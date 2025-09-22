Las Vegas se prepara para recibir la edición 26 de los Latin Grammys este próximo 13 de noviembre. Y sí, ya tenemos la esperada lista de nominados que competirán en las 58 categorías, agregando 2 nuevas a la noche más importante de la música latina.
Latin Grammys 2025: los artistas que dominarán la noche
Ellos son los favoritos a los Latin Grammys 2025
No podemos hablar de nominaciones sin hablar de Bad Bunny. El cantante puertoriqueño arrasa con 12 nominaciones gracias a su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que buscará llevarse Álbum del Año. Además, sus éxitos “DTMF” y “Baile Inolvidable” también fueron nominados a Grabación del Año y Canción del Año.
Por otro lado, Ca7riel y Paco, quienes robaron el spotlight a raíz de su Tiny Desk Concert, llegan con 10 nominaciones (incluyendo Álbum del Año por Papota) y compiten frente a Bad Bunny con sus temas “El día del amigo” y “#Tetas”.
Y claro, Edgar Barrera, que ya presume 18 Latin Grammys y un Grammy en su carrera, ahora suma también otras diez nominaciones. Entre ellas, sus papel como compositor y productor detrás del exitazo de Karol G “Si antes te hubiera conocido”.
Nominados a las principales categorías de los Latin Grammy 2025
Mejor Nuevo Artista
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morphy
- Sued Nunes
- Ruzzi
Canción del Año
- “Baile Inolvidable”, Bad Bunny
- “Bogotá”, Andrés Cepeda
- “Cancionera”, Natalia Lafourcade
- “DTMF”, Bad Bunny
- “El día del amigo”, Ca7riel & Paco Amoroso
- “Otra noche de llorar”, Mon Laferte
- “Palmeras en el jardín”, Alejandro Sanz
- “Si antes te hubiera conocido”, Karol G
- “#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso
- “Veludo Marrom”, Liniker
Grabación del Año
- “Baile Inolvidable”, Bad Bunny
- “DTmF”, Bad Bunny
- “El Día del Amigo”, CA7RIEL & Paco Amoroso
- “#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso
- “Desastres Fabulosos”, Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- “Lara”, Zoe Gotusso
- “Si antes te hubiera conocido”, Karol G
- “Cancionera”, Natalia Lafourcade
- “Ao Teu Lado”, Liniker
- “Palmeras en el jardín”, Alejandro Sanz
Álbum del Año
- “Cosa Nuestra”, Rauw Alejandro
- “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, Bad Bunny
- “Papota”, CA7RIEL & Paco Amoroso
- “Raíces”, Gloria Estefan
- “Puñito de Yocahú”, Vicente García
- “Al Romper la Burbuja”, Joaquina
- “Cancionera”, Natalia Lafourcade
- “Palabra De To’s (Seca)”, Carín León
- “Caju”, Liniker
- “En Las Nubes - Con Mis Panas”, Elena Rose
- “¿Y Ahora Qué?”, Alejandro Sanz
Nuevas categorías de los Latin Grammy 2025
Mejor Canción de Raíces
- “Aguacero”, Luis Enroque y C4 Trío
- “Como quisiera quererte”, Natalia Lafourcade y El David Aguilar
- “El palomo y la negra”, Natalia Lafourcade
- “Ella”, Anita Vergara y Tato Marenco
- “Jardín del Paraíso”, Monsieur Periné y Bejucco
- “Lo que le pasó a Hawaii”, Bad Bunny
Mejor Música para Medios Visuales
- “Cada Minuto Cuenta”, Pedro Osuna
- “Cien Años de Soledad”, Camilo Sanabria
- “El Eternauta”, Federico Jusid
- “In The Summers”, Eduardo Cabra
- “Pedro Páramo”, Gustavo Santaolalla
Esta edición de los Latin Grammy se celebrará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, pero en México, los podrás ver a través las redes sociales de la Academia Latina de Grabación o en streaming a través de Max a las 19:00 horas.