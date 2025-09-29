Yuridia presenta oficialmente a su bebé, Noah Valentín

Yuridia aclara que no excluyó a Angela Aguilar de la nueva versión de ‘Qué Agonía’

Este importante capítulo personal llega de la mano de uno de los momentos más importantes en la carrera de Yuridia . La semana pasada, la artista sonorense lanzó Monumental (En Vivo Desde La Plaza de Toros La México), un álbum con 37 temas interpretados durante su concierto del 5 de abril en la Plaza de Toros México.

Yuridia y Ángela Aguilar (Getty Images)

Sin embargo, no se ha escapado de la polémica luego que que la cantante lanzara una versión del tema “Qué Agonía” sin la participación de Ángela Aguilar . La intérprete se dirigió a sus seguidores a través de sus historias de Instagram desmintiendo los rumores sobre un supuesto distanciamiento con la hija de Pepe Aguilar.

“Quiero aclarar algunas cosas que a mí ya no me están gustando. Están utilizando mis redes sociales y me están queriendo meter en el p**do del ‘hate’ hacia Ángela Aguilar. No me usen a mí para tirarle ‘hate’ a ninguna persona, a mí no me gusta eso”, expresó.

Yuridia explicó que no excluyó a Ángela Aguilar de la canción, sino que la ha interpretado sola durante su gira. “La primera cosa que quiero decirles es que yo no saqué a Ángela Aguilar de ‘Qué agonía’, esa canción es su canción y ella es bienvenida a cantar esa canción conmigo o sin mí. Cuando ella quiera, ella puede hacer lo que ella quiera”, afirmó. “Yo simplemente canté la canción como la he cantado toda mi gira que es sola. Porque obviamente Ángela no me va a acompañar a todos mis shows, así no funcionan las cosas”, puntualizó.

Finalmente, la cantante instó a sus fans a no enviar mensajes negativos por redes sociales: “Yo no soy quién para decirles qué hacer, pero ya no hay necesidad de estar tirando hate. Los quiere mucho, la tía Yuridia. Bye”, concluyó.