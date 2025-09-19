¿Taylor Swift, Adele o Miley Cyrus? Ella es la cantante que ya negocia protagonizar el medio tiempo del Super Bowl

Adele podría convertirse en la próxima cantante en subirse al escenario del Super Bowl. Según reportes recientes de Page Six, la cantante británica está en conversaciones para protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se celebrará en febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
Aunque aún no hay una confirmación oficial ni contrato firmado, las negociaciones han encendido expectativas y debates sobre lo que significaría tener a una artista como Adele en uno de los escenarios más masivos del entretenimiento global.
Publicidad
¿Adele en el Super Bowl 2026? Esto es lo que se sabe
Según fuentes cercanas citadas por Page Six,Adele ha sido contactada para encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se celebrará en febrero en Santa Clara, California. Aunque ha habido acercamientos, todavía no ha sido contratada oficialmente para el show.
Los rumores sobre su posible participación comenzaron a circular recientemente, generando gran expectativa entre sus fans y la industria musical. De acuerdo con el medio, la cantante británica ya ha estado en conversaciones con los organizadores del evento, aunque por ahora su participación sigue sin confirmarse.
Además de Adele, otros nombres también están sonando con fuerza para el show de medio tiempo de 2026. Entre ellos, destacan Taylor Swift, fan declarada de los Kansas City Chiefs, y Miley Cyrus, quien nunca ha sido la artista principal del espectáculo del Super Bowl.
El contexto personal y profesional de Adele también la coloca como una candidata interesante para el evento. Su prometido, Rich Paul, es uno de los agentes deportivos más influyentes del momento, y ella misma ya ha asistido al Super Bowl como espectadora. En uno de sus conciertos en Las Vegas en 2024, bromeó con sus fans sobre esa experiencia, dejando en claro que su interés no era precisamente el deporte:
"El año pasado fui, obviamente no fui para ver el fútbol americano. Fui a ver a Rihanna".
Publicidad
Todo lo que se sabe sobre el Super Bowl 2026
El Super Bowl 2026, oficialmente conocido como Super Bowl LX, se jugará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. Será la segunda vez que este estadio (hogar de los San Francisco 49ers) se convertirá en sede del evento más importante del fútbol americano; la primera fue en 2016, cuando se celebró el Super Bowl 50. Esta también será la tercera ocasión en la que el área de la Bahía de San Francisco reciba un Super Bowl.
El partido será transmitido a nivel nacional por la cadena NBC, que posee los derechos de emisión en Estados Unidos para ese año. Además, estará disponible en plataformas de streaming afiliadas a la NFL, lo que permitirá que millones de espectadores alrededor del mundo puedan seguirlo en vivo. Aunque todavía no se ha anunciado la hora exacta del kickoff, se espera que comience alrededor de las 6:30 p.m.
Uno de los temas que más interés genera es el del show de medio tiempo, un evento que reúne a algunos de los artistas más importantes del mundo. Hasta la fecha, no se ha confirmado oficialmente quién encabezará el show de 2026, pero hay negociaciones en curso, según reportes de medios especializados. Entre los nombres que han surgido como posibles candidatos figuran Adele, quien estaría en conversaciones con Roc Nation.