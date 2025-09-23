Donna Kelce, mamá del jugador de la NFL, Travis Kelce, ha puesto en palabras lo que muchas suegras solo piensan: le gustaría que su hijo se convierta en papá pronto. La revelación se hizo pública el pasado 22 de septiembre, durante un episodio del podcast New Heights, conducido por los hermanos, Travis y Jason Kelce.
Taylor Swift y Travis Kelce bajo presión: la mamá del jugador les hace inesperada petición
Mamá de Travis Kelce le pide nietos con Taylor Swift
Desde que Travis Kelce y Taylor Swift confirmaron su compromiso a finales de agosto, los reflectores no solo han estado sobre la famosa pareja, sino también sobre sus familias. Una de las protagonistas inesperadas ha sido Donna Kelce, mamá del jugador de los Kansas City Chiefs, quien no ha ocultado su entusiasmo ni sus expectativas.
Y es que, en un reciente episodio del podcast New Heights, conducido por los hermanos Kelce, quedó claro que Donna ya piensa en su próximo gran rol: el de abuela otra vez.
Durante la conversación, mientras ambos hablaban de la dinámica familiar, Jason Kelce (hermano mayor de Travis y ex jugador de la NFL)— le comentó al entrenador Deion Sanders, quien fue invitado al podcast, que su mamá siempre había priorizado a Travis:
"Mamá siempre ha puesto a Travis en primer lugar. Lo sé", dijo.
Sin embargo, Travis, no tardó en interrumpir con una sonrisa, señalando que las cosas ya no eran como antes: "Escucha, ahora mismo mamá tiene a Jason como su número uno… porque él tiene hijos", bromeó la estrella de los Kansas City Chiefs, refiriéndose a su hermano mayor, quien comparte cuatro hijas.
Jason estuvo de acuerdo con la afirmación de su hermano y no dudó en confirmarlo: "Es cierto. Ella lo ha dicho. Ha hecho ese comentario. Lo ha presionado", reveló, dejando claro que Donna Kelce ya ha expresado su deseo de que su hijo siga sus pasos como papá.
Ante el tema, Sanders no perdió la oportunidad de bromear con Travis, lanzándole una pregunta entre risas:"¿Qué esperas, papá? ¿Y qué esperas?", en alusión directa a la creciente presión familiar por ver a Travis y Taylor Swift convertirse en padres.
¿Dónde se casarán Taylor Swift y Travis Kelce?
Tras semanas de especulaciones, finalmente se reveló el lugar donde Taylor Swift y Travis Kelce planean celebrar su esperada boda: la mansión costera de la cantante en Watch Hill, Rhode Island.
Según información publicada por Page Six, la pareja habría decidido llevar a cabo una ceremonia íntima durante el verano de 2026 en la propiedad que Taylor Swift compró en 2013 por 17,75 millones de dólares.
Esta residencia, ubicada en la localidad de Westerly, no solo es uno de los lugares favoritos de la artista, sino que también inspiró su canción "The Last Great American Dynasty", incluida en el álbum Folklore.
La propiedad ha estado bajo una gran remodelación desde principios de 2025, con obras valuadas en 1,7 millones de dólares. Entre las renovaciones se incluyen una nueva ala, mejoras en la cocina, baños y espacios de entretenimiento, lo que ha sido interpretado por fuentes cercanas como una preparación para albergar el evento más importante en la vida de la pareja.
"Todo indica que quieren algo discreto, elegante y muy personal. Y no hay nada más íntimo que casarse en tu propia casa", comentó una fuente al medio.