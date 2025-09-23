La pareja, que hace unos días reveló que están esperando a mellizas, ahora compartió las fotos más tiernas de la recta final del embarazo de la actriz.
Publicidad
Martha Higareda sorprende con su pancita a días de convertirse en mamá de gemelas
A través de una galería de fotos que Martha Higareda y Lewis Howes compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram, muestran lo mucho que ha crecido la pancita de la actriz y los cambios que ha experimentado su cuerpo conforme se acerca el momento de conocer a sus pequeñas.
“Así la vida últimamente. Las gemelas llegarán pronto y Martha Higareda ya es una súper mamá”, escribió Lewis en su publicación.
Los futuros papás se han preparado para la llegada de sus gemelas. Incluso Martha compartió que ha mantenido su rutina de ejercicios, no solo para estar en forma durante el parto, sino también para recuperarse y adaptarse a la maternidad una vez que nazcan las bebés.
En las fotos que compartió, Martha mostró el accesorio que le ha brindado gran apoyo en estas últimas semanas: una cinta con tirantes que se coloca sobre la ropa para sostener el peso de su pancita.
Además, dejó ver que no ha dejado de trabajar, participando junto a Lewis en sus conferencias, donde el público ha podido seguir de cerca la evolución de su embarazo.
Publicidad
¿Cuándo nacen las gemelas de Martha Higareda?
Martha Higareda está viviendo la etapa más emocionante de su embarazo: la cuenta regresiva para conocer a sus gemelas.
Según lo que la actriz ha compartido recientemente, el nacimiento está programado para mediados de octubre de 2025, cuando llegaría al punto ideal para una cesárea segura.
La también productora y guionista ha sido muy abierta al hablar sobre su “doble bendición” y cómo ha vivido este proceso con mucha ilusión, pero también con consciencia de los cuidados que implica un embarazo gemelar.
Debido a que se trata de un embarazo múltiple y considerando que Martha tiene 42 años, los médicos han recomendado un parto por cesárea programada para garantizar el bienestar tanto de las bebés como de la mamá.