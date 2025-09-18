Justin Bieber se convierte en el artista mejor pagado de Coachella: cobrará 10 millones de dólares

Justin Bieber ganará 10 millones de dólares en Coachella

Los términos de la negociación

De acuerdo con la revista Rolling Stone, la negociación de Justin no fue hecha por medio de un agente, sino, directamente entre el cantante y un promotor del festival. Ambos llegaron al acuerdo de $5 millones de dólares por cada presentación, es decir, $10 millones de dólares por cantar los dos fines de semana en que se realiza el festival.

Este es el cartel para Coachella 2026, encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G. (Instagram - @coachella)

Si bien otros artistas han ganado la misma cantidad de dinero que Bieber, él se considera el mejor pagado ya que no tendrá que dividir la ganancia con un agente o promotor que hubiera funcionado como negociador entre el cantante y el festival.

El regreso de Justin Bieber a los escenarios

La presentación de Bieber en Coachella marca su regreso al escenario desde que su Justice World Tour terminó en 2023. Recordemos que el cantante canadiense también acaba de estrenar sus discos Swag I y Swag II , por lo que no cabe duda de que el escenario de Coachella es la mejor opción para promocionar su música.

La promoción del disco Swag II de Justin llegó hasta Nueva York (Instagram - @lilbieber)

Su penúltima gira fue Purpose World Tour que se realizó entre 2016 y 2017, pero debido a complicaciones en la salud tanto física como mental del artista, varias fechas tuvieron que ser canceladas. Se espera que este festival sea parte de una gira mundial para promocionar Swag I y II, aunque ni Justin ni su equipo han mencionado algo al respecto.

Justin Bieber durante su concierto en Seattle, Washington durante la gira Purpose World Tour en 2016. (Getty Images)

Justin Bieber en su faceta como padre

El regreso a la música y a los escenarios de Bieber es uno de los más anhelados en la industria musical pop. Desde que Hailey se embarazó, hasta el lanzamiento de sus dos últimos discos, Justin se había mantenido en la privacidad de su hogar compartiéndonos únicamente contenido a través de redes sociales.