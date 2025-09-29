Así fue la boda de Selena Gomez y Benny Blanco: románticos discursos, las celebridades invitadas y un famoso DJ

Los invitados al boda de Selena Gomez y Benny Blanco

Una fuente cercana a la pareja reveló a la revista People que la ceremonia estuvo llena de amor y, como prueba de ello, tanto Selena Gomez como su ahora esposo, Benny Blanco , escribieron sus votos matrimoniales.

Selena Gomez y Benny Blanco (Instagram)

"La ceremonia conmovió hasta las lágrimas a los invitados. Ellos escribieron sus propios votos, que fueron divertidos y sentimentales a la vez", aseguró la fuente.

Entre los invitados no solo estuvieron familiares de la pareja, también asistieron celebridades como Paul Rudd, Paris Hilton, Camila Cabello, Cara Delevigne, Zoe Saldaña y Édgar Ramírez, con quienes protagonizó la cinta Emilia Pérez, también fueron invitados Finneas, SZA, Camila Cabello, varios miembros del elenco de Wizards of Waverly Place, además de Taylor Swift y Ed Sheeran, quienes le dedicaron unas palabras a la pareja.

Selena Gomez y Benny Blanco (Instagram)

Otro importante detalle fue la participación del productor y músico Mark Ronson, quien fue el encargado de animar la fiesta como DJ. La fuente también contó que Steve Martin y Martin Short, protagonistas junto a Selena de Only Murders In The Building, también asistieron a la boda, incluso ofrecieron un discurso en la cena de ensayo.

"Todos se desvivieron y celebraron hasta altas horas de la noche. El ambiente fue divertidísimo", dijo la fuente. "Estuvieron radiantes toda la noche, y tanto Selena como Benny no podían dejar de sonreír. Había muchísimo amor en la sala".