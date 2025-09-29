El importante papel que jugó Taylor Swift en la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Taylor Swift formó parte de la exclusiva lista de invitados a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco que se celebró el sábado 27 de septiembre de 2025 en Santa Bárbara, California. La estrella del pop destacó entre otras celebridades como Steve Martin, Martin Short, Paris Hilton, SZA, Camila Cabello, Cara Delevingne, Eric Andre, Zoe Saldaña y Ed Sheeran.
De acuerdo con una fuente de la revista People, la intérprete de “Blank space” también estuvo presente en la cena de ensayo de la pareja que se celebró un día antes de la ceremonia.
Publicidad
Taylor Swift y Ed Sheeran le dedicaron unas palabras a Selen Gomez y Benny Blanco
Según el informante, Taylor Swiftdio un emotivo discurso en la recepción de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco. Ed Sheeran, otro de los grandes amigos de la pareja y quien ha colaborado con el productor musical en varios álbumes, también dedicó palabras especiales a los recién casados.
Otros que compartieron palabras durante la boda fueron la mamá de la novia, Mandy Teefey, y su padrastro, Brian Teefey, además de los papás de Blanco, Sandra y Andrew Levin.
“En la recepción, todos se divirtieron y celebraron hasta bien entrada la noche”, dijo la fuente al medio. “El ambiente era divertidísimo. Estuvieron radiantes toda la noche, y tanto Selena como Benny no paraban de sonreír. Había muchísimo amor en el salón", añadió la fuente.
Publicidad
Así llegó Taylor Swift a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
Taylor Swift llegó al aeropuerto de Santa Bárbara el viernes por la tarde para asistir a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco. Sin embargo, su prometido, Travis Kelce, no la acompañó debido a sus compromisos de la NFL, ya que su equipo, los Kansas City Chiefs, jugaba un partido contra los Baltimore Ravens.
La cantante fue fotografiada bajando de un avión privado mientras varias personas la cubrían con paraguas negros lo que evitó que fuera captada a su llegada, según reportó el sitio de noticias Page Six.
Sin embargo, se pudo apreciar a una persona cargando el equipaje y una caja blanca, lo que al parecer sería el regalo de bodas para la pareja. Una vez que Swift descendió las escaleras del avión, subió a una camioneta que la esperaba.
Una fuente le dijo al medio que, a diferencia de los demás invitados, quienes optaron por reservar una habitación del hotel El Encanto, que tiene un precio de hasta 3,500 dólares por noche, la cantante prefirió rentar una casa por razones de seguridad.
“Alquilará una casa cerca del lugar de la boda, lo cual es un secreto público”, dijo la fuente. “Su equipo de seguridad cree que es mejor que un hotel”, confirmó la fuente.