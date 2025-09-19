Tim Burton y Monica Bellucci anuncian su separación tras casi tres años juntos

Así empezó la relación entre Monica Bellucci y Tim Burton

Tim Burton y Monica Belucci se conocieron en el festival Lumière en Lyon, Francia, en octubre 2022, cuando la modelo entregó al cineasta un galardón por toda su carrera.

La relación entre Burton y Bellucci se hizo pública en 2023, un año después de haberse conocido. Ese vínculo personal dio paso también a una colaboración profesional: la modelo se sumó al elenco de Beetlejuice Beetlejuice, secuela del clásico dirigido por Burton en 1988.

La película fue presentada en la Mostra de Venecia en 2024 y marcó su primer proyecto juntos. En esta comedia de terror, Bellucci interpreta a "Delores", una criatura maléfica con aires de Frankenstein, decidida a vengarse de su ex esposo Beetlejuice.

Tim Burton y Monica Belucci terminaron su relación. (Getty Images)

Después de haber trabajado juntos, la pareja fue vista en julio en el festival de cine de Giffoni, en el sur de Italia, donde el director de 67 años presentó la segunda temporada de la serie de Netflix, Wednesday, donde funge como productor y director de alguno de los episodios de esta saga inspirada en el universo de la familia Addams.

Cabe destacar que, anteriormente, el director mantuvo una larga relación con la actriz británica Helena Bonham Carter, de la que se separó en 2014 y con la que tiene dos hijos.

Tim Burton y Helena Bonham Carter (John Shearer/Getty Images)

Por otro lado, Monica Bellucci, de 60 años, estuvo casada durante 14 años con el actor francés Vincent Cassel, con quien tiene dos hijas: Deva, de 21 años, y Léonie, de 15.