Este es el historial amoroso de Eiza González

Eiza González se ha convertido en una de las actrices mexicanas más importantes de Hollywood y ha participado en diversas películas aclamadas por la crítica.
Aunque varios desconocen quiénes han sido los novios de Eiza, su historial amoroso es igual de interesante que su impresionante trayectoria como actriz.
Las parejas que ha tenido Eiza González
Pepe Díaz – 2011 a 2013
La primera relación oficial de la actriz, al menos frente al ojo público, fue con Pepe Díaz, un empresario mexicano dueño de diversos bares y restaurantes en nuestro país.
Ganó aún más fama cuando participó en el realityshow llamado La Isla en 2014.
Liam Hemsworth – septiembre de 2013
Si bien ninguno de los actores confirmaron este romance, fueron vistos juntos en Las Vegas y posteriormente en un aeropuerto de Los Ángeles, donde incluso se dieron un beso.
La polémica de esta relación fue que las fotos fueron tomadas a los pocos días de que el actor y la cantante Miley Cyrus terminaran su relación.
D.J. Cotrona – 2014 a 2016
Se conocieron durante la serie From Dusk till Dawn: The seriesy su relación fue muy tranquila, incluso Eiza lo llegó a llamar “su compañero de vida” en publicaciones de redes sociales.
Nunca se hicieron públicas las razones por las que terminaron su relación.
Calvin Harris – septiembre de 2016
Al igual que con Liam, esta relación nunca se confirmó y las sospechas nacieron cuando fueron fotografiados caminando juntos mientras Eiza tomaba del brazo a Calvin.
Estas fotografías se tomaron meses después de que ambos terminaran sus respectivas relaciones con D.J. Cotrona y Taylor Swift.
Josh Duhamel – febrero a julio de 2018
Se cree que la relación de estos actores duró de febrero a julio de 2018. Durante ese periodo, la pareja fue vista en Quinta Roo, donde fueron captados siendo cariñosos e incluso dándose un beso, lo cual confirmó las sospechas de un noviazgo.
Luke Bracey – septiembre a diciembre de 2019
Luke y Eiza asistieron a la Semana de la Moda en Nueva York y a partir de ahí se les vio juntos en salidas casuales o en eventos como el US Open.
Sin embargo, a finales de ese año, Eiza borró las publicaciones de sus redes sociales donde el actor aparecía, lo cual confirmó la ruptura de su relación.
Timothée Chalamet – junio a octubre de 2020
En junio de 2020 las fotografías de Timothée y Eiza besándose durante unas vacaciones en Los Cabos sorprendieron a todo el internet e iniciaron los rumores de una relación.
Posteriormente, se les vio caminando por Los Ángeles y a partir de ahí, no hubo más interacción entre ellos. Durante una entrevista en el podcast Cheap Shotsde Cosmopolitan, Eiza comentó sobre la relación del actor conKylie Jenner y mencionó que “se veían muy lindos juntos”.
Dusty Lachowicz – noviembre de 2020 a mayo de 2021
Dusty es un modelo originario de Wisconsin, Estados Unidos. Además de ser conocido por posar frente a la cámara, también es famoso por ser un gran fanático de la literatura y en sus redes sociales suele postear contenido sobre libros bajo el hashtag “#dustybookclub”.
La pareja fue vista en varias ocasiones paseando y comiendo juntos.
Paul Rabil – mayo a diciembre de 2021
Entre mayo y diciembre, el jugador de lacrosse y la actriz mexicana mantuvieron una relación en la que asistieron a fiestas juntos, visitaron Valle de Bravo e incluso fueron a los parques de Disney, un momento que Eiza compartió en redes sociales.
El principal motivo de la separación fue la falta de compatibilidad por sus agendas de trabajo.
Jason Momoa – febrero a junio de 2022
Después de que el actor se separara de Lisa Bonet después de 7 años de juntos, fue visto con Eiza en algunas citas; pero, así como los rumores de una relación iniciaron rápidamente, también desaparecieron con la misma velocidad.
Ben Simmons- enero de 2023
El jugador de la NBA y ex de Kendall Jenner, fue visto junto a Eiza en un restaurante de Nueva York. Nunca hubo una declaración para oficializar la relación ni para terminarla.
Gigor Dimitrov – abril de 2025 a la actualidad
La relación se confirmó cuando Eiza González comenzó a asistir a los partidos del tenista Grigor Dimitrov, mientras le escribía mensajes de apoyo en redes sociales.
A diferencia de sus romances anteriores, la actriz mexicana ha hecho esta relación más pública a través de su cuenta de Instagram, donde comparte fotografías junto al deportista, por ejemplo, una historia donde él le está enseñando a jugar tenis.
Actualmente Eiza está pasando por un momento muy feliz junto al tenista Gigor Dimitrov y su relación, si bien apenas comienza, pinta para ser una muy sana y exitosa.
Existe la posibilidad de que finalmente la actriz mexicana haya encontrado ese amor con el que quiera pasar el resto de su vida.