Espectáculos

Latin Grammys 2025: los artistas que dominarán la noche

El miércoles pasado se reveló la lista de artistas nominados a los Latin Grammy, con Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso liderando como los artistas con mayor número de menciones este año.
lun 22 septiembre 2025 04:45 PM
bad_bunnyyy
Bad Bunny

Las Vegas se prepara para recibir la edición 26 de los Latin Grammys este próximo 13 de noviembre. Y sí, ya tenemos la esperada lista de nominados que competirán en las 58 categorías, agregando 2 nuevas a la noche más importante de la música latina.

Ellos son los favoritos a los Latin Grammys 2025

No podemos hablar de nominaciones sin hablar de Bad Bunny. El cantante puertoriqueño arrasa con 12 nominaciones gracias a su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que buscará llevarse Álbum del Año. Además, sus éxitos “DTMF” y “Baile Inolvidable” también fueron nominados a Grabación del Año y Canción del Año.

Por otro lado, Ca7riel y Paco, quienes robaron el spotlight a raíz de su Tiny Desk Concert, llegan con 10 nominaciones (incluyendo Álbum del Año por Papota) y compiten frente a Bad Bunny con sus temas “El día del amigo” y “#Tetas”.

Y claro, Edgar Barrera, que ya presume 18 Latin Grammys y un Grammy en su carrera, ahora suma también otras diez nominaciones. Entre ellas, sus papel como compositor y productor detrás del exitazo de Karol G “Si antes te hubiera conocido”.

catriel_paco
Ca7riel & Paco Amoroso durante su show en Coachella 2025.

Nominados a las principales categorías de los Latin Grammy 2025

Mejor Nuevo Artista

  • Alleh
  • Annasofia
  • Yerai Cortés
  • Juliane Gamboa
  • Camila Guevara
  • Isadora
  • Alex Luna
  • Paloma Morphy
  • Sued Nunes
  • Ruzzi

Canción del Año

  • “Baile Inolvidable”, Bad Bunny
  • “Bogotá”, Andrés Cepeda
  • “Cancionera”, Natalia Lafourcade
  • “DTMF”, Bad Bunny
  • “El día del amigo”, Ca7riel & Paco Amoroso
  • “Otra noche de llorar”, Mon Laferte
  • “Palmeras en el jardín”, Alejandro Sanz
  • “Si antes te hubiera conocido”, Karol G
  • “#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso
  • “Veludo Marrom”, Liniker
Grabación del Año

  • “Baile Inolvidable”, Bad Bunny
  • “DTmF”, Bad Bunny
  • “El Día del Amigo”, CA7RIEL & Paco Amoroso
  • “#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso
  • “Desastres Fabulosos”, Jorge Drexler & Conociendo Rusia
  • “Lara”, Zoe Gotusso
  • “Si antes te hubiera conocido”, Karol G
  • “Cancionera”, Natalia Lafourcade
  • “Ao Teu Lado”, Liniker
  • “Palmeras en el jardín”, Alejandro Sanz

Álbum del Año

  • “Cosa Nuestra”, Rauw Alejandro
  • “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, Bad Bunny
  • “Papota”, CA7RIEL & Paco Amoroso
  • “Raíces”, Gloria Estefan
  • “Puñito de Yocahú”, Vicente García
  • “Al Romper la Burbuja”, Joaquina
  • “Cancionera”, Natalia Lafourcade
  • “Palabra De To’s (Seca)”, Carín León
  • “Caju”, Liniker
  • “En Las Nubes - Con Mis Panas”, Elena Rose
  • “¿Y Ahora Qué?”, Alejandro Sanz
natalia_lafourcade
Natalia Lafourcade arrasó con nueve nominaciones en los Latin Grammy 2025.

Nuevas categorías de los Latin Grammy 2025

Mejor Canción de Raíces

  • “Aguacero”, Luis Enroque y C4 Trío
  • “Como quisiera quererte”, Natalia Lafourcade y El David Aguilar
  • “El palomo y la negra”, Natalia Lafourcade
  • “Ella”, Anita Vergara y Tato Marenco
  • “Jardín del Paraíso”, Monsieur Periné y Bejucco
  • “Lo que le pasó a Hawaii”, Bad Bunny

Mejor Música para Medios Visuales

  • “Cada Minuto Cuenta”, Pedro Osuna
  • “Cien Años de Soledad”, Camilo Sanabria
  • “El Eternauta”, Federico Jusid
  • “In The Summers”, Eduardo Cabra
  • “Pedro Páramo”, Gustavo Santaolalla

Esta edición de los Latin Grammy se celebrará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, pero en México, los podrás ver a través las redes sociales de la Academia Latina de Grabación o en streaming a través de Max a las 19:00 horas.

