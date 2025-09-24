Taylor Swift lanza una estación de radio 100% dedicada a su música

Taylor Swift, ícono global del pop, dio un nuevo paso en su expansión artística y mediática: el lanzamiento de Taylor’s Channel 13, una estación de radio dedicada exclusivamente a su universo musical.
El anuncio fue realizado a través de la plataforma SiriusXM, que confirmó que el canal estará disponible en Estados Unidos y Canadá hasta el 19 de octubre, con inicio de transmisiones el 20 de septiembre.
La estación transmite las 24 horas del día y está disponible en el canal 13 de SiriusXM, así como en su aplicación digital. La programación incluye los mayores éxitos de Swift desde Fearless hasta Midnights, rarezas y versiones inéditas de su serie From the Vault, presentaciones en vivo y grabaciones especiales, historias detrás de cada álbum narradas por la propia artista, y mensajes exclusivos para sus fans en un tono íntimo y personal.
Scott Greenstein, presidente de SiriusXM, destacó que Taylor Swift continúa dominando no sólo el mundo de la música, sino también todos los aspectos de la cultura pop. Por eso, dijo, están encanttinados de ofrecer a sus suscriptores un lugar para celebrar su fanatismo y el nuevo álbum con el lanzamiento de Taylor’s Channel 13.
El estreno de la estación coincide con el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, previsto para el 3 de octubre.
Este disco explora la dualidad entre la figura pública de Swift y su intimidad como artista. Se espera que la estación reproduzca el disco completo cada pocas horas una vez que esté disponible, permitiendo que los fans lo vivan en loop.
Además, el álbum incluye un video exclusivo titulado A Look Behind the Curtain, de aproximadamente 2 minutos y 41 segundos, que detalla las inspiraciones detrás de las canciones y estará disponible con las pre-órdenes en plataformas como Apple Music.
Taylor Swift está en su mejor momento
En los últimos meses, Swift ha estado inmersa en una intensa actividad creativa y empresarial. Culminó la etapa norteamericana de The Eras Tour, la gira más lucrativa de la historia según Forbes. Lanzó la versión regrabada de Reputation (Taylor’s Version), con nuevas pistas y colaboraciones. Consolidó su empresa Taylor Swift Productions, Inc., con nuevos proyectos audiovisuales en desarrollo.
En el plano personal, Taylor mantiene una relación estable con el jugador de la NFL Travis Kelce, con quien se ha dejado ver en eventos públicos y alfombras rojas. La pareja anunció su compromiso oficialmente el 26 de agosto de 2025, y medios estadounidenses han reportado que estarían planeando una ceremonia íntima para 2026.
Con Taylor’s Channel 13, Swift no solo celebra su trayectoria, sino que redefine la forma en que los artistas se relacionan con sus audiencias. La estación es un regalo para los swifties, pero también una estrategia de posicionamiento que refuerza su dominio en la industria musical, el streaming y ahora la radio.