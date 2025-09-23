5 claves para entender el fenómeno de Ca7riel & Paco Amoroso

Ca7riel & Paco Amoroso, de la escena indie a viralizarlo todo

La historia arranca en Buenos Aires, donde Catriel (Ivo) y Paco (Ulises) comenzaron a sacar temas en SoundCloud. El verdadero breakpoint llegó con su participación en Tiny Desk (Home) de NPR en 2020, un show que se volvió culto entre los fans y los catapultó fuera de Argentina. Desde ahí, sus streams crecieron y comenzaron a girar por Latinoamérica y Europa.

Su soundtrack: caos pero con estilo

No se casan con ningún género, y ahí está la magia. Sus discos y EPs suenan a un híbrido entre trap, house, cumbia, rock alternativo e incluso algo de pop punk. Sus tracks pasan de un beat pegajoso a un riff de guitarra distorsionada en segundos. El resultado es algo imposible de etiquetar, pero completamente adictivo.

3. Los looks que son un statement

Parte de su fenómeno es lo que transmiten en el escenario, Paco con pantalones de colores, crop tops y glitter; Catriel con pelo bicolor, uñas pintadas y outfits que parecen sacados de un festival de arte. NEGRANEGRA son los encargados de este styling tan memorable. Más que músicos, son performers que entienden el poder de la imagen y la usan para romper moldes de masculinidad en la música urbana.