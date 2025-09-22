¿Quiénes son B-King y Regio Clown, los artistas colombianos desaparecidos en México?

¿Qué es lo que se sabe del caso de B King y Regio Clown?

Antes de desaparecer, los colombianos dieron un concierto en Sonora. B-King compartió en su cuenta de Instagram un video agradeciendo a su público mexicano y donde menciona que “vienen cosas gigantes en nombre de Dios” para su carrera musical.

El 16 de septiembre, B-King se comunicó con su hermana Stefanía Agudelo, quien es influencer y le comentó que él y Regio Clown asistirían a un gimnasio de Masaryk.

Stefanía Agudelo es hermana es B-King. (Instagram - @stefania_agudeloo)

La madre de B-King y su expareja, la DJ colombiana, Marcela Reyes, han mostrado su preocupación por la desaparición de los jóvenes y han compartido fotografías del cantante junto un número de contacto para poder ayudar en las búsquedas.

B-King y Regio Clown planeaban presentar más conciertos en nuestro país. (Instagram - @bkingoficial y @regioclownn)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, solicitó el apoyo de Claudia Sheinbaum a través del siguiente mensaje:

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera. Gustavo Petro a través de X

La comunidad musical colombiana ha mostrado preocupación ante la desaparición de los músicos. (Instagram - @bkingoficial y @regioclownn)

Hasta el momento no ha habido una actualización en el caso, aunque Claudia Sheinbaum ha declarado que la Fiscalía General de la República se encuentra investigando la desaparición.