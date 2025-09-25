'Demon Slayer': El anime que se corona como el nuevo rey de la taquilla

¿De qué trata?

La trama nos transporta al enigmático Castillo Infinito, un escenario que cambia de forma constantemente y que se convierte en el campo de batalla más peligroso hasta ahora. Aquí, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke, junto con los Pilares, se enfrentan al poderoso Muzan Kibutsuji, el demonio original. La película ofrece combates épicos, cargados de tensión y emoción, pero también momentos de humanidad que recuerdan por qué esta historia conecta tanto con los fans. No solo se trata de la lucha contra el mal, sino de la fuerza de los lazos que sostienen a los protagonistas.

La trama nos transporta al enigmático Castillo Infinito, un escenario que cambia de forma constantemente y que se convierte en el campo de batalla más peligroso hasta ahora. (Amanda Alamsyah/Shutterstock / Amanda Alamsyah)

¿Por qué es tan exitosa?

La saga se ha convertido en un fenómeno global, con millones de seguidores que viven cada estreno como un acontecimiento especial. El estudio Ufotable ha elevado la animación a un nivel impresionante, con secuencias que parecen obras de arte. A esto se suma una narrativa que mezcla acción espectacular con valores universales como la familia, la resiliencia y la esperanza. Esa combinación hace que tanto los fans como nuevos espectadores se sientan atraídos y encuentren algo con lo cual identificarse. En cada país, el estreno se transforma en un evento cultural que genera conversación y largas filas en las salas de cine.