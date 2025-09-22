Las fotos de 'Gossip Girl' que Blake Lively guardó por 18 años y ahora compartió en el aniversario de la serie

Blake Lively celebra los 18 años del estreno de 'Gossip Girl' con fotos inéditas

Blake Lively interpretó a Serena van der Woodsen en el exitoso programa de televisión que se estrenó en septiembre de 2007, convirtiéndose en la "it girl" del momento hasta la sexta y última temporada que terminó el 17 de diciembre de 2012.

Elenco de Gossip Girl (Instagram)

En su perfil de la famosa red, la actriz de 38 años compartió varias imágenes junto a sus coprotagonistas Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford y Ed Westwick, y comparó la experiencia en la serie con asistir a la universidad.

Elenco de Gossip Girl (Instagram)

“La Gossip Girl del verano cumplió 18…”, tituló su publicación. Y agregó: "Este programa fue mi universidad. Fue mi educación, mi vida social, mi trabajo duro, mis noches y madrugadas, mi maestro. La ciudad de Nueva York y Silvercup Studios (y a veces Paris) fueron mi campus durante seis años".

Blake Lively (Instagram)

“Tantos recuerdos. ¡Qué década! ¡Qué universidad!”, fue la frase con la que terminó su mensaje.