¿Taylor Swift, Adele o Miley Cyrus? Ella es la cantante que ya negocia protagonizar el medio tiempo del Super Bowl

¿Adele en el Super Bowl 2026? Esto es lo que se sabe

Según fuentes cercanas citadas por Page Six, Adele ha sido contactada para encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se celebrará en febrero en Santa Clara, California. Aunque ha habido acercamientos, todavía no ha sido contratada oficialmente para el show.

Los rumores sobre su posible participación comenzaron a circular recientemente, generando gran expectativa entre sus fans y la industria musical. De acuerdo con el medio, la cantante británica ya ha estado en conversaciones con los organizadores del evento, aunque por ahora su participación sigue sin confirmarse.

Adele (Getty Images)

Además de Adele, otros nombres también están sonando con fuerza para el show de medio tiempo de 2026. Entre ellos, destacan Taylor Swift, fan declarada de los Kansas City Chiefs, y Miley Cyrus, quien nunca ha sido la artista principal del espectáculo del Super Bowl.

El contexto personal y profesional de Adele también la coloca como una candidata interesante para el evento. Su prometido, Rich Paul, es uno de los agentes deportivos más influyentes del momento, y ella misma ya ha asistido al Super Bowl como espectadora. En uno de sus conciertos en Las Vegas en 2024, bromeó con sus fans sobre esa experiencia, dejando en claro que su interés no era precisamente el deporte:

"El año pasado fui, obviamente no fui para ver el fútbol americano. Fui a ver a Rihanna".