Las inesperadas palabras de Paola Rojas sobre Zague tras su polémico divorcio

La periodista Paola Rojas se sinceró y por primera vez habló sobre cómo es su actual relación con su exesposo, Luis Roberto Alves “Zague”.
lun 29 septiembre 2025 06:57 PM
Luis Roberto Alves y Paola Rojas
Luis Roberto Alves “Zague” y Paola Rojas (Cuarto Oscuro)

Paola Rojas habló por primera vez sobre cómo es actualmente su relación con Luis Roberto Alves “Zague”, su expareja con quien estuvo casada por más de diez años y con quien comparte a sus dos hijos, Paulo y Leonardo, de 14 años de edad.

La pareja se separó en 2018 tras la filtración de un video íntimo del ex futbolista, sin embargo, la periodista aseguró que su vínculo sigue siendo cercano y de respeto, sobre todo porque comparten la crianza de sus adolescentes.

Paola Rojas habla de su actual relación con Zague

En una conversación que tuvo Paola Rojas con el El Escorpión Dorado para su canal de YouTube, la periodista habló sobre cómo es su relación con Luis Roberto Alves “Zague” tras la polémica ruptura que protagonizaron en 2018.

Paola Rojas y Zague
Paola Rojas y el ex futbolista Luis Roberto Alves "Zague" (Cuarto Oscuro)

“Me llevo muy bien con él. Déjenlo en paz”, expresó la conductora en referencia a los ataques que ha recibido su exesposo en redes sociales.

La periodista destacó que no guarda rencor hacia su exfutbolista y atribuye esto a que ambos coinciden en que sus hijos son la prioridad: “Le tengo muchísimo cariño, vivimos años juntos increíbles, tenemos dos hijos juntos que son la prioridad”, aseguró.

Rojas señaló que su prioridad al momento de la separación siempre fue proteger a su familia: “En medio de todo el horror pensaba en mis hijos, en no lastimarlos. Zague es un buen tipo, es un buen papá y es un gran exmarido”, agregó.

La relación de Paola Rojas y Luis Roberto Alves “Zague”

Paola Rojas y Luis Roberto Alves “Zague” se conocieron en 2007 al coincidir en un evento organizado por Televisa. En ese entonces, la periodista era conductora del noticiero A las tres, mientras que el ex futbolista iniciaba su carrera en la televisión como comentarista deportivo tras su retiro del fútbol.

Paola Rojas y Luis Roberto Alves 'Zague'
Paola Rojas y Luis Roberto Alves 'Zague' (Agencia México)

Después de unos meses, confirmaron su romance y en marzo de 2009 se casaron en una ceremonia en el Caribe mexicano. En agosto de 2011, la pareja se convirtió en padres de sus mellizos, Leonardo y Paulo.

En junio de 2018, justo antes del inicio del Mundial de Rusia, el comentarista protagonizó un escándalo que marcaría el fin de su matrimonio: se filtró un video íntimo.

paola-rojas-zague
Paola Rojas y Luis Roberto Alves 'Zague'. (Agencia México)

La pareja concretó su divorcio a inicios de 2019 y, dos años después, Paola se sinceró e incluso lloró al hablar de lo difícil que fue ese periodo. Contó a Jordi Rosado que, aunque se sintió "exhibida" y agredida, obtuvo fortaleza.

"Me escribieron unas cosas… tanta obscenidad, no me podía detener a atenderme porque había muchas cosas por resolver, personas por proteger y contener, me quedé hasta atrás de la lista y no dimensioné el daño que me estaban haciendo esos mensajes”, expresó entre lágrimas.

