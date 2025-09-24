Jimmy Kimmel defiende la libertad de expresión en su regreso tras suspensión por hablar de Charlie Kirk

Desde el inicio del episodio, Kimmel fue recibido con ovaciones de pie y vítores del público. Durante su discurso, su voz se quebró en varios momentos mientras afirmaba que nunca fue su intención hacer broma del homicidio ni responsabilizar a ningún grupo en particular.

“Entiendan que nunca fue mi intención tomar a la ligera el asesinato de un joven hombre. No creo que haya nada divertido en ello”, dijo, visiblemente afectado.

"Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de lo que obviamente fue un individuo profundamente perturbado. En realidad, ese era el punto contrario al que intentaba hacer", dijo.

También mencionó a las figuras conservadoras Ben Shapiro, Candace Owens, Ted Cruz y Rand Paul, reconociéndolos por haber defendido públicamente la libertad de expresión y por criticar a la administración Trump.

Programa de Jimmy Kimmel regresará a al aire el después de ser suspendido por comentarios contra Charlie Kirk. (Getty Images)

"No se puede permitir que nuestro gobierno controle lo que se puede decir y lo que no en televisión y debemos confrontarlo", dijo.

"He escuchado hablar mucho sobre lo que debía o no decir esta noche y la verdad es que no creo que lo que tenga que decir vaya a marcar una gran diferencia", reconoció.

"Si te gusto, te gusto; si no, no; no me hago ilusiones con cambiar la forma de pensar de nadie", agregó.

"Este programa no es importante. Lo que es importante es que vivamos en un país que nos permita tener un programa como este", subrayó.

Jimmy Kimmel (Getty Images)

Durante la transmisión, resaltó el gesto público de perdón de Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, quien perdonó al presunto asesino de su esposo. Kimmel la calificó como un acto de “gracia desinteresada” que lo conmovió profundamente.

"Me conmovió profundamente", dijo Kimmel, con la voz áspera.

"Si hay algo con lo que quedarnos de esta tragedia, espero que sea eso".