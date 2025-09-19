Así es la discreta vida actual de Amber Heard: en Madrid, junto a sus tres hijos y lejos de los reflectores

Amber Heard disfruta de un paseo en Madrid junto a sus tres hijos

Uno de los momentos más recientes que refleja la nueva vida de Amber Heard ocurrió durante un paseo por las calles de Madrid, donde fue captada disfrutando de una tarde tranquila junto a sus tres hijos.

Amber Heard junto a sus tres hijos. (Backgrid UK/The Grosby Group)

Con un vestido largo y blanco de tirantes, lentes de sol y el pelo recogido en un bun, la actriz proyectó una imagen relajada, veraniega y feliz. A su lado caminaba su hija mayor, Oonagh Paige, con un vestido azul marino y dos coletas, mientras que los gemelos Agnes y Ocean iban cómodamente en su carriola.

Amber Heard y sus tres hijos pasean por las calles de España. (Backgrid UK/The Grosby Group)

Esta escena familiar es reflejo de la nueva vida que Heard ha construido desde que dejó Estados Unidos para empezar de cero en España. En 2022, la actriz se mudó inicialmente a Mallorca, pero fue en Madrid donde finalmente encontró estabilidad. Desde entonces, lleva una vida más reservada y alejada del foco mediático, centrada en la maternidad y el bienestar de su familia.

Amber Heard y su rol de mamá

En abril de 2021, Amber Heard se convirtió en mamá por primera vez con el nacimiento de Oonagh Paige, a través de gestación subrogada. Su decisión de alejarse de Hollywood estuvo motivada, en gran parte, por el deseo de criarla con estabilidad y en relativa privacidad, lejos del escrutinio que enfrentó durante su mediática batalla legal en Estados Unidos.

Amber Heard y su hija (Instagram)

Más recientemente, el 11 de mayo de este año, la actriz de Aquaman anunció la llegada de sus gemelos, Agnes y Ocean, también nacidos por gestación subrogada. En ese emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, expresó que sentía su familia finalmente completa y celebró haber podido convertirse en mamá “en sus propios términos”.