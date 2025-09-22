Henry Cavill reaparece y muestra la lesión que lo obligó a pausar el rodaje del remake ‘Highlander'

El pasado 11 de septiembre medios estadounidenses informaron que el actor Henry Cavill había sufrido un accidente, en plena preproducción del remake de Highlander, lo que lo obligó a parar el rodaje, aunque no precisaron el tipo de lesión.
Días después de que se diera a conocer la noticia, ha sido el propio actor quien ha dado una nueva actualización sobre la situación que atraviesa.
Henry Cavill muestra la lesión que sufrió durante el rodaje de Highlander
Henry Cavill compartió detalles de la lesión que sufrió y que lo obligó a poner en pausa sus proyectos profesionales, pues su accidente retrasó la filmación del remake de Highlander, proyecto que se retomará hasta el próximo año.
El actor de 42 años publicó dos imágenes en sus redes sociales: en una se le ve acompañado de su mascota, Baggins, y en otra mostró su pierna con el tobillo vendado, colocado sobre una almohada especial para su recuperación.
Junto a su publicación, Cavill agregó el poema "Invictus", del escritor inglés William ErnestHenley. "Desde la noche que me cubre, negra como el abismo de polo a polo, doy gracias a los dioses que sean por mi alma inconquistable", se lee en los primeros versos. "En las garras de las circunstancias no me he estremecido ni he gritado. Bajo los golpes del azar, mi cabeza está ensangrentada, pero firme".
"Más allá de este lugar de ira y lágrimas solo acecha el horror de la sombra, y, sin embargo, la amenaza de los años. Me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargado de castigos esté el pergamino, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma", compartió junto a las fotografías.
La elección de este poema no es casual, ya que a los 16 años al autor le amputaron parte de la pierna izquierda, debido a complicaciones por tuberculosis. Mientras se recuperaba de la cirugía, Henley empezó a escribir poemas.
Lesión de Henry Cavill retrasa la producción de 'Highlander'
De acuerdo con reportes de Deadline, la lesión que sufrió Henry Cavill retrasó la producción del remake de Highlander hasta inicios del 2026.
A la falta de una fecha de estreno se suma que Amazon MGM todavía no ha publicado una sinopsis oficial. No obstante, el director Chad Stahelski adelantó que la historia se desarrollará en Nueva York y Hong Kong en la actualidad, con Cavill en el papel de un maestro de espadas de 500 años.
La nueva versión de Highlander ha tenido un desarrollo complicado desde sus inicios. Aunque la idea se formó originalmente en 2009, la producción ha cambiado de estudios varias veces y ha enfrentado múltiples reestructuras de guion.
Highlander es una nueva versión de la película de fantasía y aventuras de 1986 protagonizada por Christopher Lambert y Sean Connery. Amazon MGM Studios está creando una nueva versión de la película con incluyó a actores como Russell Crowe, Dave Bautista, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou y Max Zhang.