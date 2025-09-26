Taylor Swift se protege: consigue orden de alejamiento por 5 años contra acosador

Taylor Swift consigue una orden de alejamiento de cinco años contra un acosador

La decisión judicial se dio a conocer esta semana tras meses de acciones legales por parte del equipo de Taylor Swift , quienes denunciaron un patrón constante de hostigamiento por parte de Brian Jason Wagner.

Entre las pruebas presentadas se incluyeron tres intentos de ingreso a propiedades vinculadas a la artista, envío de cartas desde prisión, y gestos que los abogados calificaron como signos de una "obsesión creciente", incluyendo la modificación de su dirección legal para hacerla coincidir con la de la cantante.

Él es Brian Jason Wagner, acusado de hostigamiento hacia Taylor Swift desde 2024. (Instagram)

Los reportes judiciales indican que Wagner llegó a acercarse físicamente a lugares donde se encontraba la cantante, incluyendo su domicilio en Los Ángeles y otros inmuebles de su propiedad. En uno de los incidentes registrados por la policía en julio de 2024, fue encontrado con una botella de vidrio, lo que fue interpretado como un posible riesgo para la seguridad de la intérprete de "Karma".

Ante este contexto, el tribunal emitió una orden de alejamiento de largo alcance, que le prohíbe a Wagner acercarse a Taylor Swift, así como a sus residencias, lugares de trabajo, vehículos y cualquier otro espacio en el que la cantante se encuentre. Además, durante los cinco años de vigencia de la medida, se le prohíbe portar armas, incluyendo chalecos antibalas, y se le ha advertido sobre posibles consecuencias legales en caso de incumplimiento.

Acosador de Taylor Swift compartía su extremo fanatismo hacia ella en sus redes sociales. (Instagram)

Taylor Swift, quien ha lidiado con diversos casos de acoso desde el inicio de su carrera, expresó a través de su equipo legal que este episodio representa un límite necesario para garantizar su seguridad personal. En su declaración presentada ante la corte, la cantante estadounidense señaló que nunca ha tenido relación alguna con Wagner, ni lo ha contactado en ninguna circunstancia. La artista también recalcó que el comportamiento del hombre, incluyendo sus afirmaciones sobre una supuesta relación romántica, la han hecho temer por su integridad física y emocional.

Taylor Swift no cede ante el acoso: orden judicial se extiende hasta 2030

Por el momento, la orden permanecerá vigente hasta 2030, a menos que se presenten nuevas evidencias que modifiquen las condiciones. El proceso judicial en contra de Wagner seguirá su curso por separado, con la posibilidad de enfrentar cargos más severos si se demuestra que incurrió en violaciones previas o futuras a esta orden.

Además, el equipo legal de Taylor Swift dejó claro que continuarán tomando medidas enérgicas para proteger a la artista de cualquier amenaza, por mínima que sea. Este episodio, aunque inquietante, también ha reforzado la imagen de la intérprete de "Our son" como una figura que no sólo domina la industria del entretenimiento, sino que también está dispuesta a defender sus derechos y su seguridad.