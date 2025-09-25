Publicidad

Rocki Irish: el poderoso significado detrás del nombre de la nueva hija de Rihanna

Rihanna acaba de revelar el nacimiento de su tercera hija, y su nombre no es uno cualquiera: “Rocki Irish. Te contamos el poderosos significado detrás detrás de éste.
jue 25 septiembre 2025 09:27 AM
rihanna-significado-nombre-hija.jpg
Rihanna

Rihanna y el rapero A$AP Rocky anunciaron el nacimiento de su tercera hija. A través de su cuenta de Instagram, la cantante barbadense reveló que la bebé nació hace más de diez días y que su nombre será Rocki Irish Mayers.

¿Qué significa Rocki Irish, el nombre de la hija de Rihanna?

Desde su primer hijo de la pareja, Rihanna y A$AP Rocky han seguido un patrón muy particular en la elección de los nombres: todos comienzan con la letra R, algo que parece más que una coincidencia. Su primer hijo se llama RZA Athelston Mayers, en homenaje al líder del legendario grupo de hip-hop Wu-Tang Clan, mientras que el segundo lleva por nombre Riot Rose Mayers.

Así, la elección de Rocki responde a este patrón y al deseo de seguir una continuidad en la identidad familiar. El nombre Rocki puede entenderse como una variante femenina moderna de Rocky, que a su vez se asocia al diminutivo de Rocco. El origen germánico del nombre apunta a “reposo” o “descanso” como significado fundamental.

rihanna-significado-nombre-hija.jpg
Rihanna y su hija Rocki Irish Mayers.

A su vez, Rocky evoca la palabra inglesa rock (“roca”), símbolo de fortaleza, resistencia y solidez.

El segundo nombre: Irish, significa “irlandés” en inglés. Se relaciona con Éire, nombre gaélico de Irlanda, ligado a la mitología celta y a la diosa Ériu, representación simbólica del país.

RihannaPremierePitufos
Nada mejor que un día en familia con los Pitufos

Finalmente, su apellido Mayers proviene del alemán antiguo meier, término que se empleaba para referirse a un “administrador” o “alcalde” de una gran propiedad o comunidad. Con el paso del tiempo, dicha palabra evolucionó hasta emplearse como apellido común.

Rihanna ya es mamá de tres hijos

Desde 2022, Rihanna ha formado una familia junto a A$AP Rocky que no ha dejado de crecer. Su debut como madre comenzó con el nacimiento de su primer hijo, RZA Athelston, en mayo de ese año.

RihannaPremierePitufos
La cantante deslumbró con su elección de estilo para ella y los niños en la premiere de Los Pitufos

En febrero de 2023, sorprendió al mundo entero al anunciar su segundo embarazo de forma espectacular: sobre el escenario del medio tiempo del Super Bowl, donde su avanzado embarazo fue protagonista tanto como su música. Ese bebé, Riot Rose, nació en agosto del mismo año, sumándose al clan con un nombre poco convenciona.

Rihanna está embarazada de su segundo bebé
Rihanna espera a su segundo hijo.

Ahora, en septiembre de 2025, la pareja le dio la bienvenida a su tercera hija, consolidando una familia con identidad propia, en la que todos los hijos comparten un curioso patrón: sus nombres comienzan con la letra "R".

portadaseptiembre (1).jpg

