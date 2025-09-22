Hospitalizan a Tom Holland tras accidente en el set de 'Spider-Man 4: Brand New Day'

Una doble femenina también resultó lesionada en el incidente y fue hospitalizada. La producción activó los protocolos médicos de inmediato, y ambos recibieron atención especializada en un centro hospitalario cercano. El incidente ocurrió el viernes 19 de septiembre.

El accidente tuvo lugar en el set principal en Inglaterra, tras semanas de locaciones en las calles de Glasgow, Escocia, donde Marvel Studios y Sony Pictures construyeron un set urbano a gran escala para recrear escenas clave de la película.

Tom Holland (Getty Images)

El rodaje de Spider-Man 4 comenzó oficialmente en agosto de 2025, con locaciones confirmadas en Londres y Escocia. El equipo se encontraba en plena jornada de filmación cuando ocurrió la caída, aunque aún no se ha emitido un parte médico oficial ni comunicado por parte del actor o su representante. Fuentes del East of England Ambulance Service confirmaron la llamada a las 10:30 a.m. del viernes para atender a un paciente herido en el set.

¿Cuándo se estrena 'Spider-Man 4: Brand New Day'?

La cuarta entrega del Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel tiene como título oficial Brand New Day, inspirado en la saga homónima de los cómics y anunciado en CinemaCon 2025. La historia se centrará en un Peter Parker más solitario, que ha decidido enfocarse exclusivamente en su rol como Spider-Man tras borrar la memoria de sus seres queridos en No Way Home (2021).

El estreno está programado para el 31 de julio de 2026, aunque el incidente podría generar retrasos menores.

Tom Holland y Zendaya se comprometieron. (Getty Images)

Tom Holland ha prometido una experiencia más tradicional, con rodaje en locaciones reales y un enfoque cinematográfico clásico, similar al estilo de Spider-Man: Homecoming. “Será como volver a hacer Homecoming. Un soplo de aire fresco”, declaró recientemente en The Tonight Show.

Además de Holland, se ha confirmado el regreso de Zendaya como MJ, aunque aún no se han revelado detalles sobre otros personajes ni antagonistas. La producción está a cargo de Amy Pascal, figura clave en la franquicia desde su reinicio en 2017.

