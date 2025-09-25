Rocki Irish: el poderoso significado detrás del nombre de la nueva hija de Rihanna

¿Qué significa Rocki Irish, el nombre de la hija de Rihanna?

Desde su primer hijo de la pareja, Rihanna y A$AP Rocky han seguido un patrón muy particular en la elección de los nombres: todos comienzan con la letra R, algo que parece más que una coincidencia. Su primer hijo se llama RZA Athelston Mayers, en homenaje al líder del legendario grupo de hip-hop Wu-Tang Clan, mientras que el segundo lleva por nombre Riot Rose Mayers.

Así, la elección de Rocki responde a este patrón y al deseo de seguir una continuidad en la identidad familiar. El nombre Rocki puede entenderse como una variante femenina moderna de Rocky, que a su vez se asocia al diminutivo de Rocco. El origen germánico del nombre apunta a “reposo” o “descanso” como significado fundamental.

Rihanna y su hija Rocki Irish Mayers. (Instagram)

A su vez, Rocky evoca la palabra inglesa rock (“roca”), símbolo de fortaleza, resistencia y solidez.

El segundo nombre: Irish, significa “irlandés” en inglés. Se relaciona con Éire, nombre gaélico de Irlanda, ligado a la mitología celta y a la diosa Ériu, representación simbólica del país.

Nada mejor que un día en familia con los Pitufos (Amy Sussman/Getty Images)

Finalmente, su apellido Mayers proviene del alemán antiguo meier, término que se empleaba para referirse a un “administrador” o “alcalde” de una gran propiedad o comunidad. Con el paso del tiempo, dicha palabra evolucionó hasta emplearse como apellido común.

