones

Jennifer Lopez desata rumores al lucir un collar con la palabra “Bennifer”

A pesar de la situación, Jennifer Lopez presuntamente habría dado vuelta a la página tras su separación de Ben Affleck al declarar en una entrevista con CBS Sunday Morning que su divorcio fue “lo mejor que me ha pasado en la vida”. Sin embargo, volvió a generar atención al aparecer presuntamente usando nuevamente un collar con la palabra “Bennifer”, el famoso apodo que unía los nombres de la expareja.

Jennifer Lopez (Instagram)

En fotos en las que comparte el trabajo de su estilista, Danielle Priano, y de su maquillista, Kate Best, apareció nuevamente con el dije que dividió opiniones entre sus fan, pues mientras unos aseguran que se trata de un guiño a su expareja, otros desmintieron esa teoría asegurando al reflejar la foto en un espejo en realidad dice “Jennifer”.

Esta no es la primera vez que la cantante usa este dije, durante su gira Up All Night, que la llevó a recorrer países de Europa y Medio Oriente, también llevó la pieza durante su visita en España.

La imagen fue tomada en Madrid justo en el momento en que la pintora Esther Moya González, famosa por hacer retratos de famosos, le regaló su retrato. La artista admiró la obra, pero al momento de posar para la foto dejó ver de frente el collar de oro y diamantes.