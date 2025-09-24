Anna Kournikova es captada a poco de convertirse en mamá por cuarta vez

¿Cuántos hijos tienen Anna Kournikova y Enrique Iglesias?

Enrique Iglesias y Anna Kournikova, una de las parejas más discretas del mundo del entretenimiento, son papás de tres hijos. Su historia familiar comenzó a ampliarse el 16 de diciembre de 2017, cuando dieron la bienvenida a sus mellizos: Nicholas y Lucy. El nacimiento de los mellizos sorprendió al público, ya que la pareja logró mantener el embarazo completamente en privado hasta después del parto.

Tres años más tarde, el 30 de enero de 2020, la familia creció nuevamente con la llegada de su tercera hija, a quien llamaron Mary, a quien llaman “Masha”, diminutivo en ruso en honor a las raíces de Anna.

A pesar de la fama internacional de ambos papás, han optado por mantener la vida de sus hijos alejada del foco mediático. Sin embargo, en ocasiones han compartido en redes sociales pequeños momentos familiares, mostrando el lado más tierno y cercano del cantante y la ex tenista.

Enrique Iglesias y sus hijos Nicholas y Lucy (Instagram/Enrique Iglesias)

La historia de amor de Anna Kournikova y Enrique Iglesias

La relación entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova es una de las más longevas y discretas del mundo del espectáculo. Pese a ser dos figuras de alto perfil (él, un ícono del pop latino; ella, una ex tenista rusa y símbolo de los 2000), han logrado mantener su historia de amor lejos del ruido mediático y centrada en la intimidad familiar.

Todo comenzó en el año 2001, cuando Anna protagonizó el videoclip de “Escape”, uno de los mayores éxitos de Enrique. La química entre ambos fue tan evidente en pantalla como detrás de cámaras, y poco después comenzaron los rumores de un romance. Aunque la pareja nunca confirmó oficialmente el inicio de su relación, fue evidente que entre ellos había algo más que una colaboración artística.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova (Getty Images)

Desde entonces, Enrique y Anna han mantenido un perfil bajo, evitando hablar de su vida privada en entrevistas y rara vez apareciendo juntos en eventos públicos. Sin embargo, esa discreción no impidió que su relación creciera y se fortaleciera con el paso del tiempo.

Ahora, en 2025, la historia de Enrique y Anna suma un nuevo capítulo: la llegada de su cuarto hijo. Aunque el embarazo fue confirmado discretamente hace poco más de un mes, recientemente Anna fue vista en público luciendo su babybump lo que sugiere que se encuentra en una etapa avanzada de la gestación.