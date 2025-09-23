Martha Higareda sorprende con su pancita a días de convertirse en mamá de gemelas

A través de una galería de fotos que Martha Higareda y Lewis Howes compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram, muestran lo mucho que ha crecido la pancita de la actriz y los cambios que ha experimentado su cuerpo conforme se acerca el momento de conocer a sus pequeñas.

Martha Higareda (Instagram)

“Así la vida últimamente. Las gemelas llegarán pronto y Martha Higareda ya es una súper mamá”, escribió Lewis en su publicación.

Los futuros papás se han preparado para la llegada de sus gemelas. Incluso Martha compartió que ha mantenido su rutina de ejercicios, no solo para estar en forma durante el parto, sino también para recuperarse y adaptarse a la maternidad una vez que nazcan las bebés.

En las fotos que compartió, Martha mostró el accesorio que le ha brindado gran apoyo en estas últimas semanas: una cinta con tirantes que se coloca sobre la ropa para sostener el peso de su pancita.

Martha Higareda y Lewis Howes (Instagram)

Además, dejó ver que no ha dejado de trabajar, participando junto a Lewis en sus conferencias, donde el público ha podido seguir de cerca la evolución de su embarazo.