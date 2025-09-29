Julio César Chávez, fue ingresado al hospital en Culiacán, Sinaloa, tras presentar complicaciones derivadas de una piedra en el uréter izquierdo. El ex boxeador se encuentra bajo observación y será sometido a una cirugía para atender el malestar que lo aqueja.
Julio César Chávez es hospitalizado de emergencia y será sometido a una cirugía
La noticia fue confirmada por su hijo, Omar Chávez, quien compartió un video en redes sociales solicitando apoyo y oraciones por la salud de su padre. “Aquí estamos en el hospital Los Ángeles con el doctor, van a operar a mi papá y estamos aquí con el doctor”, expresó visiblemente preocupado.
El doctor encargado del procedimiento también se pronunció sobre el estado del exboxeador, explicando la causa del dolor que lo llevó al hospital.
“Hace mucho tiempo estoy pendiente de la salud del campeón acá en Culiacán, y esta vez traía un dolorcito que es ocasionado por una piedra que está en la vía urinaria, en el uretero izquierdo, y ahorita el doctor Iván Aguilar, urólogo, se la va a quitar”, declaró.
Ante la duda del médico sobre cómo se encontraba el comentarista deportivo en ese preciso momento, Julio César aclaró: “Bien, bien, gracias doctor, ya listos”. Por su parte, el profesional de la salud recalcó: “Sí Dios quiere, tenemos campeón para rato”.
Este episodio ocurre en medio de un momento complejo para la familia Chávez, ya que coincide con el proceso legal que enfrenta Julio César Chávez Jr., quien fue deportado recientemente de Estados Unidos y se encuentra en libertad condicional en México.
Hijo de Julio César Chávez está en libertad condicional
El hijo mayor del campeón enfrenta una orden de aprehensión vigente por presunta participación en delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas, municiones y explosivos, con vínculos señalados por autoridades estadounidenses con el Cártel de Sinaloa.
A pesar del contexto, Omar Chávez se mostró optimista y agradecido por el apoyo recibido, destacando la atención que su padre está recibiendo. En el mismo video, el especialista adelantó que buscarán registrar el testimonio del campeón tras la operación: “Más al ratito vamos a hacer un video para que diga cómo se siente”.
Julio César Chávez, considerado uno de los máximos íconos del boxeo en México, ha enfrentado diversos retos en los últimos años, pero continúa siendo una figura activa y querida por el público. Su fortaleza y carisma lo han mantenido vigente tanto en el deporte como en los medios.
Se espera que en las próximas horas se brinde un parte oficial sobre la evolución del exdeportista. Mientras tanto, sus seguidores y colegas del boxeo han comenzado a enviar mensajes de apoyo, deseando una pronta recuperación para quien es, sin duda, uno de los grandes del ring.