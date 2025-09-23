Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

5 claves para entender el fenómeno de Ca7riel & Paco Amoroso

El famoso dueto argentino nominado al Latin Grammy 2025, Ca7riel y Paco Amoroso, es la prueba de que el under porteño puede llegar a la alfombra roja sin perder la esencia.
mar 23 septiembre 2025 04:12 PM
Ca7riel & Paco Amoroso
El fenómeno argentino: Ca7riel & Paco Amoroso

Ca7riel & Paco Amoroso estudiaron en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola de Buenos Aires, donde Ca7riel (Catriel Guerreiro) se especializó en guitarra y Paco Amoroso (Ulises Guerriero) en violín, aunque su encuentro no fue aquí, pues se conocieron en la primaria con tan solo 6 años de edad y formaron una amistad muy duradera que hace sentido con su canción “Amigo”.

Publicidad

Ca7riel & Paco Amoroso, de la escena indie a viralizarlo todo

La historia arranca en Buenos Aires, donde Catriel (Ivo) y Paco (Ulises) comenzaron a sacar temas en SoundCloud. El verdadero breakpoint llegó con su participación en Tiny Desk (Home) de NPR en 2020, un show que se volvió culto entre los fans y los catapultó fuera de Argentina. Desde ahí, sus streams crecieron y comenzaron a girar por Latinoamérica y Europa.

ca7riel y paco amoroso
La historia arranca en Buenos Aires, donde Catriel (Ivo) y Paco (Ulises) comenzaron a sacar temas en SoundCloud.

Su soundtrack: caos pero con estilo

No se casan con ningún género, y ahí está la magia. Sus discos y EPs suenan a un híbrido entre trap, house, cumbia, rock alternativo e incluso algo de pop punk. Sus tracks pasan de un beat pegajoso a un riff de guitarra distorsionada en segundos. El resultado es algo imposible de etiquetar, pero completamente adictivo.

3. Los looks que son un statement

Parte de su fenómeno es lo que transmiten en el escenario, Paco con pantalones de colores, crop tops y glitter; Catriel con pelo bicolor, uñas pintadas y outfits que parecen sacados de un festival de arte. NEGRANEGRA son los encargados de este styling tan memorable. Más que músicos, son performers que entienden el poder de la imagen y la usan para romper moldes de masculinidad en la música urbana.

ca7riel y paco amoroso
El styling creativo de Ca7riel y Paco Amoroso es de NEGRANEGRA ¡Somos fans!

Publicidad

Una comunidad

No es solo música, es pertenencia. Los fans de Catriel y Paco llenan venues con energía de estadio, corean cada palabra y convierten sus shows en fiestas colectivas. Las redes sociales han hecho lo demás, viralizando frases y looks que marcan tendencia.

ca7rielypacoamoroso
No es solo música, es pertenencia. Los fans de Catriel y Paco llenan venues con energía de estadio, corean cada palabra y convierten sus shows en fiestas colectivas.

Del indie al Grammy

Lo que parecía una dupla experimental hoy está en la lista de nominados a los Latin Grammy 2025. Su disco más reciente fue reconocido en categorías como Mejor Álbum Alternativo y Mejor Canción Urbana, confirmando que la industria ya no puede ignorarlos.

Ahora ya sabes más de la dupla argentina que la está rompiendo. Puedes amarlos o odiarlos, pero ellos ya estan en boca de todos.

Publicidad

Tags

Artistas

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad