De 'El manual de Ned' a vivir en la calle: la dramática realidad de Tylor Chase, ex estrella de Nickelodeon

Tylor Chase, conocido por su papel de Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon El manual de Ned, reapareció recientemente viviendo en situación de calle, lo que generó preocupación entre sus seguidores.
El hallazgo fue resultado de un video publicado por una creadora de contenido en TikTok, identificada como lethallalli, quien reconoció a Chase en la vía pública en Riverside, California.
En el video viral que ha recorrido redes sociales, Chase, quien actualmente tiene 36 años, aparece con aspecto descuidado con dificultad: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”.
La escena generó tanto sorpresa como una gran muestra de empatía de parte de quienes lo recuerdan como figura entrañable de la serie famosa en la década de los 2000.
La reacción inmediata entre los fans fue lanzar una campaña de recaudación en GoFundMe para ayudarlo con necesidades básicas como vivienda, alimentación y estabilidad económica. En la descripción de la campaña se destaca que Chase “es un alma bondadosa y resiliente que merece la oportunidad de reconstruirse y recuperar el rumbo”.
Hasta ahora, ni el actor ni sus representantes han hecho declaraciones oficiales. Tylor Chase logró cierta notoriedad tras su papel en El manual de Ned, además de otras participaciones como en Everybody Hates Chris y en la película Good Time Max, así como trabajos de doblaje. Sin embargo, desde hace tiempo su presencia pública se ha reducido.
En 2014, abrió un canal de YouTube para compartir poemas y actuaciones, pero ha permanecido inactivo desde octubre de 2021
Drake Bell y Amanda Bynes, exestrellas de Nickelodeon con historias similares
La situación de Tylor Chase, no es un hecho aislado. La caída desde la fama juvenil hacia una adultez marcada por dificultades personales y económicas es un patrón que se ha repetido entre varias figuras del entretenimiento, especialmente aquellas que iniciaron su carrera a una edad temprana.
Este tipo de casos suele estar influenciado por factores como la explotación laboral, el consumo de sustancias, trastornos de salud mental y la falta de una red de apoyo sólida. Drake Bell y Amanda Bynes son otros ejemplos.
Drake Bell
Protagonista de Drake & Josh, alzó la voz sobre los abusos que sufrió mientras trabajaba en Nickelodeon. Su testimonio en el impactante documental Quiet on Set reabrió un debate urgente sobre cómo se trata a los menores en la industria. Además, su vida ha estado llena de altibajos: problemas legales, dificultades económicas y hasta fue reportado como desaparecido en 2023, aunque por suerte apareció sano y salvo.
Amanda Bynes
Inolvidable por El show de Amanda, también ha vivido momentos muy duros. Pese a su talento y carisma, su salud mental y las adicciones marcaron una etapa complicada de su vida, con comportamientos erráticos y detenciones que la pusieron bajo tutela legal por varios años. Su historia, es reflejo de lo que muchas jóvenes estrellas enfrentan cuando los reflectores se apagan.