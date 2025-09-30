La importante razón por la que Cazzu tiene fotos de Christian Nodal en su casa pese a la polémica

Cazzu tiene fotos de Christian Nodal en su casa

La periodista Mandy Fridmann reportó en el programa chileno ‘¡Tal cual sin filtro! que Cazzu tiene un detalle muy especial con su hija, Inti, al colocar fotos de su papá, Christian Nodal , en su cuarto con el aparente objetivo de que la niña siempre lo tenga presente.

Christian Nodal y Cazzu viajaron a Francia con su hija Inti para estar en Paris Fashion Week (Instagram)

“Cazzu le tiene en el cuarto de la nena unas fotos con su papá. La última foto que se tomó con Christian la tiene. Tiene fotos de cuando recién nació en su casa. En el cuarto de Inti, Cazzu tiene fotos de Inti con su papá y ella le pone música de su papá”, reveló la comunicadora.

Christian Nodal y Cazzu posan por primera vez junto a su bebé (Instagram)

“Lo que está interesada Cazzu, yo creo, es que (Inti) crezca con una inteligencia emocional importante y con los menos traumas posibles. Según lo que me dijeron, porque yo no lo vi, hay una foto, incluso, de los tres juntos”, agregó.