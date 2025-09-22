Camilo y su forma más extrema de recordar su paternidad: pintó cuadros con la sangre de sus hijas

Camilohizo una inesperada confesión sobre la faceta que más lo enorgullece: la paternidad. Durante su visita al programa español El Hormiguero, el cantante habló abiertamente sobre su vida familiar junto a Evaluna y sus hijas, Índigo, de tres años de edad, y Amaranto, de uno.
El intérprete compartió un detalle que sorprendió al propio conductor Pablo Motos y al público que se encontraba en el foro, pues reveló que en su casa tiene dos cuadros elaborados con la sangre de sus hijas, los cuales considera símbolos de amor y de vida.
Camilo creó cuadros con la sangre de sus hijas, Índigo y Amaranto
El primero de esos cuadros se remonta a la etapa en la que Índigo, su hija mayor apenas comenzaba a caminar y tuvo un pequeño accidente durante un viaje que Camilo y Evalunahicieron a Japón junto a sus dos niñas.
“Se cayó, se tropezó con el borde de una mesa y sangró un poquito”, contó el músico colombiano. “Me abrazó, yo tenía una camisa blanca, con una marca de sangre. Y yo dije: ‘Guau, es la primera caída de un ser humano’. De modo que decidí convertirlo en un cuadro”.
Además, el intérprete de “Vida de rico” contó que el primer cuadro que decora su casa lleva el título “La sangre de un inocente”.
El artista también platicó que el segundo cuadro está vinculado al parto de su hija menor, Amaranto, a quien Evaluna dio a luz el 1 de agosto de 2024 en su casa con ayuda de una partera. “Cuando Evaluna empezó con el trabajo de parto, se escaló todo tan rápido… la partera casi no llega y fui yo quien recibió a Amaranto”, contó.
Con las manos aún manchadas de sangre al cantante se le ocurrió crear una nueva pieza de arte. “Yo decía: ‘Alguien que me pase un cuadro’. Le quitamos la funda de una almohada, le puse las manos y lo mandamos enmarcar”.
Para Camilo, la noche en la que nació su segunda hija fue "una de las experiencias más locas" de su vida, sin embargo, lejos de buscar lo extravagante, explicó que se trata de una manera única de preservar momentos irrepetibles de su experiencia como papá.
¿Quiénes son las hijas de Evaluna Montaner y Camilo?
Evaluna Montaner y Camilo se convirtieron en papás de Índigo el 6 de abril de 2022. El primer cumpleaños de la niña fue celebrado con un emotivo vídeo que mostraba los mejores momentos de su primer año de vida.
Aunque suelen compartir detalles de su vida en pareja, a pocos meses del nacimiento de su primogénita, el cantante explicó, en entrevista con Quién, que no quieren mostrar la cara de su hija debido a que desean respetar la privacidad de Índigo y que el panorama podría ser distinto cuando ella sea capaz de tomar sus propias decisiones.
Posteriormente, con una serie de fotos que muestran la intimidad de su familia, la pareja compartieron con sus seguidores en Instagram que le dieron la bienvenida a su segunda hija, Amaranto, el 1 de agosto de 2024.
“En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando. Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Gracias Dios por el privilegio de ser su hogar. Oficialmente los Echeverri-Reglero somos cuatro”, escribieron en ese momento.