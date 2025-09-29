Kai, nieta de Donald Trump, usa la Casa Blanca para hacer el lanzamiento de su marca de ropa

Con apenas 18 años,Kai Trump, nieta de Donald Trump, ha decidido no conformarse con estar en el ojo mediático por su apellido: ahora incursiona con paso firme en el mundo de la moda, presentando su propia marca mientras aprovecha un escenario poco convencional para hacerlo: la Ryder Cup 2025.
En ese contexto, la nieta mayor del presidente de Estados Unidos, no solo acompañó a su abuelo, sino que también vistió —literalmente— su nueva propuesta ante el público.
Kai Trump, nieta de Trump, lanza su propia marca de ropa
Más allá de ser la nieta mayor de Donald Trump, todo parece indicar que Kai heredó el instinto para los negocios de su abuelo, ya que ha dado sus primeros pasos en el mundo empresarial con el lanzamiento de su propia marca de ropa. Con un estilo que mezcla estrategia mediática y simbolismo político (y patrio), la joven de 18 años ha captado la atención del público y los medios en Estados Unidos con este nuevo emprendimiento.
El lanzamiento oficial de la marca de Kai Trump —que lleva las iniciales “KT”— tuvo lugar días antes de que se llevara a cabo la Ryder Cup 2025. Según medios estadounidenses, la línea debut fue revelada en su cuenta de Instagram, usando como escenario simbólico la Casa Blanca, lo que llamó la atención de los usuarios de redes sociales
Aquel anuncio, sin embargo, no fue un acto aislado: en el campo de golf Bethpage Black, sede de la Ryder Cup, Kai hizo una aparición pública vistiendo una sudadera blanca con su logo “KT” en la manga —una pieza que, de acuerdo con los medios, tiene un precio de venta de 130 dólares—. Este “merch de autor”, como ella misma lo describió, busca posicionarse como algo más que una prenda de moda pasajera: la joven señaló que quería una línea con “básicos que puedas usar en cualquier lugar".
"Esta colección es algo con lo que he soñado durante mucho tiempo, y estoy muy agradecida de que por fin sea una realidad. Lanzar esta línea ha sido un proyecto increíblemente emocionante. Desde la calidad de las telas hasta los detalles en los diseños, quería crear piezas que no fueran solo merchandising, sino básicos que puedas usar en cualquier lugar. Son prendas limpias que puedes combinar, mezclar y hacer tuyas. ¡No puedo esperar a ver cómo las estilizan!", escribió.
Durante el torneo, Kai figuró junto a Donald Trump, quien hizo acto de presencia para apoyar al equipo de Estados Unidos. En varias fotos se les ve escuchando el himno nacional, posando entre jugadores y rodeados del ambiente de gala del golf competitivo.
¿Dónde y cómo se venderá la nueva línea ropa de Kai Trump?
La nueva colección de Kai Trump se venderá de forma exclusiva a través de Kaitrump.shop, su tienda oficial en línea. Según lo que ha publicado, las prendas incluyen suéteres —o “pullovers”— con el logotipo “KT” ubicados en el pecho y con su firma en la manga, disponibles en colores como blanco, negro y azul marino.
¿Quién es Kai Trump, la nieta consentida de Donald Trump?
Kai Madison Trump nació en mayo de 2007 en Nueva York, es la hija mayor de Donald Trump Jr. y Vanessa Haydon. Creció, al igual que sus cuatro hermanos, en un entorno familiar prominente, y desde joven mostró intereses e inclinaciones que la destacan más allá de su apellido. Apenas hace unos meses se graduó de preparatoria de Benjamin School. Sin embargo, la nieta del presidente de Estados Unidos, comenzará sus estudios universitarios en la Universidad de Miami.
A través de sus redes sociales, donde acumula casi 4 millones de seguidores, Kai comparte detalles de su vida cotidiana, su estilo personal, sus hobbies y, especialmente, su pasión por el golf, un deporte que practica junto a su abuelo. De hecho, su nombre de usuario en Instagram, @kaitrumpgolfer, hace una clara referencia a su amor por el golf, reafirmando su identidad como una joven dedicada a este deporte.
Además de su faceta como deportista, Kai ha construido una presencia notable en redes sociales. Se le considera una influencer, con numerosos seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, donde combina contenidos sobre su vida diaria, su afición por el golf, momentos familiares y apariciones públicas.
Una de sus participaciones más comentadas fue durante la Convención Nacional Republicana de 2024, cuando dio un discurso en apoyo a la campaña presidencial de su abuelo Donald Trump, defendiendo su imagen personal y compartiendo anécdotas íntimas sobre él.
"Vengo a contar un lado de mi abuelo que la gente no ve. Para mí es sólo un abuelo normal que nos da dulces y refrescos cuando nuestros padres no están viendo. Él me llama cuando estoy en la escuela para preguntarme cómo me va con el golf y él me cuenta cómo va el suyo, aunque tengo que recordarle que estoy en clases", dijo luego de que su padre, Donald Trump Jr., le cediera la palabra.