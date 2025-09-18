Coachella finalmente anunció el lineup para su edición 2026, que se realizará del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril. Los encargados de encabezar el festival serán Sabrina Carpenter , Karol G y Justin Bieber , quien ha hecho historia al convertirse en el artista mejor pagado en la historia del festival.
Justin Bieber se convierte en el artista mejor pagado de Coachella: cobrará 10 millones de dólares
Los términos de la negociación
De acuerdo con la revista Rolling Stone, la negociación de Justin no fue hecha por medio de un agente, sino, directamente entre el cantante y un promotor del festival. Ambos llegaron al acuerdo de $5 millones de dólares por cada presentación, es decir, $10 millones de dólares por cantar los dos fines de semana en que se realiza el festival.
Si bien otros artistas han ganado la misma cantidad de dinero que Bieber, él se considera el mejor pagado ya que no tendrá que dividir la ganancia con un agente o promotor que hubiera funcionado como negociador entre el cantante y el festival.
El regreso de Justin Bieber a los escenarios
La presentación de Bieber en Coachella marca su regreso al escenario desde que su Justice World Tour terminó en 2023. Recordemos que el cantante canadiense también acaba de estrenar sus discos Swag I y Swag II , por lo que no cabe duda de que el escenario de Coachella es la mejor opción para promocionar su música.
Su penúltima gira fue Purpose World Tour que se realizó entre 2016 y 2017, pero debido a complicaciones en la salud tanto física como mental del artista, varias fechas tuvieron que ser canceladas. Se espera que este festival sea parte de una gira mundial para promocionar Swag I y II, aunque ni Justin ni su equipo han mencionado algo al respecto.
Justin Bieber en su faceta como padre
El regreso a la música y a los escenarios de Bieber es uno de los más anhelados en la industria musical pop. Desde que Hailey se embarazó, hasta el lanzamiento de sus dos últimos discos, Justin se había mantenido en la privacidad de su hogar compartiéndonos únicamente contenido a través de redes sociales.
Como el mismo cantante explica en su canción MOTHER IN YOU, que forma parte de Swag II, el nacimiento de su hijo Jack Blues llegó a cambiar su vida para siempre, por lo que muchos consideran que el regreso a la música del cantante ha sido inspirado o motivado por su nueva faceta como papá.
¿Cuánto han ganado otros artistas que se han presentado en Coachella?
Además de Justin Bieber, otros artistas que se posicionan en la lista de los mejores pagados del festival son Beyoncé, con un sueldo de entre $8 y $12 millones de dólares por su participación en 2018, Lady Gaga y Kendrick Lamar con un ingreso de entre $3 y $4 millones por ser headliners en 2017, o incluso Ariana Grande , quien ganó $8 millones en la edición de 2019.
No obstante, se desconoce cuánto ganaron artistas como BLACKPINK, Doja Cat, Muse, Guns N’ Roses, Calvin Harris o Lana del Rey, quienes también encabezaron ediciones de Coachella y se sospecha ganaron cantidades similares a las antes mencionadas.
Además de hacer historia como el artista mejor pagado de Coachella, Justin Bieber ha hecho oficial su regreso a los escenarios en el que es uno de los festivales más importantes y esperados de la época actual. Sus fanáticos y el público en general ansiamos conocer cómo será esta nueva faceta en la carrera musical de Justin.