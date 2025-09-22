Miley Cyrus dedica su nueva canción 'Secrets' a su papá Billy Ray Cyrus

¿Qué pasó con Miley Cyrus y su papá?

Detrás de esta dedicatoria hay una historia familiar. En la familia Cyrus hubo un distanciamiento tras el divorcio de Tish y Billy Ray en 2022, luego de casi 3 décadas de matrimonio. Miley reveló que la ruptura entre sus padres fue lo que desencadenó la separación con el cantante de música country.

Pocos meses después del divorcio, Tish reencontró el amor y se casó con su novio, el actor de Prison Break, Dominic Purcell, en una íntima ceremonia en Malibú, donde Miley fue dama de honor y sus hermanas Trace y Brandi estuvieron presentes, pero sus otros hermanos Noah y Braison no asistieron.

Miley Cyrus durante su presentación de los Grammys 2024. (Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

Por su parte, Billy Ray Cyrus sorprendió al anunciar su compromiso con Firerose, una cantante australiana de 36 años. Lo que generó polémica fue que la conoció en el set de Hannah Montana, cuando era sólo una niña. Este matrimonio provocó controversia y rechazo dentro de la familia, al punto que no se sabe si alguno de sus hijos asistió a la ceremonia. Sin embargo, 7 meses después de casarse, Billy Ray solicitó el divorcio alegando “conducta marital inapropiada”.

En 2024, los rumores sobre el distanciamiento de Miley con su padre se volvieron aún más evidentes. La cantante asistió a los Grammys acompañada de su madre, Tish, y su hermana, Brandi, pero al recibir su primer premio por el éxito “Flowers”, dejó fuera de su speech de agradecimiento a su padre y al resto de sus hermanos, evidenciando la tensión familiar.