Tame Impala tendrá show secreto y gratuito en la Ciudad de México: así puedes ir

Tame Impala tendrá un show secreto y gratuito en la Ciudad de México

El próximo viernes 10 de octubre, la Ciudad de México vivirá un evento muy especial: un DJ set gratuito de Tame Impala en un lugar secreto, para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco, Deadbeat, que sale oficialmente el 17 de octubre.

No será un concierto cualquiera. Como es costumbre con Cercle, la experiencia será totalmente inmersiva, con un escenario espectacular y una producción visual de otro nivel. La idea es que la música y el espacio se combinen para crear algo realmente único.

Kevin Parker (Getty Images)

En esta presentación, Tame Impala compartirá algunos tracks de Deadbeat, un álbum muy influenciado por la cultura bush doof y las raves del oeste australiano. El disco marca un giro en su estilo, con beats más crudos, atmósferas densas y una vibra futurista.

Aunque la entrada no tiene costo, el cupo es súper limitado. Y lo más emocionante: el lugar exacto solo se revelará a quienes se registren con anticipación en este enlace. Así que, si quieres vivir esta experiencia de cerca, regístrate cuanto antes.

Para quienes no puedan estar ahí, no todo está perdido: el show será grabado y se podrá ver en el canal de YouTube de Cercle Music a partir del 28 de octubre.

