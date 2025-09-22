Camilo y su forma más extrema de recordar su paternidad: pintó cuadros con la sangre de sus hijas

Camilo creó cuadros con la sangre de sus hijas, Índigo y Amaranto

El primero de esos cuadros se remonta a la etapa en la que Índigo, su hija mayor apenas comenzaba a caminar y tuvo un pequeño accidente durante un viaje que Camilo y Evaluna hicieron a Japón junto a sus dos niñas.

“Se cayó, se tropezó con el borde de una mesa y sangró un poquito”, contó el músico colombiano. “Me abrazó, yo tenía una camisa blanca, con una marca de sangre. Y yo dije: ‘Guau, es la primera caída de un ser humano’. De modo que decidí convertirlo en un cuadro”.

Además, el intérprete de “Vida de rico” contó que el primer cuadro que decora su casa lleva el título “La sangre de un inocente”.

Camilo y Evaluna (Instagram/Camilo y Evaluna)

El artista también platicó que el segundo cuadro está vinculado al parto de su hija menor, Amaranto, a quien Evaluna dio a luz el 1 de agosto de 2024 en su casa con ayuda de una partera. “Cuando Evaluna empezó con el trabajo de parto, se escaló todo tan rápido… la partera casi no llega y fui yo quien recibió a Amaranto”, contó.

Camilo y Evaluna dan la bienvenida a su segunda hija, Amaranto (Instagram)

Con las manos aún manchadas de sangre al cantante se le ocurrió crear una nueva pieza de arte. “Yo decía: ‘Alguien que me pase un cuadro’. Le quitamos la funda de una almohada, le puse las manos y lo mandamos enmarcar”.

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry. (Insatgram/Evaluna Montaner.)

Para Camilo, la noche en la que nació su segunda hija fue "una de las experiencias más locas" de su vida, sin embargo, lejos de buscar lo extravagante, explicó que se trata de una manera única de preservar momentos irrepetibles de su experiencia como papá.