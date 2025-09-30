Publicidad

Espectáculos

'Se regalan dudas' llega a la televisión

El uno de los podcasts más queridos de nuestro país llega a la pantalla chica; te contamos todos los detalles.
mar 30 septiembre 2025 03:03 PM
se-regalan-dudas.jpeg
Ahora podrás disfrutar de Se regalan dudas a través de Vix. (Cortesía )

No podemos hablar de podcasts en México sin hablar de Se regalan dudas. Creado en 2018, Lety Sahagún y Ashley Frangie empezaron este espacio como un hobby en el que dos amigas platicaban sobre temas que les incomodaban. Hoy, 7 años después, es mucho más que un podcast, se ha convertido en un ecosistema completo y una comunidad internacional que proporciona herramientas y contenidos diseñados para reflexionar, cuestionar y por supuesto regalar dudas.

En medio de una gira por Estados Unidos, anunciaron que este ecosistema se expande aún más: llega a streaming por medio de la plataforma Vix, en donde los fans podrán disfrutar de este contenido tan querido en un nuevo formato. Platicamos con Lety y Ash sobre esta nueva etapa y aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Sobre la gira 'Se puso rara la vida' por Estados Unidos

Una cosa es hacer un podcast con tu amiga y otra muy diferente es hacerlo en frente de un público, sin embargo, para Lety y Ash, esto es de lo mejor que les ha traído este proyecto.

La idea principal de la gira Se puso rara la vida es una interacción real y genuina con el público: Sin guión y totalmente improvisado, en donde platican sobre todos estos mitos y realidades de la vida adulta. “Quienes nos escuchan dicen que sienten que están echándose el cafecito en cada episodio con nosotras, y los shows en vivo son justo esa oportunidad. Este es el primer show que hacemos que es 100% interactivo y único para cada ciudad”, cuentan.

se-regalan-dudas-tour.jpeg
El tour de Se puso rara la vida por Estados Unidos es una plática con el público sobre los mitos y realidades de la vida adulta. (@seregalandudas)

Aunque eventualmente llegará a Latinoamérica, decidieron llevar esta gira primero a Estados Unidos porque es su segundo mercado más grande y representaba una gran oportunidad para ir y estar con el público latino de allá. “Es un regalo y una experiencia única poder compartir esto con nuestro público", aseguran.

La evolución de 'Se regalan dudas'

Queda claro que uno de los grandes súper poderes de Se regalan dudas es su capacidad de evolucionar junto con la industria, además de su capacidad de evolucionar no sólo como socias, sino también como amigas. “Es un proyecto vivo que solito nos va marcando la pauta de hacia dónde quiere ir, igual que nuestra amistad, igual que todo y nosotras vamos surfeando la ola que llega".

se-regalan-dudas-cazzu.jpg
En Se regalan dudas, tienen personas invitadas cada semana para explorar distintos temas. (@seregalandudas )

Además, a lo largo del camino también han venido muchísimos retos. “No todos los proyectos que hemos probado han funcionado, no siempre los números están al tope, después de 7 años te das cuenta que lo difícil no es pegar, sino mantenerte, reinventarte y retarte a nuevas cosas". Aunque, al preguntarles qué es lo más difícil, nos dicen que es manejar el cansancio que conlleva tener tu propio proyecto. “Trabajas de lunes a domingo, requiere todo de ti", confiesan.

A pesar de todo, han sabido llegar a un balance para dar todo tanto en Se regalan dudas como en los proyectos personales que tienen Lety, Ash y Pao, su otra socia. “Creo que cada una hemos encontrado lo que este proyecto requiere de nosotras. También hemos encontrado un equipo increíble capaz de sostener muchas cosas de este proyecto”.

El paso de 'Se regalan dudas' a la televisión

La oportunidad de llegar a la televisión llegó de forma natural y orgánica, aunque jamás imaginaron que llegaría hasta este punto. “Cuando empezamos, creíamos que iba a ser un proyecto muy chiquito. Nunca visualizamos en lo que se iría convirtiendo. Conforme ha ido creciendo solito nos ha marcado la pauta de qué necesita y nosotras hemos respondido a ello; eso pasó con los shows en vivo, eso pasó con nuestro libro, eso pasó con haber pasado en formato que era solo de audio a video con audio y eso pasó al paso en televisión en VIX", reflexionan.

se-regalan-dudas-vix.jpg
Se regalan dudas llega a Vix. (Cortesía )

Este nuevo formato llevará el mismo nombre, Se regalan dudas, que todos conocemos y amamos, solo que ahora lo podrás ver en tu televisión. Incluye una selección de 10 episodios destacados, junto con nuevos lanzamientos cada martes y viernes, igual que siempre.

Para Lety y Ash esto es una gran oportunidad, pero también un gran reto. “El poder llegar a un nuevo formato que es la tele, que es streaming, para nosotros después de 7 años es una oportunidad increíble, no solo de nuevas audiencias, sino de retarnos a nosotras, así seguir creando contenido de calidad, una producción de calidad", cuentan.

No cabe duda que, sea el formato que sea, Lety y Ash no van a parar, y seguirán con la misión de regalar dudas a todos sus oyentes.

