El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton informó a través de su cuenta de Instagram ( @lewishamilton ) que su fiel compañero y mejor amigo, el perrito Roscoe Hamilton, fue hospitalizado después de presentar neumonía. Lewis Hamilton no se ha separado de su lado desde ese momento.
Lewis Hamilton, devastado: su perrito y mejor amigo Roscoe está hospitalizado en coma
La salud de Roscoe Hamilton
Roscoe Hamilton fue hospitalizado por contagiarse de neumonía nuevamente. Mientras le realizaban estudios para analizar su estado de salud, el bulldog inglés sufrió un infarto, aunque logró ser reanimado por los veterinarios. Fue sometido a coma y hasta mañana, 27 de septiembre, se intentará despertarlo.
Lewis Hamilton se ha encargado de informar el estado de salud de Roscoe a través de su perfil de Instagram, donde también ha agradecido a todos aquellos que han mostrado su apoyo y buenos deseos hacia Roscoe.
El piloto inglés, Lewis Hamilton, también ha postergado o cancelado compromisos, como una prueba de neumáticos, para poder mantenerse al lado de Roscoe.
La amistad entre Roscoe y Lewis Hamilton
En 2013, Lewis adoptó a Roscoe para que su anterior mascota, otra bulldog inglés llamada Coco, tuviera compañía. Coco falleció en 2020 a los 6 años debido a un infarto ocasionado por problemas de salud que había presentado desde su nacimiento.
Desde su adopción como cachorro hace 12 años, Roscoe se ha convertido en toda una celebridad dentro y fuera de la F1 ya que acompaña al paddock a su dueño, Lewis Hamiton e incluso ha aparecido en portadas de revistas junto a él. Incluso tiene un avatar en Fortnite que acompaña al de Hamilton.
Rosco tiene una cuenta de Instagram ( @roscoelovescoco ) controlada por Lewis Hamilton, donde postea fotografías del can con sus amigos perrunos, festejando su cumpleaños y jugando con el piloto de F1.
Otros datos sobre Roscoe
Más allá de las sesiones fotográficas que ha hecho con Hamilton, Roscoe tiene una carrera como celebridad perruna por sí solo y ha sido considerado para aparecer en reportajes o videos sin que su “papá” aparezca. Su cuenta de Instagram tiene 1.3 millones de seguidores.
Hamilton ha declarado que la dieta de Roscoe es vegana, por lo que su comida está basada en plantas. Este cambio de alimentación ayudó a Roscoe a mejorar su salud, movilidad e incluso la textura de su pelo.
Un perro es ese mejor amigo fiel que nos acompaña en todos momentos y Roscoe no es la excepción. El bulldog inglés es más que una mascota, es un miembro de la familia de Lewis Hamilton que actualmente está pasando por un mal momento.