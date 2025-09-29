Kai, nieta de Donald Trump, usa la Casa Blanca para hacer el lanzamiento de su marca de ropa

Kai Trump, nieta de Trump, lanza su propia marca de ropa

Más allá de ser la nieta mayor de Donald Trump, todo parece indicar que Kai heredó el instinto para los negocios de su abuelo, ya que ha dado sus primeros pasos en el mundo empresarial con el lanzamiento de su propia marca de ropa. Con un estilo que mezcla estrategia mediática y simbolismo político (y patrio), la joven de 18 años ha captado la atención del público y los medios en Estados Unidos con este nuevo emprendimiento.

El lanzamiento oficial de la marca de Kai Trump —que lleva las iniciales “KT”— tuvo lugar días antes de que se llevara a cabo la Ryder Cup 2025. Según medios estadounidenses, la línea debut fue revelada en su cuenta de Instagram, usando como escenario simbólico la Casa Blanca, lo que llamó la atención de los usuarios de redes sociales

Aquel anuncio, sin embargo, no fue un acto aislado: en el campo de golf Bethpage Black, sede de la Ryder Cup, Kai hizo una aparición pública vistiendo una sudadera blanca con su logo “KT” en la manga —una pieza que, de acuerdo con los medios, tiene un precio de venta de 130 dólares—. Este “merch de autor”, como ella misma lo describió, busca posicionarse como algo más que una prenda de moda pasajera: la joven señaló que quería una línea con “básicos que puedas usar en cualquier lugar".

"Esta colección es algo con lo que he soñado durante mucho tiempo, y estoy muy agradecida de que por fin sea una realidad. Lanzar esta línea ha sido un proyecto increíblemente emocionante. Desde la calidad de las telas hasta los detalles en los diseños, quería crear piezas que no fueran solo merchandising, sino básicos que puedas usar en cualquier lugar. Son prendas limpias que puedes combinar, mezclar y hacer tuyas. ¡No puedo esperar a ver cómo las estilizan!", escribió.

Kai Trump lanza su marca de ropa "KT". (Instagram)

Durante el torneo, Kai figuró junto a Donald Trump, quien hizo acto de presencia para apoyar al equipo de Estados Unidos. En varias fotos se les ve escuchando el himno nacional, posando entre jugadores y rodeados del ambiente de gala del golf competitivo.

Kai y Donald Trump (Pool/Getty Images)

¿Dónde y cómo se venderá la nueva línea ropa de Kai Trump?

La nueva colección de Kai Trump se venderá de forma exclusiva a través de Kaitrump.shop, su tienda oficial en línea. Según lo que ha publicado, las prendas incluyen suéteres —o “pullovers”— con el logotipo “KT” ubicados en el pecho y con su firma en la manga, disponibles en colores como blanco, negro y azul marino.