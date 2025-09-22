Miley Cyrus lanzó a finales de mayo de este año su noveno álbum de estudio, Something Beautiful. Ahora, la cantante presenta la edición deluxe que incluye 2 bonus tracks: “Lockdown” con David Byrne y “Secrets”, una colaboración con dos íconos de Fleetwood Mac, una de sus bandas favoritas: Lindsey Buckingham, ex cantante y guitarrista, y Mick Fleetwood, baterista.
Miley Cyrus dedica su nueva canción 'Secrets' a su papá Billy Ray Cyrus
¿De qué trata 'Secrets', la nueva canción de Miley Cyrus?
A través de Instagram, la cantante explicó: “Esta canción fue escrita como una ofrenda de paz para alguien a quien había perdido por un tiempo, pero siempre amé. En mi experiencia, el perdón y la libertad son lo mismo. Gracias a Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood por traer magia a la música. Esta canción es para mi papá”.
Fue en agosto cuando pudimos tener un sneak peak del tema gracias a su papá, Billy Ray Cyrus, quién compartió en Instagram un video disfrutando de la canción. En la caption reveló que Miley escribió la canción especialmente para su cumpleaños y la grabó nada menos que junto con sus músicos favoritos, Fleetwood Mac.
¿Qué pasó con Miley Cyrus y su papá?
Detrás de esta dedicatoria hay una historia familiar. En la familia Cyrus hubo un distanciamiento tras el divorcio de Tish y Billy Ray en 2022, luego de casi 3 décadas de matrimonio. Miley reveló que la ruptura entre sus padres fue lo que desencadenó la separación con el cantante de música country.
Pocos meses después del divorcio, Tish reencontró el amor y se casó con su novio, el actor de Prison Break, Dominic Purcell, en una íntima ceremonia en Malibú, donde Miley fue dama de honor y sus hermanas Trace y Brandi estuvieron presentes, pero sus otros hermanos Noah y Braison no asistieron.
Por su parte, Billy Ray Cyrus sorprendió al anunciar su compromiso con Firerose, una cantante australiana de 36 años. Lo que generó polémica fue que la conoció en el set de Hannah Montana, cuando era sólo una niña. Este matrimonio provocó controversia y rechazo dentro de la familia, al punto que no se sabe si alguno de sus hijos asistió a la ceremonia. Sin embargo, 7 meses después de casarse, Billy Ray solicitó el divorcio alegando “conducta marital inapropiada”.
En 2024, los rumores sobre el distanciamiento de Miley con su padre se volvieron aún más evidentes. La cantante asistió a los Grammys acompañada de su madre, Tish, y su hermana, Brandi, pero al recibir su primer premio por el éxito “Flowers”, dejó fuera de su speech de agradecimiento a su padre y al resto de sus hermanos, evidenciando la tensión familiar.
A pesar de las especulaciones, en mayo de este año Miley Cyrus puso fin a los rumores sobre su relación con sus padres. La cantante tuvo un reencuentro con su papá, y el propio Billy Ray Cyrus compartió una foto en la que aparece junto a ella. En cuestión de minutos, los smilers notaron que Tish la había dejado de seguir… ¿pero por qué?
Las teorías arrasaban con el internet, hasta que Miley decidió aclararlo en sus historias de Instagram:
“No suelo hablar sobre rumores, pero mi mamá y yo estamos demasiado unidas para que nada se interponga entre nosotras. Es mi mejor amiga. Como muchas madres, no sabe cómo usar su teléfono y de alguna manera me dejó de seguir, simple coincidencia y sin ningún interés", explicó.
”Mi padre y yo hemos tenido nuestras dificultades a lo largo de los años. Ahora, en mis treinta, la familia es mi prioridad por encima de todo. Estoy en paz sabiendo que se han construido puentes y el tiempo ha curado mucho. Agradecida por la buena salud y el amor que fluye por mi familia", añadió.
“Secrets” es un homenaje a Billy Ray Cyrus cómo un símbolo de perdón, reconciliación y amor tras años de distancia. Miley nos abre una ventana a su corazón y a su relación con su padre, demostrando que, a pesar de los conflictos del pasado, la familia es hoy su prioridad por encima de todo.