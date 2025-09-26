Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

La pareja del momento: Eiza González y Grigor Dimitrov debutan en el front row del desfile de Prada

La actriz mexicana y el tenista búlgaro hicieron una aparición conjunta en el desfile de la firma italiana durante el Milan Fashion Week, consolidando su presencia como una de las parejas más visibles del momento.
vie 26 septiembre 2025 03:24 PM
eiza-gonzalez-u-grigor.jpg
Eiza González y Grigor Dimitrov asistieron al desfile de Prada en el marco del Milan Fashion Week. (Grosby Group)

Desde que oficializaron su relación, Eiza González y Grigor Dimitrov han sido vistos en distintos lugares del mundo, especialmente durante los torneos en los que participa el tenista búlgaro, donde la actriz mexicana no suele faltar. En esta ocasión, la pareja fue captada en el front row del Milan Fashion Week, reafirmando su presencia tanto en el mundo del deporte como en el de la moda.

Publicidad

Eiza González y Grigor Dimitrov en el front row del desfile de Prada

En el marco del Milan Fashion Week, la presencia de Eiza González y Grigor Dimitrov en el desfile de Prada no pasó desapercibida. La pareja, que confirmó su relación este mismo año, fue vista en el famoso front row del desfile, dejando en claro que no solo comparten una relación sentimental, sino también una complicidad de la que fuimos testigos a través de fotos y videos que circularon en redes sociales.

La actriz mexicana y el tenista búlgaro llegaron al evento coordinados, sin necesidad de outfits idénticos ni declaraciones forzadas. Ambos optaron por una paleta de colores neutros y terrosos (tonos como blanco, azul marino y café).

Eiza llevó una falda midi de ante en tono camel, con botones cruzados al frente, combinada con una chaqueta blanca de corte corto con detalles azul marino. Por su parte, Dimitrov vistió de forma igualmente pulida. Llevó una camiseta blanca básica, una sobrecamisa azul marino y una chaqueta bomber de cuero marrón, junto a pantalones grises y botas negras.

Publicidad

Eiza González y Grigor Dimitrov disfrutan de las calles de Milán

Días antes de que Eiza González y Grigor Dimitrov debutaran oficialmente en el front row del desfile de Prada como parte del Milan Fashion Week, la pareja se tomó unos días de descanso para pasear y disfrutar de las calles de Milán.

Ambos con outfits completamente relajados e impacables (como Eiza acostumbra a verse) fueron captados mientras iban agarrados de la mano. Aunque la pareja hizo oficialmente su relación hace unos meses, con estas apariciones públicas nos confirman que se encuentran más enamorados que nunca.

EXC Eiza González, Grigor Dimitrov
Eiza González y Grigor Dimitrov caminando por las calles de Milán. (The Grosby Group )

Publicidad

Tags

Eiza González

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad