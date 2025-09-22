Latin Grammys 2025: los artistas que dominarán la noche

Ellos son los favoritos a los Latin Grammys 2025

No podemos hablar de nominaciones sin hablar de Bad Bunny. El cantante puertoriqueño arrasa con 12 nominaciones gracias a su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que buscará llevarse Álbum del Año. Además, sus éxitos “DTMF” y “Baile Inolvidable” también fueron nominados a Grabación del Año y Canción del Año.

Por otro lado, Ca7riel y Paco, quienes robaron el spotlight a raíz de su Tiny Desk Concert, llegan con 10 nominaciones (incluyendo Álbum del Año por Papota) y compiten frente a Bad Bunny con sus temas “El día del amigo” y “#Tetas”.

Y claro, Edgar Barrera, que ya presume 18 Latin Grammys y un Grammy en su carrera, ahora suma también otras diez nominaciones. Entre ellas, sus papel como compositor y productor detrás del exitazo de Karol G “Si antes te hubiera conocido”.

Ca7riel & Paco Amoroso durante su show en Coachella 2025. (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Coachella)

Nominados a las principales categorías de los Latin Grammy 2025

Mejor Nuevo Artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

Canción del Año