Revelan qué pasó en el accidente de Tom Holland durante el rodaje de Spider‑Man

Según reportes, una de las cuerdas del arnés de seguridad se rompió, provocando que Holland recibiera un golpe en la cabeza. El incidente se produjo mientras el actor realizaba maniobras durante la filmación, lo que generó preocupaciones inmediatas por su estado de salud.

"Una cuerda se rompió en un arnés de seguridad y Tom recibió un golpe en la cabeza. Estaba previsto retomar el rodaje en Londres el jueves, pero el equipo fue instruido a detener todo durante dos semanas", dijo una fuente a The Sun.

om Holland en el rodaje de Spider-Man (Shutterstock)

El actor fue llevado al hospital y las grabaciones se suspendieron durante al menos dos semanas como medida preventiva, aun cuando la detención temporal no estaría relacionada con un cambio en la fecha de estreno inicialmente prevista para el 31 de julio de 2026.

“Todo iba muy bien, así que esto es solo un pequeño contratiempo. El retraso no afectará la fecha de estreno, programada para el 31 de julio del próximo año. Solo quieren que Tom se sienta en óptimas condiciones”, agregó la fuente.

