¿Quién es Ricardo Joél Gómez, el papá mexicano de Selena Gomez, que no fue a la boda?

La compleja relación entre Selena Gomez y su papá

La relación entre Selena Gomez y su padre biológico ha sido, según ella misma ha expresado en entrevistas, distante. Aunque nunca ha hablado con rencor, sí ha dejado claro que fue su madre quien la crió prácticamente sola, en medio de dificultades económicas. Mandy trabajaba hasta en tres empleos para sostener el hogar y apoyar los sueños de su hija.

“Siempre hemos sido mi mamá y yo”, confesó Selena Gomez en una entrevista en donde dejó ver que la relación con su papá no era cercana.

Selena Gomez y su papá, Rick Gomez. (Instagram.)

En cuanto a su padre, la artista ha contado que, tras la separación de sus padres, comenzó a perder el acento mexicano que había adquirido en su infancia y que dejó de hablar español con la misma frecuencia. Sin embargo, siempre ha mantenido vínculos emocionales con sus raíces mexicanas.

Ricardo, por su parte, ha mantenido un perfil bajo, pero ha compartido públicamente su orgullo por Selena en distintas etapas de su carrera. Sin embargo, en momentos clave de la vida de la artista, como esta reciente boda, su ausencia ha sido notoria.

A pesar de todo, Selena nunca ha renegado de su padre ni de su herencia. Al contrario, en varias entrevistas ha dicho que su identidad como mujer latina forma una parte muy importante de quién es. Ha participado en campañas de registro de votantes latinos en EE. UU., ha hablado sobre el racismo, y ha trabajado con marcas que celebran la diversidad cultural.