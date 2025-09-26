Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre la ruptura con su familia

En medio de las tensiones familiares que se han hecho presentes en los últimos meses, Brooklyn Beckham decidió al fin hablar públicamente sobre la crisis que atraviesa con su familia.
En una reciente entrevista, el hijo mayor de David y Victoria Beckham expresó su versión de la situación, revelando a la vez la importancia que tiene para él el apoyo incondicional de su esposa, Nicola Peltz.
Brooklyn Beckham habla por primera vez sobre su distanciamiento familiar
Durante su participación en el partido All-Star de la Ryder Cup, celebrado en Bethpage Black, el dueño de su propia marca de salsas picantes reconoció que la familia Beckham ha cambiado. A pesar de las críticas y comentarios, él mantiene una postura firme: “Siempre habrá gente que diga cosas negativas, pero tengo una esposa que me apoya mucho. Ella y yo hacemos lo nuestro, nos concentramos y trabajamos. Y somos felices”, dijo.
Sin duda, ese apoya que menciona es evidente: Brooklyn y Nicola renovaron sus votos matrimoniales recientemente, en una ceremonia íntima a la que no asistió ninguno de sus familiares. Esa ausencia, que fue muy comentada en distintos medios, alimentó aún más las dudas sobre la relación entre el joven Beckham y sus padres.
Brooklyn también habló sobre cómo maneja el escrutinio público que su vida personal ha generado últimamente. En el marco de su participación en la Ryder Cup de 2025, relató que, aunque recibió críticas y bromas por su desempeño, su prioridad no era agradar a todos, sino hacer lo que le apasiona junto a las personas que lo respaldan. “Me lo estaba pasando bien”, comentó sobre el torneo.
Si bien no se saben aún todos los detalles de la "pelea familiar" —los motivos, las consecuencias, las heridas—, lo que Brooklyn sí dejó claro es que, aunque el mundo hable, él no está solo.
Cronología del drama en la familia Beckham: todo lo que debes saber
La boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz
La boda entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, celebrada en 2022, marcó el inicio de las tensiones dentro de la familia Beckham.
Según medios internacionales, uno de los primeros conflictos surgió en torno al vestido de novia. Aunque inicialmente se había acordado que Victoria Beckham diseñaría el outfit principal, Nicola finalmente optó por un diseño de Valentino. Esto fue interpretado por muchos —incluida la propia Victoria, según fuentes cercanas— como un desaire personal, lo que sembró las primeras fricciones entre suegra y nuera.
Tras la ola de especulaciones, Nicola Peltz negó en una entrevista para The Times que existiera alguna rivalidad con su suegra. La modelo señaló que "cuando leo cosas que dicen que nunca planeé usar un vestido de Victoria Beckham o cosas así, hieren mis sentimientos. Simplemente no es la verdad”.
Asimismo, se especuló que el cantante Marc Anthony, también habría tenido un papel en la tensión familiar, ya que supuestamente invitó a Victoria Beckham al escenario refiriéndose a ella como "la mujer más hermosa del salón". Este gesto, lejos de ser bien recibido, dejó a los invitados en shock, todo el mundo guardó silencio y provocó que Nicola saliera del lugar llorando al sentir que su momento especial había sido opacado. Incluso, según versiones publicadas por People, otro de los supuestos "problemas" surgió cuando Victoria bailó con Brooklyn en un momento especial, robándole así el protagonismo a su nuera, Nicola. Un gesto aparentemente inocente que, según las fuentes, no fue bien recibido por la modelo.
La última foto de la familia Beckham completa
La última vez que la familia Beckham se reunió públicamente fue en diciembre de 2024, durante las celebraciones navideñas. En ese entonces, Victoria Beckham compartió una foto familiar acompañada del mensaje: “Estar juntos para las fiestas me hace muy feliz. Los amo mucho”.
El cumpleaños 50 de David Beckham
Una de las pruebas que evidenció el distanciamiento entre Brooklyn y Nicola con la familia Beckham ocurrió en mayo de este año, cuando ambos faltaron al cumpleaños número 50 de David Beckham , a pesar de encontrarse en Londres en ese momento.
Además de su notoria ausencia en la celebración, Brooklyn y Nicola tampoco compartieron mensajes de felicitación en redes sociales, como solían hacerlo en ocasiones anteriores. De acuerdo con la revista People, una fuente cercana a la familia confirmó que la pareja sí recibió la invitación al cumpleaños de David Beckham, sin embargo, dejó claro que “hay tensiones con la familia”.
“La relación definitivamente no es irreparable. Lo aman y siempre estarán ahí para él. Simplemente están dolidos y decepcionados de que, en este momento, ya no forme parte activa de la vida familiar”, añadió la fuente.
Otra fuente cercana a la familia informó a People que la razón por la que Brooklyn y Nicola no fueron al evento fue por la nueva novia de Romeo Beckham, DJ Kim Turnbull, quien según la fuente alguna vez estuvo vinculada a Brooklyn.
"Brooklyn no quería estar en la misma habitación que ella, y se lo dijo a su papá", dice la fuente. "Pero David optó por que Kim estuviera allí en lugar de Nicola". Una segunda fuente añade: "Brooklyn y Kim se conocen desde hace tiempo, y su familia sabe que no se siente cómodo con ella".
Ante la ola de rumores, Cruz Beckham, hermano menor de Brooklyn, desmintió la versión y aclaró en un comentario en Instagram que “Brooklyn y Kim nunca salieron”.
Ausencia de los Peltz-Beckham en las vacaciones familiares
En julio de 2024, la tradicional reunión veraniega de la familia Beckham en su yate familiar contó con la ausencia de los Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Aunque cada año se reúnen con novias y esposas incluidas, en esta ocasión no lograron coincidir. Victoria Beckham incluso los mencionó en Instagram, donde señaló que los extrañaban, dejando claro que a veces coordinar agendas con tantas personas no es tarea fácil.