Desde que oficializaron su relación, Eiza González y Grigor Dimitrov han sido vistos en distintos lugares del mundo, especialmente durante los torneos en los que participa el tenista búlgaro, donde la actriz mexicana no suele faltar. En esta ocasión, la pareja fue captada en el front row del Milan Fashion Week, reafirmando su presencia tanto en el mundo del deporte como en el de la moda.
La pareja del momento: Eiza González y Grigor Dimitrov debutan en el front row del desfile de Prada
Eiza González y Grigor Dimitrov en el front row del desfile de Prada
En el marco del Milan Fashion Week, la presencia de Eiza González y Grigor Dimitrov en el desfile de Prada no pasó desapercibida. La pareja, que confirmó su relación este mismo año, fue vista en el famoso front row del desfile, dejando en claro que no solo comparten una relación sentimental, sino también una complicidad de la que fuimos testigos a través de fotos y videos que circularon en redes sociales.
La actriz mexicana y el tenista búlgaro llegaron al evento coordinados, sin necesidad de outfits idénticos ni declaraciones forzadas. Ambos optaron por una paleta de colores neutros y terrosos (tonos como blanco, azul marino y café).
Eiza Gonzalez and Grigor Dimitrov sharing a kiss 🖤 #PradaSS26 // parismatch pic.twitter.com/UmXO8NPbXV— eiza gonzalez fan (@divasdeeiza) September 25, 2025
Eiza llevó una falda midi de ante en tono camel, con botones cruzados al frente, combinada con una chaqueta blanca de corte corto con detalles azul marino. Por su parte, Dimitrov vistió de forma igualmente pulida. Llevó una camiseta blanca básica, una sobrecamisa azul marino y una chaqueta bomber de cuero marrón, junto a pantalones grises y botas negras.
Eiza González y Grigor Dimitrov disfrutan de las calles de Milán
Días antes de que Eiza González y Grigor Dimitrov debutaran oficialmente en el front row del desfile de Prada como parte del Milan Fashion Week, la pareja se tomó unos días de descanso para pasear y disfrutar de las calles de Milán.
Ambos con outfits completamente relajados e impacables (como Eiza acostumbra a verse) fueron captados mientras iban agarrados de la mano. Aunque la pareja hizo oficialmente su relación hace unos meses, con estas apariciones públicas nos confirman que se encuentran más enamorados que nunca.