Las inesperadas palabras de Paola Rojas sobre Zague tras su polémico divorcio

La relación de Paola Rojas y Luis Roberto Alves “Zague”

Paola Rojas y Luis Roberto Alves “Zague” se conocieron en 2007 al coincidir en un evento organizado por Televisa. En ese entonces, la periodista era conductora del noticiero A las tres, mientras que el ex futbolista iniciaba su carrera en la televisión como comentarista deportivo tras su retiro del fútbol.

Paola Rojas y Luis Roberto Alves 'Zague' (Agencia México)

Después de unos meses, confirmaron su romance y en marzo de 2009 se casaron en una ceremonia en el Caribe mexicano. En agosto de 2011, la pareja se convirtió en padres de sus mellizos, Leonardo y Paulo.

En junio de 2018, justo antes del inicio del Mundial de Rusia, el comentarista protagonizó un escándalo que marcaría el fin de su matrimonio: se filtró un video íntimo.

La pareja concretó su divorcio a inicios de 2019 y, dos años después, Paola se sinceró e incluso lloró al hablar de lo difícil que fue ese periodo. Contó a Jordi Rosado que, aunque se sintió "exhibida" y agredida, obtuvo fortaleza.

"Me escribieron unas cosas… tanta obscenidad, no me podía detener a atenderme porque había muchas cosas por resolver, personas por proteger y contener, me quedé hasta atrás de la lista y no dimensioné el daño que me estaban haciendo esos mensajes”, expresó entre lágrimas.