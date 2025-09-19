Presentadores de programas nocturnos alzan la voz tras suspensión indefinida de Jimmy Kimmel Live

Todo empezó con un comentario. El pasado 15 de septiembre, durante su monólogo en Jimmy Kimmel Live!, el conductor hizo una referencia irónica sobre la muerte de Charlie Kirk, un analista político conservador asesinado durante un evento universitario en Utah.

La noticia cayó como bomba en el mundo del late night estadounidense. En cuestión de horas, figuras como Stephen Colbert, Seth Meyers, Jimmy Fallon, Jon Stewart y David Letterman salieron públicamente a defender a Kimmel. No solo hablaron como colegas, sino como un frente unido por la libertad de expresión.

“Es una censura descarada”, dijo Steven Colbert durante la grabación de su show del 18 de septiembre.

"Lo digo por mi cadena. No habrían hecho esto. Ahora bien, independientemente de lo que piensen, eso ya se ha hecho y de cómo se vea, es una medida débil. Es una censura", dijo.

Jimmy Fallon abordó la noticia en su programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon:

"La noticia importante es que Jimmy Kimmel fue suspendido por ABC tras presiones de la FCC, lo que dejó a todos pensando: '¿Qué demonios? Pero, para ser sincero, no sé qué está pasando, y nadie lo sabe. Pero sí conozco a Jimmy Kimmel, y es un tipo decente, divertido y cariñoso, y espero que vuelva", dijo entre aplausos del público.



Por su parte, Jon Stewart advirtió que este tipo de decisiones abren un precedente peligroso, comentó en su programa The Daily Show.

"Puede que en la alegre Inglaterra lo llamen libertad de expresión, pero en Estados Unidos tenemos algo llamado la Primera Enmienda, y déjenme explicarles cómo funciona", comenzó Stewart.

"En ese momento, se debe notificar a la FCC para que amenace las perspectivas de adquisición de fusiones multimillonarias de filiales de la red", agregó.

"A estas filiales se les pide entonces que den un ultimátum a una megacorporación aún mayor que controla el flujo de contenido aprobado por el estado. O la FCC puede simplemente optar por amenazar directamente con esas licencias. Es ciencia básica", comentó.



Por otra parte, Seth Meyers abordó el tema en su programa Late Night with Seth Meyers, asegurando que la libertad de expresión en Estados Unidos se está comprometiendo.

"Su administración está tomando medidas drásticas contra la libertad de expresión, y esto no tiene nada que ver. Antes de empezar, solo quiero decir que siempre he admirado y respetado al Sr. Trump", comenzó en tono sarcástico.

"Siempre he creído que era un visionario, un innovador, un gran presidente y un golfista aún mejor. Y si alguna vez me han visto decir algo negativo sobre él, es pura inteligencia artificial", continuó.



"Es un privilegio y un honor llamar a Jimmy Kimmel mi amigo, del mismo modo que es un privilegio y un honor hacer este programa todas las noches. Me despierto cada día, agradecido por vivir en un país que al menos afirma valorar la libertad de expresión, y seguiremos haciendo nuestro programa como siempre lo hemos hecho: con entusiasmo e integridad", agregó.

Todos coincidieron en algo: sacar del aire a un presentador por una opinión, aunque polémica, pone en riesgo el espacio de crítica e ironía que históricamente han ocupado los shows nocturnos en Estados Unidos.