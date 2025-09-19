Es un hecho: Amber Heard ha encontrado en España un refugio lejos del ruido mediático que marcó su vida en Hollywood. Desde su llegada al país en 2022, la actriz ha optado por una vida tranquila y privada, centrada en su familia, especialmente en sus tres hijos, con quienes fue captada dando un paseo por las calles de Madrid.
Así es la discreta vida actual de Amber Heard: en Madrid, junto a sus tres hijos y lejos de los reflectores
Amber Heard disfruta de un paseo en Madrid junto a sus tres hijos
Uno de los momentos más recientes que refleja la nueva vida de Amber Heard ocurrió durante un paseo por las calles de Madrid, donde fue captada disfrutando de una tarde tranquila junto a sus tres hijos.
Con un vestido largo y blanco de tirantes, lentes de sol y el pelo recogido en un bun, la actriz proyectó una imagen relajada, veraniega y feliz. A su lado caminaba su hija mayor, Oonagh Paige, con un vestido azul marino y dos coletas, mientras que los gemelos Agnes y Ocean iban cómodamente en su carriola.
Esta escena familiar es reflejo de la nueva vida que Heard ha construido desde que dejó Estados Unidos para empezar de cero en España. En 2022, la actriz se mudó inicialmente a Mallorca, pero fue en Madrid donde finalmente encontró estabilidad. Desde entonces, lleva una vida más reservada y alejada del foco mediático, centrada en la maternidad y el bienestar de su familia.
Amber Heard y su rol de mamá
En abril de 2021, Amber Heard se convirtió en mamá por primera vez con el nacimiento de Oonagh Paige, a través de gestación subrogada. Su decisión de alejarse de Hollywood estuvo motivada, en gran parte, por el deseo de criarla con estabilidad y en relativa privacidad, lejos del escrutinio que enfrentó durante su mediática batalla legal en Estados Unidos.
Más recientemente, el 11 de mayo de este año, la actriz de Aquaman anunció la llegada de sus gemelos, Agnes y Ocean, también nacidos por gestación subrogada. En ese emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, expresó que sentía su familia finalmente completa y celebró haber podido convertirse en mamá “en sus propios términos”.
¿Qué pasará con el futuro profesional de Amber Heard en Hollywood?
Tras más de dos años alejada de la exposición mediática y controversias legales, Amber Heard se ha mantenido en gran parte fuera de la industria cinematográfica de Hollywood. Desde el juicio por difamación con Johnny Depp en 2022, que la mantuvo durante meses en el centro de la conversación pública, la actriz ha optado por un perfil más bajo y una vida privada en España, donde actualmente reside junto a sus tres hijos.
Sin embargo, aunque ha priorizado su vida personal y la maternidad, Amber no ha cerrado del todo la puerta a su carrera en el cine. De hecho, en varias ocasiones ha dejado entrever que sigue abierta a trabajar, siempre y cuando los proyectos sean compatibles con su nuevo estilo de vida y no impliquen una sobreexposición mediática.
Su última gran aparición cinematográfica fue en Aquaman and the Lost Kingdom, la cual fue estrenada a finales de 2023. Aunque su participación fue recortada considerablemente, la película marcó su continuidad en el universo de DC, a pesar de las campañas en redes que pedían su salida. Warner Bros. no volvió a confirmar su inclusión en futuros proyectos, y desde entonces no se han anunciado nuevos roles en producciones de alto perfil.
Fuentes cercanas aseguran que Heard ha recibido propuestas, principalmente desde Europa e industrias independientes. Al residir en Madrid, es probable que su futuro profesional esté más ligado a coproducciones europeas o a proyectos que le permitan mantenerse alejada del circuito tradicional de Hollywood.
Se ha especulado incluso con la posibilidad de que explore el cine de autor, o que busque oportunidades en plataformas de streaming que ofrezcan mayor control creativo y menor presión mediática.
Además, la actriz cuenta con una base sólida en la actuación: antes de convertirse en figura de controversia, tuvo papeles destacados en películas como The Danish Girl, Drive Angry, The Rum Diary y Never Back Down. También trabajó con directores reconocidos y demostró versatilidad en géneros que van del drama al cine de acción.
Por el momento, Amber Heard no ha confirmado oficialmente su regreso a un set de filmación, ni se ha pronunciado sobre algún proyecto en desarrollo.