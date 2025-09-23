Taylor Swift y Travis Kelce bajo presión: la mamá del jugador les hace inesperada petición

Mamá de Travis Kelce le pide nietos con Taylor Swift

Desde que Travis Kelce y Taylor Swift confirmaron su compromiso a finales de agosto, los reflectores no solo han estado sobre la famosa pareja, sino también sobre sus familias. Una de las protagonistas inesperadas ha sido Donna Kelce, mamá del jugador de los Kansas City Chiefs, quien no ha ocultado su entusiasmo ni sus expectativas.

Y es que, en un reciente episodio del podcast New Heights, conducido por los hermanos Kelce, quedó claro que Donna ya piensa en su próximo gran rol: el de abuela otra vez.

Durante la conversación, mientras ambos hablaban de la dinámica familiar, Jason Kelce (hermano mayor de Travis y ex jugador de la NFL)— le comentó al entrenador Deion Sanders, quien fue invitado al podcast, que su mamá siempre había priorizado a Travis:

"Mamá siempre ha puesto a Travis en primer lugar. Lo sé", dijo.

Sin embargo, Travis, no tardó en interrumpir con una sonrisa, señalando que las cosas ya no eran como antes: "Escucha, ahora mismo mamá tiene a Jason como su número uno… porque él tiene hijos", bromeó la estrella de los Kansas City Chiefs, refiriéndose a su hermano mayor, quien comparte cuatro hijas.

Jason estuvo de acuerdo con la afirmación de su hermano y no dudó en confirmarlo: "Es cierto. Ella lo ha dicho. Ha hecho ese comentario. Lo ha presionado", reveló, dejando claro que Donna Kelce ya ha expresado su deseo de que su hijo siga sus pasos como papá.

Ante el tema, Sanders no perdió la oportunidad de bromear con Travis, lanzándole una pregunta entre risas:"¿Qué esperas, papá? ¿Y qué esperas?", en alusión directa a la creciente presión familiar por ver a Travis y Taylor Swift convertirse en padres.