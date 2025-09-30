La contundente declaración de Tom Holland con la que confirma su compromiso con Zendaya

Tom Holland reconoce públicamente su compromiso con Zendaya

Tom Holland y Zendaya (Getty Images)

THE WAY HE CORRECTED THE INTERVIEWER SAYING FIANCÉ 😭😭 OMG I’M CRYING MY HEART THEY’RE FAMILY 😭😭😭😭🤍🤍🤍🤍 pic.twitter.com/yOONfS8pP1 — celi 𝜗𝜚 (@HOLLANDAYASFlLM) September 29, 2025

Ahora,dejó en claro que ya es un hombre en vísperas de matrimonio. Por primera vez, el actor de 29 años reconoció públicamente su compromiso concuando corrigió sutilmente a un periodista cuando se refirió a su relación con la actriz.En el clip que circula en X, se puede escuchar al reportero decir: "Traje a mi hija y ella conoció a tu novia". A lo que de inmediatorespondió sonriente: "Prometida".



Esta es la primera vez que Tom Holland reconoce públicamente su compromiso con Zendaya.

Según medios estadounidenses, el actor le propuso matrimonio a su coprotagonista en la saga Spider-Man durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2024. Desde entonces, Zendaya no ha dudado en lucir con orgullo su anillo de compromiso.

Zendaya (Getty Images)

De hecho, este martes 30 de septiembre, llegó al desfile de Louis Vuitton Womenswear Primavera/Verano 2026 en la Semana de la Moda de París, luciendo su anillo con un vestido plateado a juego.