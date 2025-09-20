Este es el historial amoroso de Eiza González

Las parejas que ha tenido Eiza González

Pepe Díaz – 2011 a 2013

La primera relación oficial de la actriz, al menos frente al ojo público, fue con Pepe Díaz, un empresario mexicano dueño de diversos bares y restaurantes en nuestro país.

Ganó aún más fama cuando participó en el reality show llamado La Isla en 2014.

Así se ve actualmente Pepe Díaz. (Instagram - @pepediago)

Liam Hemsworth – septiembre de 2013

Si bien ninguno de los actores confirmaron este romance, fueron vistos juntos en Las Vegas y posteriormente en un aeropuerto de Los Ángeles, donde incluso se dieron un beso.

La polémica de esta relación fue que las fotos fueron tomadas a los pocos días de que el actor y la cantante Miley Cyrus terminaran su relación.

Liam es hermano del también actor, Chris Hemsworth. (Getty Images)

D.J. Cotrona – 2014 a 2016

Se conocieron durante la serie From Dusk till Dawn: The series y su relación fue muy tranquila, incluso Eiza lo llegó a llamar “su compañero de vida” en publicaciones de redes sociales.

Nunca se hicieron públicas las razones por las que terminaron su relación.

Los actores asistieron a las Universal Orlando's Halloween Horror Nights en 2014. (Getty Images)

Calvin Harris – septiembre de 2016

Al igual que con Liam, esta relación nunca se confirmó y las sospechas nacieron cuando fueron fotografiados caminando juntos mientras Eiza tomaba del brazo a Calvin.

Estas fotografías se tomaron meses después de que ambos terminaran sus respectivas relaciones con D.J. Cotrona y Taylor Swift.

Existe la posibilidad de que esta relación no haya pasado de la primera cita. (Getty Images.)

Josh Duhamel – febrero a julio de 2018

Se cree que la relación de estos actores duró de febrero a julio de 2018. Durante ese periodo, la pareja fue vista en Quinta Roo, donde fueron captados siendo cariñosos e incluso dándose un beso, lo cual confirmó las sospechas de un noviazgo.

Josh Duhamel actualmente tiene 52 años y ex-esposo de Fergie. (Getty Images)

Luke Bracey – septiembre a diciembre de 2019

Luke y Eiza asistieron a la Semana de la Moda en Nueva York y a partir de ahí se les vio juntos en salidas casuales o en eventos como el US Open.

Sin embargo, a finales de ese año, Eiza borró las publicaciones de sus redes sociales donde el actor aparecía, lo cual confirmó la ruptura de su relación.

Fotografía de Luke y Eiza juntos durante la Semana de la Moda en Nueva York. (Getty Images)

Timothée Chalamet – junio a octubre de 2020

En junio de 2020 las fotografías de Timothée y Eiza besándose durante unas vacaciones en Los Cabos sorprendieron a todo el internet e iniciaron los rumores de una relación.

Posteriormente, se les vio caminando por Los Ángeles y a partir de ahí, no hubo más interacción entre ellos. Durante una entrevista en el podcast Cheap Shots de Cosmopolitan, Eiza comentó sobre la relación del actor con Kylie Jenner y mencionó que “se veían muy lindos juntos”.