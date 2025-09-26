La pareja del momento: Eiza González y Grigor Dimitrov debutan en el front row del desfile de Prada

Eiza González y Grigor Dimitrov en el front row del desfile de Prada

En el marco del Milan Fashion Week, la presencia de Eiza González y Grigor Dimitrov en el desfile de Prada no pasó desapercibida. La pareja, que confirmó su relación este mismo año, fue vista en el famoso front row del desfile, dejando en claro que no solo comparten una relación sentimental, sino también una complicidad de la que fuimos testigos a través de fotos y videos que circularon en redes sociales.

La actriz mexicana y el tenista búlgaro llegaron al evento coordinados, sin necesidad de outfits idénticos ni declaraciones forzadas. Ambos optaron por una paleta de colores neutros y terrosos (tonos como blanco, azul marino y café).

Eiza Gonzalez and Grigor Dimitrov sharing a kiss 🖤 #PradaSS26 // parismatch pic.twitter.com/UmXO8NPbXV — eiza gonzalez fan (@divasdeeiza) September 25, 2025

Eiza llevó una falda midi de ante en tono camel, con botones cruzados al frente, combinada con una chaqueta blanca de corte corto con detalles azul marino. Por su parte, Dimitrov vistió de forma igualmente pulida. Llevó una camiseta blanca básica, una sobrecamisa azul marino y una chaqueta bomber de cuero marrón, junto a pantalones grises y botas negras.

