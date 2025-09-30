'Se regalan dudas' llega a la televisión

No podemos hablar de podcasts en México sin hablar de Se regalan dudas. Creado en 2018, Lety Sahagún y Ashley Frangie empezaron este espacio como un hobby en el que dos amigas platicaban sobre temas que les incomodaban. Hoy, 7 años después, es mucho más que un podcast, se ha convertido en un ecosistema completo y una comunidad internacional que proporciona herramientas y contenidos diseñados para reflexionar, cuestionar y por supuesto regalar dudas.
En medio de una gira por Estados Unidos, anunciaron que este ecosistema se expande aún más: llega a streaming por medio de la plataforma Vix, en donde los fans podrán disfrutar de este contenido tan querido en un nuevo formato. Platicamos con Lety y Ash sobre esta nueva etapa y aquí te contamos todo lo que tienes que saber.