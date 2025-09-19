La historia de amor entre Tim Burton y Monica Bellucci ha llegado a su fin. La pareja confirmó su separación este viernes a través de un comunicado conjunto enviado a AFP.
Tim Burton y Monica Bellucci anuncian su separación tras casi tres años juntos
Tim Burton y Monica Bellucci terminan su relación tras casi tres años juntos
"Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse", así fue como la pareja anunció el fin de su relación a través de un comunicado compartido por la agencia AFP.
La relación sentimental entre Monica Bellucci y Tim Burton se hizo pública en febrero de 2023, cuando el director estadounidense fue captado besando a la actriz italiana durante un paseo en Santa Mónica, California. Aunque inicialmente evitaron confirmar su vínculo de manera explícita, en junio de ese mismo año Bellucci habló por primera vez del romance en una entrevista con Elle Francia, donde declaró:
“Lo que puedo decir... me alegro de haber conocido al hombre, ante todo. Es uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida... Conozco al hombre, lo amo, y ahora voy a conocer al director, comienza otra aventura”, señaló.
Así empezó la relación entre Monica Bellucci y Tim Burton
Tim Burton y Monica Belucci se conocieron en el festival Lumière en Lyon, Francia, en octubre 2022, cuando la modelo entregó al cineasta un galardón por toda su carrera.
La relación entre Burton y Bellucci se hizo pública en 2023, un año después de haberse conocido. Ese vínculo personal dio paso también a una colaboración profesional: la modelo se sumó al elenco de Beetlejuice Beetlejuice, secuela del clásico dirigido por Burton en 1988.
La película fue presentada en la Mostra de Venecia en 2024 y marcó su primer proyecto juntos. En esta comedia de terror, Bellucci interpreta a "Delores", una criatura maléfica con aires de Frankenstein, decidida a vengarse de su ex esposo Beetlejuice.
Después de haber trabajado juntos, la pareja fue vista en julio en el festival de cine de Giffoni, en el sur de Italia, donde el director de 67 años presentó la segunda temporada de la serie de Netflix, Wednesday, donde funge como productor y director de alguno de los episodios de esta saga inspirada en el universo de la familia Addams.
Cabe destacar que, anteriormente, el director mantuvo una larga relación con la actriz británica Helena Bonham Carter, de la que se separó en 2014 y con la que tiene dos hijos.
Por otro lado, Monica Bellucci, de 60 años, estuvo casada durante 14 años con el actor francés Vincent Cassel, con quien tiene dos hijas: Deva, de 21 años, y Léonie, de 15.