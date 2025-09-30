La contundente declaración de Tom Holland con la que confirma su compromiso con Zendaya

Luego de meses de rumores, en enero de este mismo año finalmente se confirmó que Tom Holland y Zendayase comprometieron, luego de que la actriz lució un impresionante anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo durante la alfombra roja de los Globos de Oro 2025.
Fuentes cercanas a la pareja declararon a TMZ que el protagonista de Spider Man le hizo la importante pregunta entre Navidad y Año Nuevo arrodillándose en un ambiente íntimo en una de las casas familiares de la actriz en Estados Unidos.
Publicidad
Tom Holland reconoce públicamente su compromiso con Zendaya
Ahora,
Tom Hollanddejó en claro que ya es un hombre en vísperas de matrimonio. Por primera vez, el actor de 29 años reconoció públicamente su compromiso con
Zendaya cuando corrigió sutilmente a un periodista cuando se refirió a su relación con la actriz.
En el clip que circula en X, se puede escuchar al reportero decir: "Traje a mi hija y ella conoció a tu novia". A lo que de inmediato
Tom respondió sonriente: "Prometida".
Esta es la primera vez que Tom Holland reconoce públicamente su compromiso con Zendaya.
Según medios estadounidenses, el actor le propuso matrimonio a su coprotagonista en la saga Spider-Man durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de 2024. Desde entonces, Zendaya no ha dudado en lucir con orgullo su anillo de compromiso.
De hecho, este martes 30 de septiembre, llegó al desfile de Louis Vuitton Womenswear Primavera/Verano 2026 en la Semana de la Moda de París, luciendo su anillo con un vestido plateado a juego.
Publicidad
Tom Holland y Zendaya prefieren mantener su relación en privado
Aunque los rumores sobre un romance entre Tom Holland y Zendaya surgieron hace varios años, la relación no se confirmó hasta 2021. Desde entonces, ambos han preferido mantener la relación en privado.
Algo que confirmó el estilista de la actriz, Law Roach durante su participación en la serie Please Explain de Complex, donde habló de los planes de boda de la pareja.
“Ella y Tom son muy reservados con su relación. Intentan mantener la mayor privacidad posible. No habrá una edición especial de Vogue ni fotos de la boda, y las personas a las que ella invite serán muy respetuosas con su privacidad, así que será un vestido precioso que nadie podrá ver", explicó Roach.
Sin embargo, los actores se están tomando con calma los planes de la boda. En julio, el estilista le declaró a E! News que "el proceso aún no ha comenzado".
"Zendaya está trabajando en muchísimas películas", explicó. "Ahora está rodando la próxima entrega de Dune, así que está fuera. Son muchísimas películas, así que tenemos tiempo. Tenemos muchísimo tiempo", aseguró.