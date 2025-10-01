¿Jennifer Lopez revive el apodo “Bennifer”? La cantante usa un collar que divide opiniones

En medio de la promoción de su nueva película El beso de la mujer arana, Jennifer Lopez llamó la atención de sus seguidores por publicar una foto en la que aparentemente lleva un collar de oro con un dije con la palabra “Bennifer”, el apodo mediático para la relación de la cantante con Ben Affleck.
Ha pasado un año desde que la cantante inició los trámites de divorcio del actor, con quien había retomado su relación 17 años después de su primera ruptura. El 20 de agosto de 2024, la cantante presentó formalmente la demanda para poner fin a su matrimonio, posteriormente, un juez aprobó el acuerdo de disolución el 6 de enero de 2025, estableciendo que entraría en vigor el 21 de febrero de ese mismo año.