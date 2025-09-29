El importante papel que jugó Taylor Swift en la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Así llegó Taylor Swift a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Taylor Swift llegó al aeropuerto de Santa Bárbara el viernes por la tarde para asistir a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco . Sin embargo, su prometido, Travis Kelce, no la acompañó debido a sus compromisos de la NFL, ya que su equipo, los Kansas City Chiefs, jugaba un partido contra los Baltimore Ravens.



Taylor Swift hides under umbrellas as she arrives for BFF Selena Gomez’s wedding https://t.co/bbxVRtYDto pic.twitter.com/oNSYMXR92V — Page Six (@PageSix) September 27, 2025

La cantante fue fotografiada bajando de un avión privado mientras varias personas la cubrían con paraguas negros lo que evitó que fuera captada a su llegada, según reportó el sitio de noticias Page Six.

Sin embargo, se pudo apreciar a una persona cargando el equipaje y una caja blanca, lo que al parecer sería el regalo de bodas para la pareja. Una vez que Swift descendió las escaleras del avión, subió a una camioneta que la esperaba.

Taylor Swift (Getty Images)

Una fuente le dijo al medio que, a diferencia de los demás invitados, quienes optaron por reservar una habitación del hotel El Encanto, que tiene un precio de hasta 3,500 dólares por noche, la cantante prefirió rentar una casa por razones de seguridad.

“Alquilará una casa cerca del lugar de la boda, lo cual es un secreto público”, dijo la fuente. “Su equipo de seguridad cree que es mejor que un hotel”, confirmó la fuente.