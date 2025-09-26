El gran momento de Angélica Rivera: reaparece en premiación tras más de 15 años ausente

Angélica Rivera reaparece en los Premios Juventud 2025

Angélica Rivera y Sofía Castro viajaron hasta Panamá para asistir a la 22ª entrega de los Premios Juventud 2025, un evento que marcó el regreso triunfal de “La Gaviota” al mundo de las premiaciones, del cual había estado ausente desde 2008.

Angélica Rivera en Premios Juventud 2025 (Instagram)

Mamá e hija no solo desfilaron juntas por la alfombra azul, también participaron en la ceremonia como presentadoras invitadas, marcando un momento significativo tanto a nivel profesional como familiar.

Fiel a su característico estilo, Angélica llegó al evento con un vestido negro de cuello alto y manga larga, lo que la consolidó como una de las mejor vestidas de la noche.

Por su parte, Sofía, styleada por Karla Guindi, optó por una pieza semitransparente en color negro de Jean Paul Gaultier, la cual combinó con unos zapatos de Saint Laurent.

Sofía Castro en los Premios Juventud 2025. (Instagram)

Más allá del sorpresivo regreso de "La Gaviota", esta premiación marcó un momento importante para la actriz, ya que esta noche fue nominada en dos categorías: “Mi Actriz Preferida” y “Me Enamoran”, esta última junto al actor Diego Klein, con quien compartió créditos en la serie Con esa misma mirada.

Diego Klein, Angélica Rivera (Instagram)

Angélica Rivera y Sofía Castro brillan como presentadoras en los Premios Juventud 2025

Durante la gala de los Premios Juventud 2025, Angélica Rivera, Sofía Castro y Diego Klein —con quien ambas compartieron créditos en la serie Con esa misma mirada— presentaron uno de los bloques más esperados de la noche: el número musical de Camilo, quien interpretó el tema Una vida pasada.

La química entre mamá e hija fue evidente: compartieron risas, miradas cómplices y un discurso breve pero cargado de cercanía. Este momento fue especialmente significativo para los seguidores de la actriz mexicana, que no la veían en un escenario de este tipo desde hacía varios años.