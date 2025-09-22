Las fotos de 'Gossip Girl' que Blake Lively guardó por 18 años y ahora compartió en el aniversario de la serie

Blake Lively recordó sus días como Serena van der Woodse para celebrar los 18 años del estreno de la serie Gossip Girl. En medio de su disputa legal contra Justin Baldoni, la actriz de 38 años recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías inéditas del detrás de cámaras del proyecto que se estrenó en 2007.
Blake Lively celebra los 18 años del estreno de 'Gossip Girl' con fotos inéditas
Blake Lively interpretó a Serena van der Woodsen en el exitoso programa de televisión que se estrenó en septiembre de 2007, convirtiéndose en la "it girl" del momento hasta la sexta y última temporada que terminó el 17 de diciembre de 2012.
En su perfil de la famosa red, la actriz de 38 años compartió varias imágenes junto a sus coprotagonistas Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford y Ed Westwick, y comparó la experiencia en la serie con asistir a la universidad.
“La Gossip Girl del verano cumplió 18…”, tituló su publicación. Y agregó: "Este programa fue mi universidad. Fue mi educación, mi vida social, mi trabajo duro, mis noches y madrugadas, mi maestro. La ciudad de Nueva York y Silvercup Studios (y a veces Paris) fueron mi campus durante seis años".
“Tantos recuerdos. ¡Qué década! ¡Qué universidad!”, fue la frase con la que terminó su mensaje.
Blake Lively le ofreció a sus seguidores un vistazo de cómo fue filmar Gossip Girl junto a sus coprotagonistas.
La actriz publicó una foto imitando a Marilyn Monroe junto a Leighton Meester, quien se disfrazó de Aubrey Hepburn durante la quinta temporada, cuando filmaron una escena ambientada en el video de "Diamonds Are a Girl's Best Friend" de Monroe.
Además de compartir fotos con el equipo de producción de la serie, incluyó otras en la que aparece junto su expareja Penn Badgley, con quien salió durante algunos de los años en los que se grabó la serie y quien fue su novio también en la ficción.
En una de las fotos, Lively y Badgley posan juntos muy sonrientes vestidos de gala, mientras en otras aparecen junto al resto del elenco divirtiéndose.
Además, entre las imágenes también compartió una en la que aparece la que era amiga y compañera, Michelle Trachtenberg, quien interpretó a la enemiga de Serena, Georgina Sparks, y que murió a principios de 2025 por una complicación de diabetes.
Gossip Girl no solo fue un éxito durante sus seis temporadas, también marcó tendencia en la moda y el estilo de vida juvenil. Cada personaje reflejaba su personalidad a través de su vestuario, convirtiéndose en inspiración para miles de jóvenes alrededor del mundo.