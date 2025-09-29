Yuridia presenta oficialmente a su bebé, Noah Valentín

El pasado mes de junio, Yuridiay su esposo, Matías Aranda, le dieron la bienvenida a su segundo bebé en común.
El nuevo integrante de la familia lleva por nombre Noah Valentín, se trata del tercer hijo de la cantante, quien también es mamá de Phoenix, de 18 años, fruto de su relación con Edgar Guerrero y Benicio, de 2, el primero de la pareja.
Yuridia muestra por primera vez a su hijo Noah Valentín
Aunque desde su nacimiento Yuridiahabía preferido mantener en total privacidad la identidad de su bebé, ahora la cantante sorprendió a sus seguidores de redes sociales al compartir, por primera vez, la cara de su bebé.
En una serie de historias de Instagram, la intérprete de “Amigos no por favor” mostró la ternura de su bebé, quien acaba de cumplir tres meses de nacido, etapa que ha descrito como una de las más plenas de su vida.
En las imágenes, el pequeño posa frente a la cámara; en una aparece con un mameluco a rayas y en otra luce un conjunto de camisa, shorts, pantuflas y un llamativo gorro de cuadros. Pero la fotografía más tierna fue la que compartió con su hermano Benicio, de dos años, quien le da un tierno beso en la mejilla.
El tercer hijo de Yuridia, Noah Valentín, nació el 28 de junio de 2025. La cantante y su esposo, Matías Aranda, anunciaron el nacimiento del pequeño a través de sus redes sociales, compartiendo tiernas imágenes y mensajes de bienvenida para el nuevo integrante de la familia.
"Mucho amor por aquí", escribió el esposo de la cantante sobre la imagen donde se puede ver a Benicio besando la cabeza de Noah. En otra Instagram Story, Yuridia compartió la foto de un pizarrón decorado con el mensaje: “Bienvenido hermano Noah. Te quiero”.
Yuridia aclara que no excluyó a Angela Aguilar de la nueva versión de ‘Qué Agonía’
Este importante capítulo personal llega de la mano de uno de los momentos más importantes en la carrera de Yuridia. La semana pasada, la artista sonorense lanzó Monumental (En Vivo Desde La Plaza de Toros La México), un álbum con 37 temas interpretados durante su concierto del 5 de abril en la Plaza de Toros México.
Sin embargo, no se ha escapado de la polémica luego que que la cantante lanzara una versión del tema “Qué Agonía” sin la participación de Ángela Aguilar. La intérprete se dirigió a sus seguidores a través de sus historias de Instagram desmintiendo los rumores sobre un supuesto distanciamiento con la hija de Pepe Aguilar.
“Quiero aclarar algunas cosas que a mí ya no me están gustando. Están utilizando mis redes sociales y me están queriendo meter en el p**do del ‘hate’ hacia Ángela Aguilar. No me usen a mí para tirarle ‘hate’ a ninguna persona, a mí no me gusta eso”, expresó.
Yuridia explicó que no excluyó a Ángela Aguilar de la canción, sino que la ha interpretado sola durante su gira. “La primera cosa que quiero decirles es que yo no saqué a Ángela Aguilar de ‘Qué agonía’, esa canción es su canción y ella es bienvenida a cantar esa canción conmigo o sin mí. Cuando ella quiera, ella puede hacer lo que ella quiera”, afirmó. “Yo simplemente canté la canción como la he cantado toda mi gira que es sola. Porque obviamente Ángela no me va a acompañar a todos mis shows, así no funcionan las cosas”, puntualizó.
Finalmente, la cantante instó a sus fans a no enviar mensajes negativos por redes sociales: “Yo no soy quién para decirles qué hacer, pero ya no hay necesidad de estar tirando hate. Los quiere mucho, la tía Yuridia. Bye”, concluyó.