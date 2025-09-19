Bruce Willis sufrió un daño irreversible en ‘Duro de matar’ que agravó su condición actual

Bruce Willis tuvo problema de audición tras filmación de 'Duro de Matar'

Emma Heming cuenta que la pérdida auditiva de Bruce Willis comenzó al rodar Duro de matar, durante una escena en la que hizo disparos bajo una mesa sin protección auditiva adecuada.

Lo que ella pensaba eran fallos de comunicación, silencios incómodos en cenas familiares o desconexión ante conversaciones, estaban muy ligadas a ese daño, que no había sido tratado como algo urgente.

Según Heming, Willis sufrió daño significativo en uno de sus oídos durante la filmación de la primera parte de la película. En una escena, disparó un arma debajo de una mesa varias veces sin usar protección auditiva. Este episodio le provocó una disminución importante de audición.

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, consideró divorciarse del actor antes de conocer su diagnóstico. (Getty Images)

En ese momento, ella pensó que muchas de las dificultades de comunicación entre ellos: malentendidos, necesidad de repetir palabras, conversaciones interrumpidas, se debían simplemente a esa pérdida auditiva parcial, algo que con el tiempo se agravó por el envejecimiento natural.

Posteriormente, la familia confirmó que Willis padece demencia frontotemporal, el cual fue su diagnóstico oficial en febrero de 2023.

