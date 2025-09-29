¿Quién es Ricardo Joél Gómez, el papá mexicano de Selena Gomez, que no fue a la boda?

Durante la ceremonia, fue su abuelo materno, David Michael Cornett, quien la llevó al altar, lo que rápidamente encendió rumores y especulaciones en torno a su relación con sus padres, particularmente con su papá. Pero, ¿quién es Ricardo Joel Gomez y cuál ha sido su papel en la vida de la cantante?
¿Quién es Ricardo Joél Gómez, el papá mexicano de Selena Gomez?
Ricardo Joel Gomez nació el 6 de marzo de 1975 en Monterrey, Nuevo León, aunque su familia tiene raíces en el estado de Jalisco. Siendo aún un niño, emigró junto a su familia a Estados Unidos en situación migratoria irregular, estableciéndose en el estado de Texas, donde eventualmente obtuvieron la ciudadanía estadounidense.
Fue en este entorno donde Ricardo conoció a Mandy Teefey, una joven actriz de teatro. Ambos eran adolescentes cuando se convirtieron en padres: Ricardo tenía 17 años y Mandy 16 cuando nació Selena Marie Gomez el 22 de julio de 1992, en Grand Prairie, Texas.
Aunque la relación entre Ricardo y Mandy fracasó, se separaron cuando Selena tenía apenas cinco años, él siempre ha formado parte del árbol genealógico de la artista como su padre biológico y representante de su herencia mexicana. Tras el divorcio, Ricardo rehizo su vida, volvió a casarse y tuvo dos hijos más: Victoria "Tori" Gómez y un niño llamado Marcus.
En sus redes sociales, Ricardo ha compartido ocasionalmente fotos del pasado con su hija mayor, y aunque se mantiene alejado de los reflectores, los fans más atentos han seguido sus pasos por curiosidad sobre el lado mexicano de la estrella.
La compleja relación entre Selena Gomez y su papá
La relación entre Selena Gomez y su padre biológico ha sido, según ella misma ha expresado en entrevistas, distante. Aunque nunca ha hablado con rencor, sí ha dejado claro que fue su madre quien la crió prácticamente sola, en medio de dificultades económicas. Mandy trabajaba hasta en tres empleos para sostener el hogar y apoyar los sueños de su hija.
“Siempre hemos sido mi mamá y yo”, confesó Selena Gomez en una entrevista en donde dejó ver que la relación con su papá no era cercana.
En cuanto a su padre, la artista ha contado que, tras la separación de sus padres, comenzó a perder el acento mexicano que había adquirido en su infancia y que dejó de hablar español con la misma frecuencia. Sin embargo, siempre ha mantenido vínculos emocionales con sus raíces mexicanas.
Ricardo, por su parte, ha mantenido un perfil bajo, pero ha compartido públicamente su orgullo por Selena en distintas etapas de su carrera. Sin embargo, en momentos clave de la vida de la artista, como esta reciente boda, su ausencia ha sido notoria.
A pesar de todo, Selena nunca ha renegado de su padre ni de su herencia. Al contrario, en varias entrevistas ha dicho que su identidad como mujer latina forma una parte muy importante de quién es. Ha participado en campañas de registro de votantes latinos en EE. UU., ha hablado sobre el racismo, y ha trabajado con marcas que celebran la diversidad cultural.