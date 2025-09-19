Justin Baldoni se prepara: contrata a la abogada de P. Diddy en plena batalla contra Blake Lively

¿Quién es Alexandra Shapiro, la abogada que defendió a P. Diddy en su batalla legal?

Alexandra Shapiro es una reconocida abogada penalista y ex fiscal federal que se ha ganado una sólida reputación por su trabajo en casos de alto perfil y su habilidad para manejar estrategias legales complejas. Con una carrera que abarca más de dos décadas, Shapiro ha defendido a ejecutivos, celebridades y figuras públicas envueltas en procesos judiciales de gran visibilidad, tanto en el ámbito penal como en el regulatorio.

Alexandra Shapiro representó a Sean "Diddy" Combs tras ser acusado de tráfico sexual y otros cargos. (John Lamparski/Getty Images)

Uno de sus casos más recientes y mediáticos fue la defensa de Sean “Diddy” Combs en 2025. El productor musical enfrentó acusaciones federales por prostitución y tráfico sexual, en un juicio ampliamente cubierto por la prensa. Shapiro formó parte de su equipo legal durante las etapas clave del proceso y estuvo presente en la sala del tribunal junto a otros reconocidos abogados como Marc Agnifilo, Teny Geragos y Anthony Ricco.

Finalmente, Combs fue declarado culpable de cargos relacionados con prostitución, pero absuelto del cargo de tráfico sexual, el más grave que enfrentaba.

Sean 'Diddy' Combs (Kevin Winter/Getty Images)

Antes de dedicarse a la práctica privada, Shapiro trabajó como fiscal federal en la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, donde acumuló experiencia en casos complejos de crimen financiero, fraude corporativo y crimen organizado. Más adelante, cofundó el bufete Shapiro Arato Bach LLP, especializado en apelaciones, litigios comerciales y defensa penal en casos federales.

Reconocida por su enfoque estratégico, su dominio técnico y su manejo mediático, la abogada ha sido mencionada en rankings de los mejores abogados litigantes de Estados Unidos y ha argumentado varios casos ante la Corte Suprema. Además, ha enseñado en universidades de prestigio y participa frecuentemente en conferencias legales.

Su participación en la defensa de Diddy consolidó aún más su perfil como una de las abogadas más buscadas cuando hay mucho en juego, y su nombre ha vuelto a los titulares tras ser incorporada recientemente al equipo legal del actor y director Justin Baldoni, en el marco de su disputa judicial con Blake Lively.