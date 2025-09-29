La interesante vida de Bad Bunny, la historia detrás del fenómeno

La evolución musical de Bad Bunny

Después del éxito de esos primeros sencillos, en diciembre de 2018 lanzó su primer álbum de estudio, X 100PRE, que incluye colaboraciones con artistas como Drake, Diplo y El Alfa. Este álbum fue un hit definitivo ya que fue capaz de fusionar trap, reggaetón, rap y otros géneros en una sola obra, que le valió el Latin Grammy por Mejor Álbum de Música Urbana. En 2019 siguió con OASIS, un proyecto conjunto con J Balvin que, aunque no tan alabado por la crítica como lo fue su debut, lo puso en el foco internacional.

En 2020, a pesar de que cayera la pandemia, sacó YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana), que lo ubicó entre los artistas latinos más escuchados del mundo y le valió nominaciones al Grammy. Poco después vino El Último Tour del Mundo, su tercer álbum, que hizo historia al convertirse en el primer álbum completamente en español en alcanzar el número uno de la lista Billboard 200 de Estados Unidos.

Bad Bunny como headliner en Coachella 2023. (Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)

Luego, en 2022, llegó Un Verano Sin Ti, álbum que no solo fue un éxito comercial espectacular (se mantuvo semanas en lo más alto de listas globales y rompió récords de streaming), sino que además fue nominado al Grammy por Álbum del Año con una obra en español, y lo llevó a ser headliner de Coachella en 2023, uno de los escenarios más grandes del mundo. Y en 2023, con Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, volvió a desafiar las expectativas: aunque no fue tan aclamado por la crítica, regresó a su origen en el trap y su debut lo puso, una vez más, en lo más alto de las listas.

Entre sus otros premios, están el Latin Grammy en 2020 por Yo Perreo Sola (Mejor Interpretación de Reggaetón), en 2021 por Booker T (Mejor Canción de Rap/Hip Hop) y por El Último Tour del Mundo (Mejor Álbum de Música Urbana), y más recientemente, en 2023 ganó un Latin Grammy en la categoría de Música Regional Mexicana por su tema Un X100to. Pero no se queda ahí, también ha roto récords Guinness por semanas en el número uno del Top Latin Albums, y ha sido el artista latino urbano más reproducido en Spotify durante varios años consecutivos.