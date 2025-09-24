De 'El manual de Ned' a vivir en la calle: la dramática realidad de Tylor Chase, ex estrella de Nickelodeon

En el video viral que ha recorrido redes sociales, Chase, quien actualmente tiene 36 años, aparece con aspecto descuidado con dificultad: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”.

En sus tiempos fuen un popular actor de la TV 📺, hoy a sus 36 años de edad vive adicto y en situación de calle



El es Tylor Chase, recordado como Martin Qwerly en ''El manual de Ned''



Fans en redes sociales activaron una campaña en #GoFundMe para apoyarlo con vivienda,…

La escena generó tanto sorpresa como una gran muestra de empatía de parte de quienes lo recuerdan como figura entrañable de la serie famosa en la década de los 2000.

La reacción inmediata entre los fans fue lanzar una campaña de recaudación en GoFundMe para ayudarlo con necesidades básicas como vivienda, alimentación y estabilidad económica. En la descripción de la campaña se destaca que Chase “es un alma bondadosa y resiliente que merece la oportunidad de reconstruirse y recuperar el rumbo”.

Hasta ahora, ni el actor ni sus representantes han hecho declaraciones oficiales. Tylor Chase logró cierta notoriedad tras su papel en El manual de Ned, además de otras participaciones como en Everybody Hates Chris y en la película Good Time Max, así como trabajos de doblaje. Sin embargo, desde hace tiempo su presencia pública se ha reducido.

En 2014, abrió un canal de YouTube para compartir poemas y actuaciones, pero ha permanecido inactivo desde octubre de 2021