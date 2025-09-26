Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre la ruptura con su familia

Cronología del drama en la familia Beckham: todo lo que debes saber

La boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

La boda entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, celebrada en 2022, marcó el inicio de las tensiones dentro de la familia Beckham.

Según medios internacionales, uno de los primeros conflictos surgió en torno al vestido de novia. Aunque inicialmente se había acordado que Victoria Beckham diseñaría el outfit principal, Nicola finalmente optó por un diseño de Valentino. Esto fue interpretado por muchos —incluida la propia Victoria, según fuentes cercanas— como un desaire personal, lo que sembró las primeras fricciones entre suegra y nuera.

Nicola Peltz en el día de su boda. (@nicolaannepeltzbeckham)

Tras la ola de especulaciones, Nicola Peltz negó en una entrevista para The Times que existiera alguna rivalidad con su suegra. La modelo señaló que "cuando leo cosas que dicen que nunca planeé usar un vestido de Victoria Beckham o cosas así, hieren mis sentimientos. Simplemente no es la verdad”.

Asimismo, se especuló que el cantante Marc Anthony, también habría tenido un papel en la tensión familiar, ya que supuestamente invitó a Victoria Beckham al escenario refiriéndose a ella como "la mujer más hermosa del salón". Este gesto, lejos de ser bien recibido, dejó a los invitados en shock, todo el mundo guardó silencio y provocó que Nicola saliera del lugar llorando al sentir que su momento especial había sido opacado. Incluso, según versiones publicadas por People, otro de los supuestos "problemas" surgió cuando Victoria bailó con Brooklyn en un momento especial, robándole así el protagonismo a su nuera, Nicola. Un gesto aparentemente inocente que, según las fuentes, no fue bien recibido por la modelo.

La última foto de la familia Beckham completa

La última vez que la familia Beckham se reunió públicamente fue en diciembre de 2024, durante las celebraciones navideñas. En ese entonces, Victoria Beckham compartió una foto familiar acompañada del mensaje: “Estar juntos para las fiestas me hace muy feliz. Los amo mucho”.

La decoración de esta increíble casa está pensada para hacerla lo más cozy posible, es perfecta para el clima frío de Inglaterra. (Instagram)

El cumpleaños 50 de David Beckham

Una de las pruebas que evidenció el distanciamiento entre Brooklyn y Nicola con la familia Beckham ocurrió en mayo de este año, cuando ambos faltaron al cumpleaños número 50 de David Beckham , a pesar de encontrarse en Londres en ese momento.

Además de su notoria ausencia en la celebración, Brooklyn y Nicola tampoco compartieron mensajes de felicitación en redes sociales, como solían hacerlo en ocasiones anteriores. De acuerdo con la revista People, una fuente cercana a la familia confirmó que la pareja sí recibió la invitación al cumpleaños de David Beckham, sin embargo, dejó claro que “hay tensiones con la familia”.

“La relación definitivamente no es irreparable. Lo aman y siempre estarán ahí para él. Simplemente están dolidos y decepcionados de que, en este momento, ya no forme parte activa de la vida familiar”, añadió la fuente.

David Beckham celebró su cumpleaños 50 sin su hijo mayor, Brooklyn Beckham. (Instagram)

Otra fuente cercana a la familia informó a People que la razón por la que Brooklyn y Nicola no fueron al evento fue por la nueva novia de Romeo Beckham, DJ Kim Turnbull, quien según la fuente alguna vez estuvo vinculada a Brooklyn.

"Brooklyn no quería estar en la misma habitación que ella, y se lo dijo a su papá", dice la fuente. "Pero David optó por que Kim estuviera allí en lugar de Nicola". Una segunda fuente añade: "Brooklyn y Kim se conocen desde hace tiempo, y su familia sabe que no se siente cómodo con ella".

Ante la ola de rumores, Cruz Beckham, hermano menor de Brooklyn, desmintió la versión y aclaró en un comentario en Instagram que “Brooklyn y Kim nunca salieron”.

Ausencia de los Peltz-Beckham en las vacaciones familiares

En julio de 2024, la tradicional reunión veraniega de la familia Beckham en su yate familiar contó con la ausencia de los Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Aunque cada año se reúnen con novias y esposas incluidas, en esta ocasión no lograron coincidir. Victoria Beckham incluso los mencionó en Instagram, donde señaló que los extrañaban, dejando claro que a veces coordinar agendas con tantas personas no es tarea fácil.