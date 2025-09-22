Henry Cavill reaparece y muestra la lesión que lo obligó a pausar el rodaje del remake ‘Highlander'

Henry Cavill muestra la lesión que sufrió durante el rodaje de Highlander

Henry Cavill compartió detalles de la lesión que sufrió y que lo obligó a poner en pausa sus proyectos profesionales, pues su accidente retrasó la filmación del remake de Highlander, proyecto que se retomará hasta el próximo año.

Henry Cavill (Instagram)

El actor de 42 años publicó dos imágenes en sus redes sociales: en una se le ve acompañado de su mascota, Baggins, y en otra mostró su pierna con el tobillo vendado, colocado sobre una almohada especial para su recuperación.

Junto a su publicación, Cavill agregó el poema "Invictus", del escritor inglés William Ernest Henley. "Desde la noche que me cubre, negra como el abismo de polo a polo, doy gracias a los dioses que sean por mi alma inconquistable", se lee en los primeros versos. "En las garras de las circunstancias no me he estremecido ni he gritado. Bajo los golpes del azar, mi cabeza está ensangrentada, pero firme".

Henry Cavill (Instagram)

"Más allá de este lugar de ira y lágrimas solo acecha el horror de la sombra, y, sin embargo, la amenaza de los años. Me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargado de castigos esté el pergamino, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma", compartió junto a las fotografías.

La elección de este poema no es casual, ya que a los 16 años al autor le amputaron parte de la pierna izquierda, debido a complicaciones por tuberculosis. Mientras se recuperaba de la cirugía, Henley empezó a escribir poemas.