En medio de la disputa legal que mantiene con Blake Lively, Justin Baldoni ha decidido fortalecer a su equipo de defensa incorporando a una figura importante: la abogada penalista Alexandra Shapiro, conocida por representar a clientes de alto perfil como Sean 'Diddy' Combs.
Justin Baldoni se prepara: contrata a la abogada de P. Diddy en plena batalla contra Blake Lively
Justin Baldoni contrató a la abogada que defendió a Sean 'Diddy' Combs
Según un documento presentado el lunes pasado ante el tribunal federal de Nueva York y obtenido por Page Six, Alexandra Shapiro (socia del bufete Shapiro Arato Bach LLP) ha sido registrada formalmente como abogada de Justin Baldoni y también representará a varios de los coacusados en la demanda, incluyendo a las publicistas Melissa Nathan y Jennifer Abel, así como al CEO de Wayfarer Studios, Jamey Heath.
Shapiro se une a un equipo legal "pesado", encabezado por Bryan Freedman, en un momento crucial del caso: acusaciones cruzadas de acoso, difamación y represalias surgidas tras el rodaje de la película It Ends With Us, protagonizada por Blake Lively y dirigida por Baldoni.
Este nuevo fichaje legal llega mientras ambas partes se preparan para la etapa clave del proceso judicial, con el juicio programado para marzo de 2026.
¿Quién es Alexandra Shapiro, la abogada que defendió a P. Diddy en su batalla legal?
Alexandra Shapiro es una reconocida abogada penalista y ex fiscal federal que se ha ganado una sólida reputación por su trabajo en casos de alto perfil y su habilidad para manejar estrategias legales complejas. Con una carrera que abarca más de dos décadas, Shapiro ha defendido a ejecutivos, celebridades y figuras públicas envueltas en procesos judiciales de gran visibilidad, tanto en el ámbito penal como en el regulatorio.
Uno de sus casos más recientes y mediáticos fue la defensa de Sean “Diddy” Combs en 2025. El productor musical enfrentó acusaciones federales por prostitución y tráfico sexual, en un juicio ampliamente cubierto por la prensa. Shapiro formó parte de su equipo legal durante las etapas clave del proceso y estuvo presente en la sala del tribunal junto a otros reconocidos abogados como Marc Agnifilo, Teny Geragos y Anthony Ricco.
Finalmente, Combs fue declarado culpable de cargos relacionados con prostitución, pero absuelto del cargo de tráfico sexual, el más grave que enfrentaba.
Antes de dedicarse a la práctica privada, Shapiro trabajó como fiscal federal en la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, donde acumuló experiencia en casos complejos de crimen financiero, fraude corporativo y crimen organizado. Más adelante, cofundó el bufete Shapiro Arato Bach LLP, especializado en apelaciones, litigios comerciales y defensa penal en casos federales.
Reconocida por su enfoque estratégico, su dominio técnico y su manejo mediático, la abogada ha sido mencionada en rankings de los mejores abogados litigantes de Estados Unidos y ha argumentado varios casos ante la Corte Suprema. Además, ha enseñado en universidades de prestigio y participa frecuentemente en conferencias legales.
Su participación en la defensa de Diddy consolidó aún más su perfil como una de las abogadas más buscadas cuando hay mucho en juego, y su nombre ha vuelto a los titulares tras ser incorporada recientemente al equipo legal del actor y director Justin Baldoni, en el marco de su disputa judicial con Blake Lively.