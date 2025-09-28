Tom Holland reaparece tras el accidente que sufrió durante el rodaje 'Spider-Man: Brand New Day'

Tom Holland reaparece tras su accidente durante el rodaje Spider-Man: Brand New Day

Esa misma semana, Tom Holland participó en un evento para The Brothers Trust, la organización benéfica que dirige con sus tres hermanos: Sam, Harry y Paddy Holland, que se celebró en la casa de subastas Christie's de Londres, donde estuvo acompañado de su prometida Zendaya.

Tom Holland (Getty Images)

Pero no fue hasta la tarde de ayer que el propio actor se pronunció sobre el accidente que sufrió a través de sus redes sociales.

“Qué noche. Otro gran éxito. The Brothers Trust significa más para mí de lo que podría expresar, y tengo que agradecer enormemente a mi madre y a sus maravillosos amigos por organizar otra noche increíble. Recaudando dinero para causas fantásticas y divirtiéndonos haciéndolo”, escribió el actor.

"Siento haberme tenido que ir temprano, pero me siento mejor y me estoy recuperando. Muchísimas gracias a mi papá por encargarse de la velada después de mi partida. El espectáculo se volvió mucho más divertido", agregó.

El evento The Brothers Trust apoyó a la organización benéfica Java Joy, que tiene como objetivo proporcionar empleo para adultos con discapacidades.