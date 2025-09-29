Así fue la boda de Selena Gomez y Benny Blanco: románticos discursos, las celebridades invitadas y un famoso DJ

Selena Gomez y Benny Blanco dieron un importante paso en su relación este fin de semana al convertirse oficialmente en marido y mujer. La cantante y actriz de 33 años y el productor musical de 37 se casaron el sábado 27 de septiembre de 2025 en una íntima ceremonia en Santa Bárbara, California.
La celebración fue organizada por la reconocida wedding planner Mindy Weiss, experta en eventos de celebridades. El despliegue incluyó carpas monumentales, salones al aire libre con vistas al océano, cocinas gourmet temporales y estrictas medidas de seguridad que incluyeron patrullas permanentes, accesos restringidos, protocolos anti-drones y una política de no usar celulares.
Los invitados al boda de Selena Gomez y Benny Blanco
"La ceremonia conmovió hasta las lágrimas a los invitados. Ellos escribieron sus propios votos, que fueron divertidos y sentimentales a la vez", aseguró la fuente.
Entre los invitados no solo estuvieron familiares de la pareja, también asistieron celebridades como Paul Rudd, Paris Hilton, Camila Cabello, Cara Delevigne, Zoe Saldaña y Édgar Ramírez, con quienes protagonizó la cinta Emilia Pérez, también fueron invitados Finneas, SZA, Camila Cabello, varios miembros del elenco de Wizards of Waverly Place, además de Taylor Swift y Ed Sheeran, quienes le dedicaron unas palabras a la pareja.
Otro importante detalle fue la participación del productor y músico Mark Ronson, quien fue el encargado de animar la fiesta como DJ. La fuente también contó que Steve Martin y Martin Short, protagonistas junto a Selena de Only Murders In The Building, también asistieron a la boda, incluso ofrecieron un discurso en la cena de ensayo.
"Todos se desvivieron y celebraron hasta altas horas de la noche. El ambiente fue divertidísimo", dijo la fuente. "Estuvieron radiantes toda la noche, y tanto Selena como Benny no podían dejar de sonreír. Había muchísimo amor en la sala".
"¡Qué celebración tan perfecta para la pareja más genial que conozco! La noche no pudo haber sido más hermosa y perfecta. Absolutamente impecable”, escribió Teefey. Todo mi amor para mi hermosa hija @selenagomez y para mi mejor yerno @itsbennyblanco", agregó.
"¡Fue un cuento de hadas hecho realidad y fue más que conmovedor ver a mi padre acompañarla al altar! Besos y abrazos", finalizó.
Selena Gomez compartió las primeras fotografías y videos de la boda a través de su cuenta de Instagram las cuales acompañó con la fecha: "9.27.25".
Las imágenes, captadas por la directora Petra F. Collins, colaboradora de la cantante en distintos videos musicales, muestra a los ahora esposos con imágenes llenas de textura, efecto de desenfoque y un estilo romántico en el que destacan los diseños de Ralph Lauren.
Posteriormente, Benny Blanco compartió nuevas imágenes de su boda en su cuenta de Instagram. "Me casé con una princesa Disney de la vida real", escribió el productor musical.