Julio César Chávez es hospitalizado de emergencia y será sometido a una cirugía

La noticia fue confirmada por su hijo, Omar Chávez, quien compartió un video en redes sociales solicitando apoyo y oraciones por la salud de su padre. “Aquí estamos en el hospital Los Ángeles con el doctor, van a operar a mi papá y estamos aquí con el doctor”, expresó visiblemente preocupado.

El doctor encargado del procedimiento también se pronunció sobre el estado del exboxeador, explicando la causa del dolor que lo llevó al hospital.

“Hace mucho tiempo estoy pendiente de la salud del campeón acá en Culiacán, y esta vez traía un dolorcito que es ocasionado por una piedra que está en la vía urinaria, en el uretero izquierdo, y ahorita el doctor Iván Aguilar, urólogo, se la va a quitar”, declaró.

Ante la duda del médico sobre cómo se encontraba el comentarista deportivo en ese preciso momento, Julio César aclaró: “Bien, bien, gracias doctor, ya listos”. Por su parte, el profesional de la salud recalcó: “Sí Dios quiere, tenemos campeón para rato”.

Este episodio ocurre en medio de un momento complejo para la familia Chávez, ya que coincide con el proceso legal que enfrenta Julio César Chávez Jr., quien fue deportado recientemente de Estados Unidos y se encuentra en libertad condicional en México.