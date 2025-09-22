Tras la muerte de su mamá, Camila Sodi publicará un libro sobre el duelo

En menos de dos meses se cumplirá el primer aniversario luctuoso de la escritora Ernestina Sodi, quien falleció el 8 de noviembre de 2024 debido a complicaciones derivadas de dos infartos y la ruptura de la arteria aorta.
Su hija mayor, Camila Sodi, quien desde entonces ha hablado abiertamente sobre el proceso de duelo que está atravesando, decidió transformar su vivencia personal en un libro con el que busca compartir su testimonio.
Camila Sodi publicará un libro sobre el duelo
Camila Sodi abrió su corazón al hablar sobre el proceso de duelo por la pérdida de su mamá, Ernestina Sodi, una experiencia que decidió canalizar de manera muy especial: escribiendo su primer libro, El pequeño libro del duelo.
Con este proyecto, la actriz busca no solo compartir su vivencia, sino también brindar apoyo a quienes atraviesan una situación similar.
A través de cuenta de Instagram, la actriz anunció que el próximo 8 de noviembre, un día antes del primer aniversario luctuoso de su mamá, saldrá a la venta el libro en el que a manera de homenaje aborda el proceso que la ha marcado y transformado profundamente en el último año.
“Hoy abro una parte muy íntima de mí: escribí un libro sobre el duelo. Siento profunda gratitud y vulnerabilidad poder por fin compartirlo”, escribió.
Su obra primero estará disponible la versión digital y que a partir del 11 de noviembre el público podrá adquirir la versión física.
Camila Sodi busca compartir su vivencia para brindar apoyo
Aunque Camila Sodiduele ser muy reservada cuando se trata de hablar de su vida personal, explicó por qué decidió dar este importante paso.
Junto a varias fotos donde muestra el proceso creativo de su libro, finalmente escribió: "Mi deseo es que estas páginas acompañen, sostengan y sirvan de luz en los momentos más oscuros", añadió sobre este proyecto tan personal.
En su publicación, Camila también compartió la invitación para la presentación del libro que se realizará el próximo 11 de noviembre en la Ciudad de México: "Es un proyecto muy íntimo y significativo para mí. Y me haría muchísima ilusión que mi gente más cercana me acompañe en este momento tan especial ¡Gracias por ser parte de mi camino!".
Tras la muerte de Ernestina Sodi, la actriz compartió con sus seguidores, a través de un video que publicó en sus redes sociales, que inició un tratamiento que es conocido como Terapia de desensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares, (EMDR, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la actriz, este método se utiliza para tratar el síndrome de estrés postraumático y que ha sido utilizado en algunos soldados. "Es como una onda, ¿se acuerdan de Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Es como una onda así, me van a borrar todas mis memorias y ya voy a salir de aquí como nueva. Bueno, no es así, pero se supone que está increíble”, contó en ese momento.