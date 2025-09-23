Ca7riel & Paco Amoroso estudiaron en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola de Buenos Aires, donde Ca7riel (Catriel Guerreiro) se especializó en guitarra y Paco Amoroso (Ulises Guerriero) en violín, aunque su encuentro no fue aquí, pues se conocieron en la primaria con tan solo 6 años de edad y formaron una amistad muy duradera que hace sentido con su canción “Amigo”.
5 claves para entender el fenómeno de Ca7riel & Paco Amoroso
Ca7riel & Paco Amoroso, de la escena indie a viralizarlo todo
La historia arranca en Buenos Aires, donde Catriel (Ivo) y Paco (Ulises) comenzaron a sacar temas en SoundCloud. El verdadero breakpoint llegó con su participación en Tiny Desk (Home) de NPR en 2020, un show que se volvió culto entre los fans y los catapultó fuera de Argentina. Desde ahí, sus streams crecieron y comenzaron a girar por Latinoamérica y Europa.
Su soundtrack: caos pero con estilo
No se casan con ningún género, y ahí está la magia. Sus discos y EPs suenan a un híbrido entre trap, house, cumbia, rock alternativo e incluso algo de pop punk. Sus tracks pasan de un beat pegajoso a un riff de guitarra distorsionada en segundos. El resultado es algo imposible de etiquetar, pero completamente adictivo.
3. Los looks que son un statement
Parte de su fenómeno es lo que transmiten en el escenario, Paco con pantalones de colores, crop tops y glitter; Catriel con pelo bicolor, uñas pintadas y outfits que parecen sacados de un festival de arte. NEGRANEGRA son los encargados de este styling tan memorable. Más que músicos, son performers que entienden el poder de la imagen y la usan para romper moldes de masculinidad en la música urbana.
Una comunidad
No es solo música, es pertenencia. Los fans de Catriel y Paco llenan venues con energía de estadio, corean cada palabra y convierten sus shows en fiestas colectivas. Las redes sociales han hecho lo demás, viralizando frases y looks que marcan tendencia.
Del indie al Grammy
Lo que parecía una dupla experimental hoy está en la lista de nominados a los Latin Grammy 2025. Su disco más reciente fue reconocido en categorías como Mejor Álbum Alternativo y Mejor Canción Urbana, confirmando que la industria ya no puede ignorarlos.
Ahora ya sabes más de la dupla argentina que la está rompiendo. Puedes amarlos o odiarlos, pero ellos ya estan en boca de todos.