¿Quiénes son B-King y Regio Clown, los artistas colombianos desaparecidos en México?

Este día, se cumplen seis días de la desaparición de Bayrón Sánchez y Jorge Luis Herrera Lemos, cantantes colombianos conocidos como B-King y Regio Clown, respectivamente,
Ambos fueron vistos por última vez en Polanco el pasado 16 de septiembre cuando supuestamente se dirigían a un gimnasio. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México ha difundido sus fichas de búsqueda y hasta el momento, su paradero sigue desconocido.
¿Quiénes son B King y Regio Clown, músicos colombianos desaparecidos en México?
B King, cuyo nombre real es Bayron Sánchez Salazar y actualmente tiene 31 años, nació en Norte de Santander, Colombia, aunque creció en Medellín. En Spotify cuenta con 6,536 oyentes mensuales y sus canciones más reproducidas son Talismán, Me Necesitas y Muévete Latina, que ha sido escuchada más de 1,767,521 veces.
En cuanto a Regio Clown, llamado Jorge Luis Herrera Lemos, a sus 35 años es un DJ colombiano originario del departamento Valle del Cauca. Además de su trabajo como músico, es coach de vida y fomenta el amor, la gratitud y la espiritualidad a través de sus redes sociales.
Ambos artistas son exponentes del género Urbano Latino e incluso B-King cuenta con una gran base de fanáticos en Colombia, por lo que su desaparición se ha viralizado en dicho país.
¿Qué es lo que se sabe del caso de B King y Regio Clown?
Antes de desaparecer, los colombianos dieron un concierto en Sonora.B-King compartió en su cuenta de Instagram un video agradeciendo a su público mexicano y donde menciona que “vienen cosas gigantes en nombre de Dios” para su carrera musical.
El 16 de septiembre, B-King se comunicó con su hermana Stefanía Agudelo, quien es influencer y le comentó que él y Regio Clown asistirían a un gimnasio de Masaryk.
La madre de B-King y su expareja, la DJ colombiana, Marcela Reyes, han mostrado su preocupación por la desaparición de los jóvenes y han compartido fotografías del cantante junto un número de contacto para poder ayudar en las búsquedas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, solicitó el apoyo de Claudia Sheinbaum a través del siguiente mensaje:
Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.
Gustavo Petro a través de X
Hasta el momento no ha habido una actualización en el caso, aunque Claudia Sheinbaum ha declarado que la Fiscalía General de la República se encuentra investigando la desaparición.