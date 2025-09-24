Monica Bellucci habla por primera vez tras su ruptura con Tim Burton: "Siempre tendrá un lugar único en mi corazón"

Monica Bellucci habla por primera vez tras su ruptura con Tim Burton

En una entrevista para Vogue Italia, Monica Bellucci dio su versión sobre la ruptura. En esa conversación, la modelo confesó que, aunque los caminos de ella y de Burton “se cruzaron para recorrer un trayecto juntos y luego volver a separarse”, él siempre tendrá “un lugar único” en su corazón.

“Hay caminos que, en un momento dado, se cruzan en una senda que continúa para siempre... El camino de Tim y el mío se cruzó para recorrer un trayecto juntos y luego volver a separarse ”. Agregó: “Sin embargo, mientras viva, Tim siempre tendrá un lugar único en mi corazón”.

Además, la actriz expresó que, a dos almas adultas, lo que las une no es solo una pasión artística, sino también el respeto y la sabiduría que surge al compartir experiencias de vida. Dijo que su vínculo con Tim Burton dejó enseñanzas y momentos imborrables, y que la separación no borra lo vivido, sino que lo transforma en algo distinto.

Tim Burton y Monica Belucci terminaron su relación. (Getty Images)

Tim Burton y Monica Bellucci terminan su relación tras casi tres años juntos

"Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse", así fue como la pareja anunció el fin de su relación a través de un comunicado compartido por la agencia AFP.

La relación sentimental entre Monica Bellucci y Tim Burton se hizo pública en febrero de 2023, cuando el director estadounidense fue captado besando a la actriz italiana durante un paseo en Santa Mónica, California. Aunque inicialmente evitaron confirmar su vínculo de manera explícita, en junio de ese mismo año Bellucci habló por primera vez del romance en una entrevista con Elle Francia, donde declaró:

“Lo que puedo decir... me alegro de haber conocido al hombre, ante todo. Es uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida... Conozco al hombre, lo amo, y ahora voy a conocer al director, comienza otra aventura”, señaló.