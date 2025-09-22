Tras la muerte de su mamá, Camila Sodi publicará un libro sobre el duelo

Camila Sodi busca compartir su vivencia para brindar apoyo

Aunque Camila Sodi duele ser muy reservada cuando se trata de hablar de su vida personal, explicó por qué decidió dar este importante paso.

Camila, Ernestina y Marina Sodi (Instagram)

Junto a varias fotos donde muestra el proceso creativo de su libro, finalmente escribió: "Mi deseo es que estas páginas acompañen, sostengan y sirvan de luz en los momentos más oscuros", añadió sobre este proyecto tan personal.

En su publicación, Camila también compartió la invitación para la presentación del libro que se realizará el próximo 11 de noviembre en la Ciudad de México: "Es un proyecto muy íntimo y significativo para mí. Y me haría muchísima ilusión que mi gente más cercana me acompañe en este momento tan especial ¡Gracias por ser parte de mi camino!".

Ernestina Sodi (Getty Images)

Tras la muerte de Ernestina Sodi , la actriz compartió con sus seguidores, a través de un video que publicó en sus redes sociales, que inició un tratamiento que es conocido como Terapia de desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares, (EMDR, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la actriz, este método se utiliza para tratar el síndrome de estrés postraumático y que ha sido utilizado en algunos soldados. "Es como una onda, ¿se acuerdan de Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Es como una onda así, me van a borrar todas mis memorias y ya voy a salir de aquí como nueva. Bueno, no es así, pero se supone que está increíble”, contó en ese momento.