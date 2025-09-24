Hace unos días, Monica Bellucci y Tim Burton anunciaron su separación a través de un comunicado conjunto enviado por la modelo y el director a la agencia AFP. En dicho comunicado, ambas partes decían: “Con gran respeto y afecto mutuo, hemos decidido separarnos”. Días después del anuncio, la actriz habló por primera vez sobre su ruptura.
Monica Bellucci habla por primera vez tras su ruptura con Tim Burton: "Siempre tendrá un lugar único en mi corazón"
En una entrevista para Vogue Italia, Monica Bellucci dio su versión sobre la ruptura. En esa conversación, la modelo confesó que, aunque los caminos de ella y de Burton “se cruzaron para recorrer un trayecto juntos y luego volver a separarse”, él siempre tendrá “un lugar único” en su corazón.
“Hay caminos que, en un momento dado, se cruzan en una senda que continúa para siempre... El camino de Tim y el mío se cruzó para recorrer un trayecto juntos y luego volver a separarse ”. Agregó: “Sin embargo, mientras viva, Tim siempre tendrá un lugar único en mi corazón”.
Además, la actriz expresó que, a dos almas adultas, lo que las une no es solo una pasión artística, sino también el respeto y la sabiduría que surge al compartir experiencias de vida. Dijo que su vínculo con Tim Burton dejó enseñanzas y momentos imborrables, y que la separación no borra lo vivido, sino que lo transforma en algo distinto.
Tim Burton y Monica Bellucci terminan su relación tras casi tres años juntos
"Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse", así fue como la pareja anunció el fin de su relación a través de un comunicado compartido por la agencia AFP.
La relación sentimental entre Monica Bellucci y Tim Burton se hizo pública en febrero de 2023, cuando el director estadounidense fue captado besando a la actriz italiana durante un paseo en Santa Mónica, California. Aunque inicialmente evitaron confirmar su vínculo de manera explícita, en junio de ese mismo año Bellucci habló por primera vez del romance en una entrevista con Elle Francia, donde declaró:
“Lo que puedo decir... me alegro de haber conocido al hombre, ante todo. Es uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida... Conozco al hombre, lo amo, y ahora voy a conocer al director, comienza otra aventura”, señaló.
La historia de amor de Monica Bellucci y Tim Burton
Tim Burton y Monica Belucci se conocieron en el festival Lumière en Lyon, Francia, en octubre 2022, cuando la modelo entregó al cineasta un galardón por toda su carrera.
La relación entre Burton y Bellucci se hizo pública en 2023, un año después de haberse conocido. Ese vínculo personal dio paso también a una colaboración profesional: la modelo se sumó al elenco de Beetlejuice Beetlejuice, secuela del clásico dirigido por Burton en 1988.
La película fue presentada en la Mostra de Venecia en 2024 y marcó su primer proyecto juntos. En esta comedia de terror, Bellucci interpreta a "Delores", una criatura maléfica con aires de Frankenstein, decidida a vengarse de su ex esposo Beetlejuice.
Después de haber trabajado juntos, la pareja fue vista en julio en el festival de cine de Giffoni, en el sur de Italia, donde el director de 67 años presentó la segunda temporada de la serie de Netflix, Wednesday, donde funge como productor y director de alguno de los episodios de esta saga inspirada en el universo de la familia Addams.
Cabe destacar que, anteriormente, el director mantuvo una larga relación con la actriz británica Helena Bonham Carter, de la que se separó en 2014 y con la que tiene dos hijos.
Por otro lado, Monica Bellucci, de 60 años, estuvo casada durante 14 años con el actor francés Vincent Cassel, con quien tiene dos hijas: Deva, de 21 años, y Léonie, de 15.